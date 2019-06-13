 Обговорили ситуацію на Донбасі і посилення співпраці у військовій сфері, - Данилюк провів зустріч з представником Міноборони Великої Британії

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі РНБО.

"Співрозмовники також обговорили ситуацію, що склалася на Сході України внаслідок гібридної війни, що її веде РФ проти нашої країни", - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті Данилюк наголосив на важливості активізації "мінського процесу" з акцентом на гуманітарних аспектах і питаннях людської безпеки. "Досягнути прогресу у "мінському процесі" - один з ключових пріоритетів влади", - заявив він, висловивши сподівання, що переговори нового складу української частини Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі будуть успішними.

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Окрім того Данилюк заявив про необхідність посилення інформаційної складової протидії України російській гібридній агресії на тимчасово окупованих територіях.

"Сторони також обговорили безпекову ситуацію у регіоні, враховуючи останні події у деяких країнах Східної Європи, зокрема, у Республіці Молдова", - повідомляють в РНБО.

Зі свого боку, Гарр підтвердив незмінність підтримки Великою Британією незалежності та територіальної цілісності України. Він також позитивно оцінив реформи у секторі безпеки та оборони України, та висловив впевненість у подальшому успішному розвитку партнерства між країнами.