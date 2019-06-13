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Все про:Донецька область (2246) водопостачання (289) вода (248)

 Частина Костянтинівського району Донецької області відключена від водопостачання через борги за електрику, - ОДА

У Костянтинівському районі Донецької області через борги за електроенергію припинено централізоване водопостачання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Централізоване водопостачання для частини Костянтинівського району було припинено внаслідок відключення через борги за електроенергію. Воду людям підвозять. Про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що компанія "Вода Донбасу" і департамент ЖКГ Донецької облдержадміністрації спільно шукають альтернативні шляхи водопостачання населених пунктів і розробили відповідний проект.

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"Вода Донбасу" реалізує його самостійно, але на матеріали та обладнання потрібно близько 2 млн грн. Таких грошей у компанії немає. На це не передбачено коштів і в обласному бюджеті. Компанія звернулася по допомогу в район, щоб той придбав матеріали для виконання робіт, а самі роботи компанія виконає безкоштовно, але районне керівництво відповіло, що "грошей немає", - зазначив керівник Донецької ОДА Олександр Куць.

Він сподівається, що глава району і депутати все ж подбають про жителів свого району і фінансово допоможуть "Воді Донбасу" запустити альтернативну систему водопостачання зневоднених населених пунктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132297
 
 
 Топ коментарі
 
Головне до Донецьку вода йде справно,щоб сєпарня та окупанти не відчували спраги))Ахмет спільник Бариги по фінансуванню терористів.
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для военных всу думаю воду подвезут. а дамбасню поить считаю излишеством.
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в чем проблема? пущай дамбасские кормильцы воду в шахтах нароют.
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Придурь тупорила,це Українськи землі,під контролем ЗСУ,доречі і ЗСУ там без води.
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Проблема в тому що в жовтні вступає в дію Кодекс про банкрутство. Ось і готуються для продажі дрібних водоканалів. Вода це ЖИТТЯ! І бабло. Частина Костянтинівського району Донецької області відключена від водопостачання через борги за електрику, - ОДА - Цензор.НЕТ 3104
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это хорошо. даже очень хорошо. холерный вибрион и бледная спирохета дамбасне только на пользу.
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для военных всу думаю воду подвезут. а дамбасню поить считаю излишеством.
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Головне до Донецьку вода йде справно,щоб сєпарня та окупанти не відчували спраги))Ахмет спільник Бариги по фінансуванню терористів.
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Нє проблєма .По мажоритарці від Слуги урода йде ВІН.Сергій Сивохо балотуватиметься по 49 мажоритарному округу. 49 округ це Донецька область, центр округу - місто Костянтинівка. Сивохо родом з Донецька.Парєшаєт.
Часть Константиновского района Донецкой области отключена от водоснабжения из-за долгов за электричество, - ОГА - Цензор.НЕТ 8021
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Вот где черная дыра, крадут средства направо и налево, война все спишет.
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При чём тут это? Ахметовский ДТЭК также отключает водоканал Днепр-Западный-Донбасс за ту же неуплату несмотря на то, что этой водой снабжаются города, где живут шахтеры, добывающие уголь на его же шахтах (Павлоград и его спутники).
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Какая часть? В константиновском райне...по сути центральное водоснабжение есть только в самой Константиновке ...Алексево-Дружковке...и в нескольких бдизьлежащих к ним сел...
В основной своей массе...воды в селах этого района отролясь не было...колодцы и скважины...
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Алексеево-Дружковка не входит в константиновский район, как и сама, кстати, Константиновка. Потому вода там сегодня была, проверял лично)).
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никто не знает, в Часов-Яре тоже отключили?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧастина Костянтинівського району Донецької області відключена від водопостачання через борги за електрику, - ОДА
 
 
 
 
 
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