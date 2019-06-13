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Все про:історія (625) Росія (17486) Чехія (240) Земан (42)

 "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину

Президент Чеської Республіки Мілош Земан зустрівся з послом РФ у Чехії Олександром Змеєвським. Дипломата викликали, щоб озвучити позицію Чехії стосовно проекту нового російського закону про надання статусу ветерана учасникам окупації Чехословаччини 1968 року.

На думку Мілоша Земана проект закону є "зухвалою провокацією щодо Чеської Республіки і його особисто". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

В заяві також наголошується, що "у разі ухвалення цього закону можна очікувати тривалих виразних негативних наслідків у відносинах між Російської федерацією і Чеською Республікою".

Також своє "надзвичайне занепокоєння" висловив Сенат – вища палата парламенту Чехії. У своїй постанові Сенат висловлює побоювання, що "маючи досвід окупації суверенних територій Грузії й України з боку Російської Федерації могло б іти про дальшу спробу, спрямовану на легалізацію будь-якого подібного насильницького акту".

Ініціатива надати учасникам вторгнення в Чехословаччину в 1968 році статус ветеранів належить російським депутатам-комуністам Миколі Коломойцеву і Юрію Синельщикову. Зараз проект закону перебуває на розгляді Держдуми. У разі його ухвалення статус ветерана можуть отримати близько 4000 росіян.

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 у Чехословаччину вторглися понад 300 000 військових із СРСР і інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як "Празька весна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чеський суд дав 3 роки умовно військовослужбовцю Ешту, що воював за найманців РФ на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132298
 
   
 Топ коментарі
 
Браво мокші!!! Ви зуміли дістати вже і відданого вам холуя. Що , якщо не секрет, ви приготували Орбану?
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А це ж твої улюблені кацапи, алканавте старий. Прошу лізать и жаловать! "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 6968
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Земан, ты противоречишь сам себе. Медальки за аннексию Крыма ты считаешь "завершённым делом", а вытиранство за аннексию Чехословакии- "провокацией".
Подожди, Ху*ло ещё за 1968-й медальку учредит, как за Крым. "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 4151
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кющай доорогой друг земан (ц) хан масквабадски куйло 1 е
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Браво мокші!!! Ви зуміли дістати вже і відданого вам холуя. Що , якщо не секрет, ви приготували Орбану?
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Земан очухался, а как пел- братья, братья...
"Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 5236
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ну,що синку, ****, допомогли тобі твої ляхи кацапи??
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м-да, зачетненько вышло. Австрияков уделали одним видео, это старого придурка одним заявлением, ждемс что-то для венгерских любителей золотых брызг в лицо и если можно еще с двух сторон - и от рыжего тоже. И на закусочку, на бис, если можно для фрау что особенного придумайте.
По ходу, выглядит как ответочка от суркова за вынужденный уход. Значит скоро ему на святой суд.
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Орбану слід нагадати ху*лу що у 1956 русіше зольдатен були підвішені за яйка на ліхтарних стовпах у Будапешті. І показати фото з газет того часу.
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Так Земан же сам фанат рашки вроде? "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 1202
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Еще какой. Но шо то в конюшне (МИД рф) пошло не так.
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Земан длительное время качественно вылизывал жопу Х*йлу...
Теперь пришел и его черед...
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Ну вже, якщо самого Земана рашадебілі дістали, то які ж то дебіли...
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А це ж твої улюблені кацапи, алканавте старий. Прошу лізать и жаловать! "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 6968
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А вы че думали рашка остановится на Украине?
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опа, братушка Земан уже вовсе не братушка?
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терпи-ватник! это ж твои кацапушки-братушки
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...походу, на эрэфии ветераны портятся, несите свеженьких!
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ЧЁ ,Земан,старый ты алкаш,неудобно получилось?Вто время,когда ты в пьяном угаре лизал жопу *****,тот взял и от избытка чувств высрался тебе на голову.Жри,****,не подавись.)
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Самому додуматься до этого у Земана мозгов не хватило. Вот и ревнует старик.
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оно и без толмача понятно, всё до судетской волости и её тоже, теперь уже ******** хотят. скажут - диды воевали, отдайте! странно, шо земан не сказал сразу - да забирайте! делов то!
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А шо це Земан не радіє росіским визволителям ?
Ото поменше би з кацапами виціловувався, бо то такі реб'ята - можуть і повторіть
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Ты глянь, кремлевская шестерка взбунтовалась "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 8729
Горячо поддерживаю проект закона о предоставлении статуса ветеранов. Земан и его приспешники вполне заслужили плевок от хозяина.
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Земан, ты противоречишь сам себе. Медальки за аннексию Крыма ты считаешь "завершённым делом", а вытиранство за аннексию Чехословакии- "провокацией".
Подожди, Ху*ло ещё за 1968-й медальку учредит, как за Крым.
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- Скажешь , мол . наглая провокация ... Делов - то...
"Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину - Цензор.НЕТ 3746

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Вот до чего довела торговая лояльность. Шкоды на шару в РФию продавать не получится, придется чем-то жертвовать.
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Их уже давно производят в РФии, если ты не в курсе.
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А почему забыли в проекте закона участников Венгрии-1956? Второй шестерке-Орбану-тоже надо передать "привет" от хозяина.
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Бугага, вот такая дружба с кацапами, хавай Земан не обляпайся)))
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Они то думали, что пока Московия будет Украиной и Грузией закусывать, тихонько пристроиться за столом в обнимку с "освободителями". А их самих оказывается рассматривают в качестве "закуски"!
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так ему и надо, уроду вонючему. Редкий случай, когда порадуюсь, если кацапы примут подобное решение. Нам это выгодно. Получим еще одного союзника в конце концов.
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Такую же нежданку надо и Орбану с ********* зарядить.
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Да какой с єтого чучела союзник?
А вот гавно пожрать ему очень полезно.
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Стесняюсь спросить, а что делает на ЦЕНЗОРЕ реклама "Эйр Сербия"??? "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину - Цензор.НЕТ 9297
Мало сербы украинцев на Донбассе убили? "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину - Цензор.НЕТ 4862
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Хорошо хоть не порнуху предлагает.
Гугл по вкусам дает рекламу)))
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С какого бодуна у меня сербская реклама на украинской мове? "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину - Цензор.НЕТ 9663
У меня к сербам никаких вкусов нет.
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Тут другое интересно что в голове у козломордых - приравнять ветеранов WWII к участникам карательной операции осужденной всем вменяемым миром.
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Вот это по рюцьке...
Срать визде, даже там, где тебя боготворят...
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А шо не так? Восстановление "исторической справедливости"!
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Земан получил от кацапов то что заслужил
Обосцали и плюнули в морду
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Наконец Земана макунули в русский мир - на опохмел!
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Чем с большим количеством стран козломордые разосруца тем быстрее их добьём.
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Как же так? Не этот ли ЗЕдыбил совсем недавно призывал снять санкции с параши,
принять ее в Евросоюз, отменить в срочном порядке визы для орков.
Когда по хлебалу бьют в мозгу просветляется?
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Вообще это хорошая идея. За подавление ******** в Венгрии в 1956 героя ********* ещё не дают ?
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Даже Земана, верную кремлевскую дворнягу, и то сумели достать своим "величием" и имперским маразмом.
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Военнослужащий СА любезно помогает местной жительнице починить её велосипед.
"Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину - Цензор.НЕТ 1587
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ка-ЦАПСКИЕ свинособаки уже всех достали своим сцаным рузьге миром.

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А Земан уже встречался с Зельцманом?
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к стати у мордвы этот захват проходил по плану влтава 666. Уже тогда русня шайтанизмом занималась.
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у земана начали открываться глазюни?

"откройте мне веки..." (c)
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А як же - правильно, що у них надзвичайне занепокоєння. Вони знають, що рашка тепер у своєму стилі запросто (у стилі Гітлера) може окупувати Судетську область - в Карлових Варах вже десятки-сотні будівель під Газпромом та ін. рос. крокодилами. Треба захопити новий рускій мір в натурє.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину
 
 
 
 
 
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