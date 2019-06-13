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 Події
  2008  29
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Все про:Крим (6911) Росія (17486)

 Росія наростила озброєння в окупованому Криму, тепер його видно на супутникових знімках, - журналіст

Росія наростила кількість військових, зброї та протиракетних установок на окупованому півострові. Зараз там 30 тисяч військовослужбовців, через 4 роки буде 43 тисячі.

Про це повідомляє журналіст американського оборонного видання Defense One Патрік Такер, посилаючись на супутникові знімки а також коментарі джерел в американській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Супутникові знімки, на які спирається Такер, було зроблено впродовж періоду з січня 2018 року по квітень 2019 року. Вони свідчать про розташування в Криму п'яти протиракетних установок С-400. Хоча російські посадовці говорили про доставку четвертої батареї С-400 до Криму в листопаді, фото з супутника показують наявність п'яти батарей С-400 – поблизу Керчі, Севастополя, Джанкоя та Євпаторії. На знімках також видно п'ять С-300, наявність російських винищувачів у чотирьох місцях в Криму а також проведену модернізацію радянських баз.

Мілітаризацію півострова підтвердили і два офіцери американської розвідки, з якими поспілкувався Такер. Росія "цілеспрямовано і систематично нарощує свої сили на півострові", - цитує журналіст одного з розвідників.

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З 2014 року Росія додала десантний батальйон до піхотної бригади в Криму і наростила кількість військових в Криму до 30 000. Москва планує збільшити контингент ще на 13 000 військових за чотири роки, заявив один з офіцерів розвідслужби Такеру.

Російські збройні сили розмістили 81 літак та вертоліт в Криму. "Радіус бойових дій покриває всю Україні і сягає території за Чорним морем. Це значно збільшує можливості нанесення ними ударів, потенційно, аж до Близького Сходу", - сказав один з розвідників.

Росія додала 10 бойових кораблів до Чорноморського флоту, що можуть нести крилаті ракети Калібр. Ракети Калібр дозволять флоту "наносити удари за Чорним морем, включаючи на півдні Європи та в Сирії навіть не полишаючи Севастополь", - говорить один з розвідників.

Адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі раніше говорив, що Росія модернізує свої ВМС, однак, наголошував, що російські ВМС не можна навіть порівняти з військовою потужністю, яку США виявили в Середземному морі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132287
 
 
 Топ коментарі
 
кого окружает?
Это русня с испугу туда железа натащила. но ведь знают монголоиды что все это зализо ей придется бросить при бегстве. Как это было во время второй мировой войны.
крым 75 лет назад. Мрак Солонинъ.
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при серьезном конфликте Крым превратится в руины.
как и Сирия.
флот США радиус действия 2500км из Средиземного моря НАКРЫВАЕТ ВЕСЬ чф , ТОЧНОСТЬ попадания их Томагавков с "окошко" в мордоре работают по площадям.
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кого окружает?
Это русня с испугу туда железа натащила. но ведь знают монголоиды что все это зализо ей придется бросить при бегстве. Как это было во время второй мировой войны.
крым 75 лет назад. Мрак Солонинъ.
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Ты хочешь сказать шо ты - это немецкая армия? Росія наростила озброєння в окупованому Криму, тепер його видно на супутникових знімках, - журналіст - Цензор.НЕТ 3925 Да такие как ты только в Бабьем Яру немцам помогать могли - на большее не способны
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не тупи. крысм в 41 году брали в основном румыны и мадьяры. А немцы при взятии крыма не имели ни одного танка.
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Такие, как ты, помогали Гитлеру в составе РОА. На стороне нацистов воевало не менее 1 млн. кацапни. За своего дида, шо зиговал, опрокидываешь гранчак? Ведь его стараньями таперича над Кремблем власовское полотнище трепещется... Гитлер знал...
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это хорошо что вам мордовским свинособакам так пригорает.
Где же ваше жалобное мычание , как в 14 году.... толькосуньтися.
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Зброю може й видно з космосу, а от моск кацапа розгледіти не можливо, навіть у мікроскоп.
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По Сирии из Каспия они уже как-то отстрелялись.
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Для этого ***** и анексировал Крым,чтобы пугать весь неугодный с ним мир
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при серьезном конфликте Крым превратится в руины.
как и Сирия.
флот США радиус действия 2500км из Средиземного моря НАКРЫВАЕТ ВЕСЬ чф , ТОЧНОСТЬ попадания их Томагавков с "окошко" в мордоре работают по площадям.
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еще проще. останавливается снабжение крысма и через неделю крысы сами вырежут русню.
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В осажденном Членинграде ни одного партейца не вырезали. Блокадники по 200 грам блокадного хлебца из отрубей в день жевали, всех котов с собаками в первую зиму слопали, а в Смольном икорку с коньячком употребляли. Тут должно быть иначе?
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Как остановишь снабжение???тукан...иди отсюда...
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отключить свет и газ крысам и рвонуть мост. Второй этап - разрушение причальов в Керчи и Ялте. И все. мордва мачнет жрать мордву через неделю. А если добавить в водозабор симферополя некоторые активные биологически химические соединения то процесс самозашквара русни ускорится.
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Да ты фашист...химию...там дети украинские...умри фашист от химии сам...
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на оккупированой территории действуют законы войны. И уничтожение любого обитателя на крысме есть приемлемый результат.
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Губа треснит у штатов)))С400 аналогов нет...в ;очочко;получите))
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никакое с400 или с500 или с 750 не спасут от залпа урагана и снаряда геноцида.
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Эгдорган с с400 незнают что делать они переходят трещин.У узбеков и казахов с 300 улетает не в туда куда надо потом 2 вертушки ка50 упали у тех же узбеков.У киргизских вертолетчиков прежде чем управлять ми8 сплюнь 3 раза и столько же раз постучи по геликоптеру.Вообщем все что из паРаши го#но.
А в Крыму все круто выглядит но это все скажем надуто.
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Умнее станешь...может быть поговорим...
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а ведь скоро спутникового кинА не будет. после таких ДВУХ назначений...)))
его и так включили только в 2017-ом...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРосія наростила озброєння в окупованому Криму, тепер його видно на супутникових знімках, - журналіст
 
 
 
 
 
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