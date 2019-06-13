 Обговорили ситуацію на Донбасі і посилення співпраці у військовій сфері, - Данилюк провів зустріч з представником Міноборони Великої Британії

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі РНБО.
"Співрозмовники також обговорили ситуацію, що склалася на Сході України внаслідок гібридної війни, що її веде РФ проти нашої країни", - йдеться в повідомленні.
У цьому контексті Данилюк наголосив на важливості активізації "мінського процесу" з акцентом на гуманітарних аспектах і питаннях людської безпеки. "Досягнути прогресу у "мінському процесі" - один з ключових пріоритетів влади", - заявив він, висловивши сподівання, що переговори нового складу української частини Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі будуть успішними.
Окрім того Данилюк заявив про необхідність посилення інформаційної складової протидії України російській гібридній агресії на тимчасово окупованих територіях.
"Сторони також обговорили безпекову ситуацію у регіоні, враховуючи останні події у деяких країнах Східної Європи, зокрема, у Республіці Молдова", - повідомляють в РНБО.
Зі свого боку, Гарр підтвердив незмінність підтримки Великою Британією незалежності та територіальної цілісності України. Він також позитивно оцінив реформи у секторі безпеки та оборони України, та висловив впевненість у подальшому успішному розвитку партнерства між країнами.
За кремлівським сценарієм наша незалежність мала би закінчитись тоді, коли й білоруська. В Кремлі не розраховували, що Україна - це надовго. Не уявляли, що українська незалежність - це серйозна справа, що доведеться з Україною воювати, вплутуватись у купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти. Історія Європи після 1989 року насправді ще не написана. Пора говорити вголос: тодішня радість від того, що Холодна війна скінчилася, виявилась передчасною, бо хоч СРСР і розвалився, але досі діють ті самі інституції, які тримали його на плаву, - ті самі російські спецслужби, збережені від 1918-го року й донині. На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна також замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституційна тяглість «охранки більшовицької» - лишається. На жаль, Захід цього все ще не усвідомлює, і виходить, як недавно сказав редактор «Die Zeit», що "Путін веде проти нас війну, а ми проти нього - ні". Україна ж з 90-х років все борюкається і борюкається, не завжди й свідомо, великою мірою навмання і на чистому інстинкті, і це якраз доказ того, що ми насправді значно сильніший народ, ніж нам здавалося. І це - після того всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам щоразу відсікали «голову», тобто еліту, як тільки вона пробувала «відрости». Вона й досі не сильно «відросла»: як окреме явище з своїм чітко вираженим профілем - український інтелектуальний прошарок, середовище станом на сьогодні, на жаль, не існує, не відновилось. Коли мені починають ставити питання як «представникові цеху» - «от ви, українські письменники», «от ви, українська інтеліґенція», - я завжди кажу, що я не вповноважена нікого представляти й говорю винятково те, за що відповідаю своїм особистим досвідом. І тим не менше, при цій «відтятій голові», при дуже слабкому розумінні й усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, попри все «бомбардування з телевізора», змогла вистояти. Усі ці роки з середини 90-х, здавалось би, коли вже нічого немає, не могло би бути, Україна якось опирається, відживає, є прогрес. Прогрес такого рівня, що у 2014 році люди встають і йдуть на війну, боронити цю саму державу, про яку за ці роки ніби нічого доброго не говорили. Бо все ж таки у нас є відчуття своєї хати. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
...
На 1:34 хмир з калашом начебто символізує самі розумієте кого 🐷🐶