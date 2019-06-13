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Все про:Дніпропетровськ (1044) Філатов (169) Квін Крістіна (3)

 Мер Дніпра Філатов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін

13 червня мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін. Дніпро став першим українським містом, яке дипломатична представниця відвідала після призначення на посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови пані Квін підкреслила важливість вільних і чесних виборів до Верховної Ради, що відображають волю українського народу. Зі свого боку, Борис Філатов запевнив тимчасового повірену у справах США в сприянні прозорості процесу. Також глава міста висловив подяку американському народу за підтримку суверенітету України. Зокрема йшлося про сприяння з боку міжнародної організації TAPS International LLC, яка допомагає сім'ям загиблих військових. Як відомо, їхній український офіс розташований саме в Дніпрі.

Також під час спілкування з тимчасово повіреною у справах США Борис Філатов подякував американській українській діаспорі за гуманітарний вантаж із медичним обладнанням для лікарень Дніпра.

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Крім цього, мер Дніпра подякував пані Квін за допомогу в створенні першої в Україні Бібліотеки української діаспори імені Джона Маккейна.

Фонд цієї бібліотеки - це колекція книжок, журналів українців у Сполучених Штатах Америки про Україну, її історію, громадських, політичних діячів, які видавалися впродовж ХХ ст. у США і європейських країнах. Унікальна бібліотека запрацює вже восени - до Дня міста. Тому Борис Філатов запросив Крістіну Квін відвідати відкриття бібліотеки.

Мер Дніпра Філатов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132291
 
 
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и вот опять - город №1 - все к коломойскому с корбаном и с раввином местным на встречу проезжают - вопрос простой - кто ответит за мериканские деньги если шо? Бени только попробуй воровать у мериканцев .а корбану - только попробуй шо то у них отжать - ну как то так)))))
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ты наверное назначен старшим по гавномету !?
был крещатик -уволили или *устал*
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по теме есть чего,вэвэшник?твое дело-вертухайничать,а не умничать
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дипломатическая представи*-тель
Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре
журналов украинский в Соединенных Штатах Америки
которые выдавались в течение ХХ в.

************
Це якою мовою? Навіщо так терзати гугло-перекладач?
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- что делаете вы смотрящий для?
так переводится - what do you looking for?
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Днепр становица столицей мафии, бандюков и грабителей. Вся нынешняя сепраская банда и её прихлебаи с Шапито 95 вышла с Днепра. Сепары плошные подкацапники + воры и грабители ...Днепр полностью деградировал...Руский мир поглощает Днепр пока добренькие импотентные, беззубые украинцы играюца в Ывропейские ценности. Толерасты всегда проиграют гопнику - это закон.
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Рубашонка как мошонка, пинджачёк как старич-ёк---на комбайне дядька ехал---весь совковый дурач-ёк!
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..есть вещи, которые лучше делать лично (с).. Беня, конечно, напрягся в ожидании
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А як зараз у Філатова з Бєньою ? Може ця повірена вєсточку Валєрічу притарабанила ? Чи столиця в Дніпро переноситься ?
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