 "Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - написав Вітренко, припустивши, що можуть бути неприйнятні для української компанії умови.
"Хоча, швидше за все, Олександр Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, главою "Газпрому": "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів щодо наших контрактів на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися", - вважає виконавчий директор "Нафтогазу".
Він підкреслив, що "Газпром" пропонує продовжити існуючий транзитний контракт, в якому відсутні зобов'язання російської компанії за обсягами транзиту, всупереч рішенню арбітражу. "Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік 2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші", - пояснив Вітренко небезпеку такого варіанту.
За його словами, НАК, у свою чергу, готовий обговорювати, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації "Нафтогазу" $2,8 млрд збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань по транзитному контракту в 2009-2017 роках.
"Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, в якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладено компенсацію за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках", - додав Вітренко. Він вказав, що в такому випадку "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог у новому арбітражі, ініційованих "Газпромом".
https://www.facebook.com/100000062702890/videos/2559952344016831/
"З 1 травня ціну на газ можна знизити на 11% - казав Андрій Герус після другого туру виборів. Малось на увазі з 1 травня 2019 року. "Це питання не по суті, а питання по формі", - пояснював мені пан Герус. Про жарти нічого не казав", - написала журналіст у дописі до відео. У відео можна почути, як Герус заявляв, що вже з початку травня реально суттєво знизити ціну на газ джля населення.
"Це реально зробити з 1 травня. З 1 травня реально понизити ціну газу на 11%. І я якраз рекомендую, щоб була ініціатива від Зеленського навіть поки не пройшов процес інавгурації, щоб він закликав це зробити. Тому що там є певні технічні труднощі, певні дискусії між Нафтогазом та Кабміном, якась не така постанова не так виписана, не можуть реалізувати… Тобто це не питання по суті, а питання по формі. Це можна вже зробити з 1 травня стосовно ціни газу…" - Сказав Герус.
Більше дивіться у відео: https://www.facebook.com/100000062702890/videos/2559952344016831/
Якщо ні - то нафіга вони туди літали?
вони до ***** регулярно їздили, так само як і папа), мав бесіди з ******, телефонуючи йому...
і не треба казати шо це було за звільнення українців і тд, по хфакту - бізнес з ******!
Адвокат украинских моряков Полозов @nikolai_polozov: «Я обращался в администрацию Зеленского по поводу встречи с родственниками моряков, пока ответа не было» Просто Владим Алексаныч очень занят. Ему не до военнопленных.
і мені пофігу, шо скажуть пороховатні, це, фактично, втілюється в життя!
А за яким контрактом ви відсудили в Газпрома 5.5 млрд дол. і оголосили це найвидатнішою перемогою в газовій історії України?
Россияне опять несут дикую чушь. Невозможно "закончить спор на $2,6 млрд", потому что он уже закончен решением Стокгольмского арбитража. Просто кто-то не хочет исполнить это решение и поэтому несёт чушь про "мировую". Мировое соглашение нужно было предлагать до решения суда.