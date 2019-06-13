 Росія наростила озброєння в окупованому Криму, тепер його видно на супутникових знімках, - журналіст

Про це повідомляє журналіст американського оборонного видання Defense One Патрік Такер, посилаючись на супутникові знімки а також коментарі джерел в американській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Супутникові знімки, на які спирається Такер, було зроблено впродовж періоду з січня 2018 року по квітень 2019 року. Вони свідчать про розташування в Криму п'яти протиракетних установок С-400. Хоча російські посадовці говорили про доставку четвертої батареї С-400 до Криму в листопаді, фото з супутника показують наявність п'яти батарей С-400 – поблизу Керчі, Севастополя, Джанкоя та Євпаторії. На знімках також видно п'ять С-300, наявність російських винищувачів у чотирьох місцях в Криму а також проведену модернізацію радянських баз.

Мілітаризацію півострова підтвердили і два офіцери американської розвідки, з якими поспілкувався Такер. Росія "цілеспрямовано і систематично нарощує свої сили на півострові", - цитує журналіст одного з розвідників.

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З 2014 року Росія додала десантний батальйон до піхотної бригади в Криму і наростила кількість військових в Криму до 30 000. Москва планує збільшити контингент ще на 13 000 військових за чотири роки, заявив один з офіцерів розвідслужби Такеру.

Російські збройні сили розмістили 81 літак та вертоліт в Криму. "Радіус бойових дій покриває всю Україні і сягає території за Чорним морем. Це значно збільшує можливості нанесення ними ударів, потенційно, аж до Близького Сходу", - сказав один з розвідників.

Росія додала 10 бойових кораблів до Чорноморського флоту, що можуть нести крилаті ракети Калібр. Ракети Калібр дозволять флоту "наносити удари за Чорним морем, включаючи на півдні Європи та в Сирії навіть не полишаючи Севастополь", - говорить один з розвідників.

Адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі раніше говорив, що Росія модернізує свої ВМС, однак, наголошував, що російські ВМС не можна навіть порівняти з військовою потужністю, яку США виявили в Середземному морі.