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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (984) газові переговори (75) Газпром (421) Нафтогаз (542) транзит газу (55) Вітренко Юрій (44)

 "Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" поки не отримував жодних пропозицій про мирову угоду від російської сторони, заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, коментуючи слова міністра енергетики РФ Олександра Новака про пропозицію "Газпрому" підписати мирову угоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - написав Вітренко, припустивши, що можуть бути неприйнятні для української компанії умови.

"Хоча, швидше за все, Олександр Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, главою "Газпрому": "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів щодо наших контрактів на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися", - вважає виконавчий директор "Нафтогазу".

Читайте також: Росія відмовилася проводити газові переговори в травні, після інавгурації Зеленського, - Юрій Вітренко

Він підкреслив, що "Газпром" пропонує продовжити існуючий транзитний контракт, в якому відсутні зобов'язання російської компанії за обсягами транзиту, всупереч рішенню арбітражу. "Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік 2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші", - пояснив Вітренко небезпеку такого варіанту.

За його словами, НАК, у свою чергу, готовий обговорювати, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації "Нафтогазу" $2,8 млрд збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань по транзитному контракту в 2009-2017 роках.

"Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, в якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладено компенсацію за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках", - додав Вітренко. Він вказав, що в такому випадку "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог у новому арбітражі, ініційованих "Газпромом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132290
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 июн.



Адвокат украинских моряков Полозов @nikolai_polozov: «Я обращался в администрацию Зеленского по поводу встречи с родственниками моряков, пока ответа не было» Просто Владим Алексаныч очень занят. Ему не до военнопленных.
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Після другого туру виборів Андрій Герус таки заявляв про те, що можна знизити ціну на газ для населення на 11% вже з 1 травня 2019 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Власта Лазур, додавши відповідне відео інтерв'ю.
https://www.facebook.com/100000062702890/videos/2559952344016831/

"З 1 травня ціну на газ можна знизити на 11% - казав Андрій Герус після другого туру виборів. Малось на увазі з 1 травня 2019 року. "Це питання не по суті, а питання по формі", - пояснював мені пан Герус. Про жарти нічого не казав", - написала журналіст у дописі до відео. У відео можна почути, як Герус заявляв, що вже з початку травня реально суттєво знизити ціну на газ джля населення.
"Це реально зробити з 1 травня. З 1 травня реально понизити ціну газу на 11%. І я якраз рекомендую, щоб була ініціатива від Зеленського навіть поки не пройшов процес інавгурації, щоб він закликав це зробити. Тому що там є певні технічні труднощі, певні дискусії між Нафтогазом та Кабміном, якась не така постанова не так виписана, не можуть реалізувати… Тобто це не питання по суті, а питання по формі. Це можна вже зробити з 1 травня стосовно ціни газу…" - Сказав Герус.
Більше дивіться у відео: https://www.facebook.com/100000062702890/videos/2559952344016831/
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А Бойко з Медведчуком нічого не привозили, не передавали?
Якщо ні - то нафіга вони туди літали?
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чоколятне, шо ти до ваших паперєдників), маєш?
вони до ***** регулярно їздили, так само як і папа), мав бесіди з ******, телефонуючи йому...
і не треба казати шо це було за звільнення українців і тд, по хфакту - бізнес з ******! "Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6100
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нет. их уже потратили. на выборы пэпы.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 июн.



Адвокат украинских моряков Полозов @nikolai_polozov: «Я обращался в администрацию Зеленского по поводу встречи с родственниками моряков, пока ответа не было» Просто Владим Алексаныч очень занят. Ему не до военнопленных.
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я,ще при ющі пропонував здати Українську гтс на метал!
і мені пофігу, шо скажуть пороховатні, це, фактично, втілюється в життя! "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко - Цензор.НЕТ 4681
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Ну да. А то, что на фронте как минимум русское вооружение и наёмники за русские деньги этих как то не волнует. Видимо, главное чтобы мама в США без денег не осталась....
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Не переживайте, Зеленский после выборов в Раду удовлетворит все требования Кремля.
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"Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік 2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші"
А за яким контрактом ви відсудили в Газпрома 5.5 млрд дол. і оголосили це найвидатнішою перемогою в газовій історії України?
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"Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7693 ІнфоВійська України@i_army_org

Россияне опять несут дикую чушь. Невозможно "закончить спор на $2,6 млрд", потому что он уже закончен решением Стокгольмского арбитража. Просто кто-то не хочет исполнить это решение и поэтому несёт чушь про "мировую". Мировое соглашение нужно было предлагать до решения суда.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко
 
 
 
 
 
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