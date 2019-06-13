 Мер Дніпра Філатов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час розмови пані Квін підкреслила важливість вільних і чесних виборів до Верховної Ради, що відображають волю українського народу. Зі свого боку, Борис Філатов запевнив тимчасового повірену у справах США в сприянні прозорості процесу. Також глава міста висловив подяку американському народу за підтримку суверенітету України. Зокрема йшлося про сприяння з боку міжнародної організації TAPS International LLC, яка допомагає сім'ям загиблих військових. Як відомо, їхній український офіс розташований саме в Дніпрі.
Також під час спілкування з тимчасово повіреною у справах США Борис Філатов подякував американській українській діаспорі за гуманітарний вантаж із медичним обладнанням для лікарень Дніпра.
Крім цього, мер Дніпра подякував пані Квін за допомогу в створенні першої в Україні Бібліотеки української діаспори імені Джона Маккейна.
Фонд цієї бібліотеки - це колекція книжок, журналів українців у Сполучених Штатах Америки про Україну, її історію, громадських, політичних діячів, які видавалися впродовж ХХ ст. у США і європейських країнах. Унікальна бібліотека запрацює вже восени - до Дня міста. Тому Борис Філатов запросив Крістіну Квін відвідати відкриття бібліотеки.
был крещатик -уволили или *устал*
Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре
журналов украинский в Соединенных Штатах Америки
которые выдавались в течение ХХ в.
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Це якою мовою? Навіщо так терзати гугло-перекладач?
так переводится - what do you looking for?