 "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк

За словами Костюка, в країні зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді. Про це він заявив у коментарі "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей", — вважає Костюк.
На думку чиновника, українці і не сподівалися, що Зеленський почне їздити по Києву на велосипеді.
"Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", — зазначив Костюк.
Він додав, що серіал не створювався як політтехнологія, а під час зйомок ніхто не міг припустити, що Володимир Зеленський стане главою держави.
"З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал "Слуга народу" — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити", — сказав Костюк.
Водночас він визнав, що серіал певним чином вплинув на результати президентських виборів.
"Безглуздо заперечувати, казати що серіал не зіграв ніякої ролі (у результатах виборів президента — ред.) звичайно зіграв… Це спосіб донести до людей своє бачення держави. Навіть не стільки в стратегічному плані, скільки в плані того, як мають поводитись державні службовці. Це більше про цінності, не про рішення завдань в економіці, медицині, інфраструктурі… Це про ментальні цінності: про дружбу, про порядність і чесність людей, які, можливо, у багатьох речах не розбираються… але принаймні вони чесні і в них є шанс, що щось зміниться. Просто через те, що в них немає від початку завдання особистого збагачення. В принципі, була історія про це", — сказав він.
Могут и зарплаты ведь лишить!
Кстати, а вот ещё один зебил визжащий про сосать. Наверняка что то по Фрейду...
В стране не та ситуация, что бы повышать зарплаты!
В стране не та ситуация, что бы ставить на посты честных людей не из системы!
В стране не та ситуация, что бы ловить коррупционеров!
В стране не та ситуация, что бы усиливать армию!
В стране не та ситуация, что бы исполнять Законы и Конституцию!
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6 год ·
#фото_дня
Серед протестувальників на Банковій замічено героя російської пропаганди Данила Чікіна
Ps. Вірні "багнети" двох ХУ#ЙЛО - №1 і №2
и порноартист по совместительству
Д, ситуация поразительная. С одной стороны зеробеня делает виртуального, несуществующего велосипедиста эмблемой партии - и этот факт является эмблемой лицемерия, вранья и безграничной наглости мошенников на доверии.
А с другой стороны толпы зе-билов, которые все это с удовольствием заглатывают
- Изя, а шо ви будете делать в отпуске?
- Хочу на велосипеде объехать весь Израиль.
- Хорошо, а потом шо ви будете делать после обеда?
почему нельзя? можно и нужно, и чем раньше, тем дешевле обойдется обман
Так почему самый "высший" государственный служащий не показывает это на личном примере? Впрочем какая разница,велосипед или кортеж...все равно мимо нас !!!.
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та й не та ситуація, щоб кловуни на пост Президента балотувалися. Але ж...
Державний службовець, начальник реєстраційної служби.
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
Нерухомість загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1410000грн.
растрела ВР просто угораю, хотелось бы , как и большинству.
Хватит обманывать народ! Они и так ипанутые, что за вас проголосовали, а тут такой когнитивный диссонанс на их больные головы.
это называется наглый и циничный п-деж.