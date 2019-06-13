 Мер Дніпра Філатов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час розмови пані Квін підкреслила важливість вільних і чесних виборів до Верховної Ради, що відображають волю українського народу. Зі свого боку, Борис Філатов запевнив тимчасового повірену у справах США в сприянні прозорості процесу. Також глава міста висловив подяку американському народу за підтримку суверенітету України. Зокрема йшлося про сприяння з боку міжнародної організації TAPS International LLC, яка допомагає сім'ям загиблих військових. Як відомо, їхній український офіс розташований саме в Дніпрі.

Також під час спілкування з тимчасово повіреною у справах США Борис Філатов подякував американській українській діаспорі за гуманітарний вантаж із медичним обладнанням для лікарень Дніпра.

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Крім цього, мер Дніпра подякував пані Квін за допомогу в створенні першої в Україні Бібліотеки української діаспори імені Джона Маккейна.

Фонд цієї бібліотеки - це колекція книжок, журналів українців у Сполучених Штатах Америки про Україну, її історію, громадських, політичних діячів, які видавалися впродовж ХХ ст. у США і європейських країнах. Унікальна бібліотека запрацює вже восени - до Дня міста. Тому Борис Філатов запросив Крістіну Квін відвідати відкриття бібліотеки.