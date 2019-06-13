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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1002) РНБО (509) Данилюк Олександр (281)

 Обговорили ситуацію на Донбасі і посилення співпраці у військовій сфері, - Данилюк провів зустріч з представником Міноборони Великої Британії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час зустрічі з Директором Головного управління євроатлантичної безпеки Міністерства оборони Великої Британії Ніком Гарром обговорив актуальні питання двосторонніх відносин у сфері безпеки та оборони та інтенсифікацію співпраці у воєнній сфері.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі РНБО. 

"Співрозмовники також обговорили ситуацію, що склалася на Сході України внаслідок гібридної війни, що її веде РФ проти нашої країни", - йдеться в повідомленні.

У цьому контексті Данилюк наголосив на важливості активізації "мінського процесу" з акцентом на гуманітарних аспектах і питаннях людської безпеки. "Досягнути прогресу у "мінському процесі" - один з ключових пріоритетів влади", - заявив він, висловивши сподівання, що переговори нового складу української частини Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі будуть успішними.

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Окрім того Данилюк заявив про необхідність посилення інформаційної складової протидії України російській гібридній агресії на тимчасово окупованих територіях.

"Сторони також обговорили безпекову ситуацію у регіоні, враховуючи останні події у деяких країнах Східної Європи, зокрема, у Республіці Молдова", - повідомляють в РНБО.

Зі свого боку, Гарр підтвердив незмінність підтримки Великою Британією незалежності та територіальної цілісності України. Він також позитивно оцінив реформи у секторі безпеки та оборони України, та висловив впевненість у подальшому успішному розвитку партнерства між країнами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132288
 
 
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пусть англо -саксы подробно обьяснят какими методами действовала Великобритания в Фолкле́ндской войне может и поймёшь, как нужно защищать Украину от захватчиков
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та и с фюлером минского формата у них как-то не вышло..
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...Зараз насправді відбуваються дуже цікаві події, Україна знову в авангарді як фронтир, передній край оцієї глобальної війни за смисли. Як авантюра, президентство Зеленського куди крутіше, ніж Брексіт, крутіше, ніж рух П'яти зірок в Італії, - масштабніше, системніше . Якщо українське суспільство з цим впорається - це буде урок для всього людства. Тож не варто впадати в розпач і нарікати, які ми дурні. Погляньте на британців - здавалось би, нам і заздрити їм безглуздо, настільки їхня історія до нашої - повна протилежність: ми віками держави не могли вибороти, а їхній острівець світом править, у нас кожне друге покоління мусило хапати речі, брати дітей в оберемок і тікати, а в них досі можна знайти на горищах щоденники прапрабабусь із ХIV століття, і тяглість еліт, освіти, традиції ніколи ніким не порушувалась, я завжди кажу - хочете зрозуміти механізм британського успіху, подивіться на тих кембриджських корів, які одна сім'я випасає незмінно, з XIII століття, на університетському вигоні, бо їхній предок 700 років тому судився з університетом за право випасу і виграв процес! Як вони можуть зрозуміти нас, а ми їх? Це ніби досвід з різних планет. І от виявилося, що вони так само беззахисні перед новими технологіями, як і ми, так само піддалися маніпуляції й проголосували за Брексит, не розуміючи, за що голосують, і тепер не знають, як із того вив'язатися. В цій війні сильні сторони демократії використовуються агресором проти неї. Свобода слова, виборів, референдумів - всі ті механізми, які були для суспільства ресурсом живлення, розвитку, прогресу, виїдаються зсередини - і стають знаряддям самогубства.
За кремлівським сценарієм наша незалежність мала би закінчитись тоді, коли й білоруська. В Кремлі не розраховували, що Україна - це надовго. Не уявляли, що українська незалежність - це серйозна справа, що доведеться з Україною воювати, вплутуватись у купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти. Історія Європи після 1989 року насправді ще не написана. Пора говорити вголос: тодішня радість від того, що Холодна війна скінчилася, виявилась передчасною, бо хоч СРСР і розвалився, але досі діють ті самі інституції, які тримали його на плаву, - ті самі російські спецслужби, збережені від 1918-го року й донині. На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна також замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституційна тяглість «охранки більшовицької» - лишається. На жаль, Захід цього все ще не усвідомлює, і виходить, як недавно сказав редактор «Die Zeit», що "Путін веде проти нас війну, а ми проти нього - ні". Україна ж з 90-х років все борюкається і борюкається, не завжди й свідомо, великою мірою навмання і на чистому інстинкті, і це якраз доказ того, що ми насправді  значно сильніший народ, ніж нам здавалося. І це - після того всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам щоразу відсікали «голову», тобто еліту, як тільки вона пробувала «відрости». Вона й досі не сильно «відросла»: як окреме явище з своїм чітко вираженим профілем - український інтелектуальний прошарок, середовище станом на сьогодні, на жаль, не існує, не відновилось. Коли мені починають ставити питання як «представникові цеху» - «от ви, українські письменники», «от ви, українська інтеліґенція», - я завжди кажу, що я не вповноважена нікого представляти й говорю винятково те, за що відповідаю своїм особистим досвідом. І тим не менше, при цій «відтятій голові», при дуже слабкому розумінні й усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, попри все «бомбардування з телевізора», змогла вистояти. Усі ці роки з середини 90-х, здавалось би, коли вже нічого немає, не могло би бути, Україна якось опирається, відживає, є прогрес. Прогрес такого рівня, що у 2014 році люди встають і йдуть на війну, боронити цю саму державу, про яку за ці роки ніби нічого доброго не говорили. Бо все ж таки у нас є відчуття своєї хати. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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А про Будапештский Меморандум вспомнили или как? Или им дальше будет Зелень торговать как и шоколадный папередники?
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І що тепер англійці думають про війну на Донбасі?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбговорили ситуацію на Донбасі і посилення співпраці у військовій сфері, - Данилюк провів зустріч з представником Міноборони Великої Британії
 
 
 
 
 
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