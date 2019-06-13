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 "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк

Заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк пояснив, чому президент Володимир Зеленський не їздить на велосипеді, як його герой Голобородько в кіно.

За словами Костюка, в країні зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді. Про це він заявив у коментарі "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей", — вважає Костюк.

На думку чиновника, українці і не сподівалися, що Зеленський почне їздити по Києву на велосипеді.

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"Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", — зазначив Костюк.

Він додав, що серіал не створювався як політтехнологія, а під час зйомок ніхто не міг припустити, що Володимир Зеленський стане главою держави.

"З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал "Слуга народу" — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити", — сказав Костюк.

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Водночас він визнав, що серіал певним чином вплинув  на результати президентських виборів.

"Безглуздо заперечувати, казати що серіал не зіграв ніякої ролі (у результатах виборів президента — ред.) звичайно зіграв… Це спосіб донести до людей своє бачення держави. Навіть не стільки в стратегічному плані, скільки в плані того, як мають поводитись державні службовці. Це більше про цінності, не про рішення завдань в економіці, медицині, інфраструктурі… Це про ментальні цінності: про дружбу, про порядність і чесність людей, які, можливо, у багатьох речах не розбираються… але принаймні вони чесні і в них є шанс, що щось зміниться. Просто через те, що в них немає від початку завдання особистого збагачення. В принципі, була історія про це", — сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132295
 
   
 Топ коментарі
 
"Этим мы попали в ожидания людей", - считает Костюк.

...
Яка політкошерна заміна слів "ми усіх наї**ли".
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да, в странє нє та сітуація, шоб прєзідєнтом був тупий кловун.
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Скажите пожалуйста, вывод денег из страны, ну к примеру в офшор на Кипре, воровством не считается? особенно если это ворованные деньги. Тут своровал а в офшор вывел.
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А ваш куратор знает, что вы так пишите о Кондитере?
Могут и зарплаты ведь лишить! "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 1647
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Скажите пожалуйста а как можно стать миллиардером будучи больше с 1998 депутатом, в правительстве и даже президентом, когда на всех этих должностях запрещена предпринимательская деятельность, а слепой траст появился только в 2016?
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порохоботов Зеленский не мог обмануть в принципе, от слова "вообще", потому, что они всегда знали шо оно такое - развели как раз зебилов - лохторат Самого Владимира Александровича, и это их, все 72%, бесит до крику, шо мы, "порохоботы", сейчас и наблюдаем, накупив попкорна..
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Причем эти халявщики должны накушаться своего выбора мельхиоровой ложечкой до тошноты. Может думать наконец начнут и не ждать понижения кварплаты,а работать над увеличением зарплаты и пенсий. Впрочем дальнейшая судьба олигофренов меня не сильно волнует. А вот будующее Украины мне не безразлично.
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Слов нет. Одни эмоции. Пока положительные. Какого ЗеДауна из знакомых про Зе не спрошу, начинают уже верещать, что они или ошиблись или времени прошло мало, а двое уже сказали, что голосовали в первом туре за Смешко а на второй вообще не ходили.
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Мои пока держатся .Ну я правда и в душу к ним сильно не лезу.
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На велике он ездит только после дозы.
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Пока это тело всем неинтересно, но скоро возможно понадобиться ездить в бронежилете.
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Истерикой порохососов доволен!
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Истерикой зебила доволен.
Кстати, а вот ещё один зебил визжащий про сосать. Наверняка что то по Фрейду...
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Купи себе хотя бы 100гр мозгов,хотя бы куриных,уже потянешь на 99место в списке *уродов прислужек* бени....
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Так понимаю что Петя и порохоботы ЗЕклоуну и всем зебилам будут ещё 5 лет в штаны срать..
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- срать в штаны - зебилы со своим вошьдём и сами прекрасно справляются с этой своей миссией
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НЕПРАВДА!!! Це порохоботи сруть йому у штані! щодня!
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Справляются они действительно очень эфектно. Только все попередников обвиняют
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А шо у нас за ситуация? Вы-ж сами сказали не стрелять.
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Шо! Знову "пожартував". Пожалій Геруса. "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 4864
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А ПЕНСИЯ будет 500 долларов?."У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 7638Воспроизвести сейчас-0:08Дополнительные визуальные настройкиОткрыть во весь экран
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"Це така мрія" мрійте! Хтось мріє щоб президент їздив на лісапеті? И яка вам з того користь?
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Когда к Зебилу в понедельник киевляне пришли, то слуга урода шо то спрятался и не вышел к людям...,а вы про велосипед. Оно уже боица людей как огня..
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В стране не та ситуация, что бы снижать тарифы!
В стране не та ситуация, что бы повышать зарплаты!

В стране не та ситуация, что бы ставить на посты честных людей не из системы!

В стране не та ситуация, что бы ловить коррупционеров!

В стране не та ситуация, что бы усиливать армию!

В стране не та ситуация, что бы исполнять Законы и Конституцию!

...

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Зеленский мог бы для начала колёса подкачать на велике и смазать цепь "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 886
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больше "кина не будет - электричество закончилось" (с)
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Ольга Кіт "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 2765
6 год ·
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Серед протестувальників на Банковій замічено героя російської пропаганди Данила Чікіна

Ps. Вірні "багнети" двох ХУ#ЙЛО - №1 і №2"У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 5113
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Да да зебик огненты крумля уже в версии ЗЕкоманды..иди в спам картиночный спамер.
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Да все уже знают...зебобик просто пошутил...😀
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такая профессия - юморист
и порноартист по совместительству
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"В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП
Д, ситуация поразительная. С одной стороны зеробеня делает виртуального, несуществующего велосипедиста эмблемой партии - и этот факт является эмблемой лицемерия, вранья и безграничной наглости мошенников на доверии.
А с другой стороны толпы зе-билов, которые все это с удовольствием заглатывают
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Може це і гріх, але так, хочемо щоб тебе грохнули!
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Аааааа-аа,так вот оно чо ,пихаліч,так обїясните єто 73 зелепузикам ,шо они таки дебилы,бо воны исчо надеются на 4000 платни и хаз по 5...
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Вспомнила анекдот:
- Изя, а шо ви будете делать в отпуске?
- Хочу на велосипеде объехать весь Израиль.
- Хорошо, а потом шо ви будете делать после обеда?
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Может он не умеет ездить на велике?🤔
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Да уже понятно, что в стране не та ситуация. Велосипеда не будет, никого не посадят - не та ситуация, весна прошла, извините - не успели. Олигархи воспряли, шушера сбежавшая - обратно лезет. И Роттердам с тарифами - шутка. Главное вся бенина банда при делах и все дружки пристроены. "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 6105
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Нельзя говорить, что мы обманули людей

почему нельзя? можно и нужно, и чем раньше, тем дешевле обойдется обман
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Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие.- сказал Костюк
Так почему самый "высший" государственный служащий не показывает это на личном примере? Впрочем какая разница,велосипед или кортеж...все равно мимо нас !!!.
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"В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк

...........................

та й не та ситуація, щоб кловуни на пост Президента балотувалися. Але ж...
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Ещё в реальности была та ситуация, по крайне мере зебилам так в глаза ссали вплоть до 21 апреля, а вот после 21 сразу стала - не та ситуация..
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Ніхто й не казав про простий вєлік.Ясно,що треба президентський велокар з броньованим склом.Типу такого (там і багажник для шаурми є).Бліже к народу,Вован !
"У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 4916
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Слуга народа №55 Халімонов Павло Віталійович.
Державний службовець, начальник реєстраційної служби.
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
Нерухомість загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1410000грн.
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Я от сцены в Слуга народа,
растрела ВР просто угораю, хотелось бы , как и большинству.
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Замените эмблему, курвы! Какой-то зелёный человечек без лица и, судя по всему без мозгов, с погремушкой в руках, делая козу на заднем колесе, завис перед падением. Нарисуйте лучше, как Зе стоит с шаурмой в одной руке и с iPhone в другой.
Хватит обманывать народ! Они и так ипанутые, что за вас проголосовали, а тут такой когнитивный диссонанс на их больные головы.
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Зелебеня может делать,что угодно! Издавать указы об награждении Моторылы орденами Украины. Корчить дурака и каждый день кричать в телевизоре шо Украина - продажная девка,подать законопроект об снижении пенсий в два раза.... НО! Охлос Украины все равно будет голововать за Слугу Урода! Патамуша в сериале Голобородько был хороший!
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Атасс - эх веселей рабочий клас ,, сегодня одна новость веселей( в прямом смысле ) другой, -Комик Сергей Сивохо баллотируется в Раду по мажоритарке от Слуги народа . Похоже , следующая Рада побьёт все рекорды популярности ,, как лучшая юмористическая тусовка , или лучший карнавал юмора . .
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Эоо сивохо...такое же тупое как и зебеня...
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Тю, а как же слова Риммы - мамы хероя, - если изберут вовочку, то всем будут хорошо и Украине тоже. Пока тока бизнес-партнёрам, бабе юле. А как же Украина? От сионисты, так трахнуть 73% украинцев - а может и не трах...., да нет, трахнули.
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показываем одно видение, а делаем наоборот
это называется наглый и циничный п-деж.
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а шо за ситуация - всенародная любовь и обожание, чего он боится
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Да уж, наверное точно скоро Украины как государства не будет, если им управляют кухарки.
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Гірше. Керують Жителі Иорданської ДолинИ.
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Вот президент Чехии едет на работу на велосипеде, без перекрытия дорог и кучи охраны?

"У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 4442
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Скажите, а это уже можно намазывать на хлеб или будет ещё икра?
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Велосипед так велосипед....Саме цим запам'ятався великий голобородько, не треба так швидко руйнувати очікування 73 %!
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. Неправильно думать, что народ глупИсточник: https://censor.net.ua/n3132295=-----Та че там неправильно,избиратели ЗЕ такие и есть.От и смеяться уже даже с них неинтересно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк
 
 
 
 
 
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