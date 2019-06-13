 "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину

На думку Мілоша Земана проект закону є "зухвалою провокацією щодо Чеської Республіки і його особисто". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
В заяві також наголошується, що "у разі ухвалення цього закону можна очікувати тривалих виразних негативних наслідків у відносинах між Російської федерацією і Чеською Республікою".
Також своє "надзвичайне занепокоєння" висловив Сенат – вища палата парламенту Чехії. У своїй постанові Сенат висловлює побоювання, що "маючи досвід окупації суверенних територій Грузії й України з боку Російської Федерації могло б іти про дальшу спробу, спрямовану на легалізацію будь-якого подібного насильницького акту".
Ініціатива надати учасникам вторгнення в Чехословаччину в 1968 році статус ветеранів належить російським депутатам-комуністам Миколі Коломойцеву і Юрію Синельщикову. Зараз проект закону перебуває на розгляді Держдуми. У разі його ухвалення статус ветерана можуть отримати близько 4000 росіян.
У ніч з 20 на 21 серпня 1968 у Чехословаччину вторглися понад 300 000 військових із СРСР і інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як "Празька весна".
синку,****, допомогли тобі твої ляхикацапи??
По ходу, выглядит как ответочка от суркова за вынужденный уход. Значит скоро ему на святой суд.
Теперь пришел и его черед...
Ото поменше би з кацапами виціловувався, бо то такі реб'ята - можуть і повторіть
Горячо поддерживаю проект закона о предоставлении статуса ветеранов. Земан и его приспешники вполне заслужили плевок от хозяина.
Подожди, Ху*ло ещё за 1968-й медальку учредит, как за Крым.
А вот гавно пожрать ему очень полезно.
Мало сербы украинцев на Донбассе убили?
Гугл по вкусам дает рекламу)))
У меня к сербам никаких вкусов нет.
Срать визде, даже там, где тебя боготворят...
Обосцали и плюнули в морду
принять ее в Евросоюз, отменить в срочном порядке визы для орков.
Когда по хлебалу бьют в мозгу просветляется?
"откройте мне веки..." (c)