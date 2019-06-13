 "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк

За словами Костюка, в країні зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді. Про це він заявив у коментарі "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей", — вважає Костюк.

На думку чиновника, українці і не сподівалися, що Зеленський почне їздити по Києву на велосипеді.

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"Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", — зазначив Костюк.

Він додав, що серіал не створювався як політтехнологія, а під час зйомок ніхто не міг припустити, що Володимир Зеленський стане главою держави.

"З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал "Слуга народу" — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити", — сказав Костюк.

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Водночас він визнав, що серіал певним чином вплинув на результати президентських виборів.

"Безглуздо заперечувати, казати що серіал не зіграв ніякої ролі (у результатах виборів президента — ред.) звичайно зіграв… Це спосіб донести до людей своє бачення держави. Навіть не стільки в стратегічному плані, скільки в плані того, як мають поводитись державні службовці. Це більше про цінності, не про рішення завдань в економіці, медицині, інфраструктурі… Це про ментальні цінності: про дружбу, про порядність і чесність людей, які, можливо, у багатьох речах не розбираються… але принаймні вони чесні і в них є шанс, що щось зміниться. Просто через те, що в них немає від початку завдання особистого збагачення. В принципі, була історія про це", — сказав він.