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 За кордоном
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 Ми не можемо погодитися з порушенням міжнародного права біля кордонів Європи, - глава МЗС Франції Ле Дріан про відносини з РФ

Франція не може бути толерантною до порушення Росією міжнародного права і кордонів у Європі.

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю французькому журналу Le Point, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що наш діалог знайде нову динаміку в наступні роки, і ми працюємо над цим. Умовою міцної співпраці є повага до нашого суверенітету і діалог, який ґрунтується на правді. Ми не можемо бути терпимими до втручання у наші демократичні процеси… Ми не можемо погодитися із порушенням міжнародного права біля дверей до Європи", - заявив глава МЗС Франції, відповідаючи на запитання, чи зацікавлена Європа у відновленні відносин з Путіним.

Оцінюючи роль РФ у системі міжнародної, світової безпеки, Ле Дріан констатував, що "росіяни блокують Раду Безпеки Об’єднаних Націй і порушують договори і кордони, як в Україні".

Він наголосив, що Франція і Росія мають різні погляди й інтереси, про що сторонам добре відомо. При цьому французький міністр зазначив, що "глибоко переконаний у тому, що Росія має свою історію і долю в Європі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132293
 
 
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Так Украина не Европа, только лишь дверь туда. МАЛАДЕЦ.
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Не можем согласиться, но почему то соглашаетесь....
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При этом французский министр отметил, что "глубоко убежден в том, что Россия имеет свою историю и судьбу в Европе".
Вижимка iз бла-бла-бла.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМи не можемо погодитися з порушенням міжнародного права біля кордонів Європи, - глава МЗС Франції Ле Дріан про відносини з РФ
 
 
 
 
 
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