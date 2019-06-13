 Росія наростила озброєння в окупованому Криму, тепер його видно на супутникових знімках, - журналіст

Про це повідомляє журналіст американського оборонного видання Defense One Патрік Такер, посилаючись на супутникові знімки а також коментарі джерел в американській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Супутникові знімки, на які спирається Такер, було зроблено впродовж періоду з січня 2018 року по квітень 2019 року. Вони свідчать про розташування в Криму п'яти протиракетних установок С-400. Хоча російські посадовці говорили про доставку четвертої батареї С-400 до Криму в листопаді, фото з супутника показують наявність п'яти батарей С-400 – поблизу Керчі, Севастополя, Джанкоя та Євпаторії. На знімках також видно п'ять С-300, наявність російських винищувачів у чотирьох місцях в Криму а також проведену модернізацію радянських баз.
Мілітаризацію півострова підтвердили і два офіцери американської розвідки, з якими поспілкувався Такер. Росія "цілеспрямовано і систематично нарощує свої сили на півострові", - цитує журналіст одного з розвідників.
З 2014 року Росія додала десантний батальйон до піхотної бригади в Криму і наростила кількість військових в Криму до 30 000. Москва планує збільшити контингент ще на 13 000 військових за чотири роки, заявив один з офіцерів розвідслужби Такеру.
Російські збройні сили розмістили 81 літак та вертоліт в Криму. "Радіус бойових дій покриває всю Україні і сягає території за Чорним морем. Це значно збільшує можливості нанесення ними ударів, потенційно, аж до Близького Сходу", - сказав один з розвідників.
Росія додала 10 бойових кораблів до Чорноморського флоту, що можуть нести крилаті ракети Калібр. Ракети Калібр дозволять флоту "наносити удари за Чорним морем, включаючи на півдні Європи та в Сирії навіть не полишаючи Севастополь", - говорить один з розвідників.
Адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі раніше говорив, що Росія модернізує свої ВМС, однак, наголошував, що російські ВМС не можна навіть порівняти з військовою потужністю, яку США виявили в Середземному морі.
Это русня с испугу туда железа натащила. но ведь знают монголоиды что все это зализо ей придется бросить при бегстве. Как это было во время второй мировой войны.
крым 75 лет назад. Мрак Солонинъ.
Где же ваше жалобное мычание , как в 14 году.... толькосуньтися.
как и Сирия.
флот США радиус действия 2500км из Средиземного моря НАКРЫВАЕТ ВЕСЬ чф , ТОЧНОСТЬ попадания их Томагавков с "окошко" в мордоре работают по площадям.
А в Крыму все круто выглядит но это все скажем надуто.
его и так включили только в 2017-ом...