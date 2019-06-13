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 Економіка, За кордоном
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Все про:Єврокомісія (272) Новак Олександр (30) Шефчович Марош (55) транзит газу (55)

 Вважаємо, Україна і Росія домовляться про транзит газу, план "Б" не знадобиться, - Єврокомісія

У Єврокомісії вважають, що Україна і Росія зуміють знайти конструктивне рішення щодо поставок і транзиту газу до закінчення терміну діючого контракту наприкінці 2019 року.

Про це віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив після переговорів із міністром енергетики РФ Олександром Новаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми теж вважаємо, що плану "Б" нам не буде потрібно, тому що останні чотири роки у нас завжди були якісь питання, і ми завжди знаходили хороші конструктивні рішення", - сказав він.

За словами Мароша Шефчовича, на нинішніх переговорах сторони змогли домовитися, що "сплануємо наші тристоронні переговори на вересень".

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"Я впевнений, що якщо нам вдасться продовжити цей конструктивний підхід, нам вдасться знайти рішення на всі ці питання так, щоб не було жодних питань ні в листопаді, ні в грудні, і що буде знайдено рішення для поставок газу через Україну до Європейського Союзу", - резюмував він.

У свою чергу Новак заявив, що Україна, ЄК і Росія можуть визначити терміни нових тристоронніх консультацій із газових питань у другій половині вересня.

"Ми домовилися про те, що будемо обговорювати дату чергової тристоронньої зустрічі консультацій Росія-Україна-Єврокомісія у другій половині вересня для того, щоб дочекатися підсумків парламентських виборів в Україні, дочекатися призначення уряду", - сказав російський міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132286
 
 
 Топ коментарі
 
як вони турбуються про нас ! )))
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При слове стрелять умные люди не ставят знаки с улыбкой
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Порезать трубу в метлом и все! Правда резчики все в Польше)) Полагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 9648
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Чому Європа не купляє газ на кордоні України з кацапами?
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Бо Україна за транзит має з кацапів до 3(!) лярдів баксів !
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да простой там договор. Транзит согласно тарифов ЕС. Какие ещё могут быть варианты у страны ассоцианта
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герпес, такое впечатление что вся зебина команда вместе с тобой, безумец ,последние 5-6лет жили не в Украине а на Марсе! первый бонус от пересичных украинцев ты уже заработал. тебе что мертвечук денег пообещал? или еврей бойко прсаду дает? не верь им герпес обманут тебя они и посмеються. как говорил Л.Подеревьянский в "Гамлете" - не вiрь йому мiй синку! брудного яух вiн тобi у с р.ку встромить.....
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Только бы Зеленый не подписал этакого... как Юля
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Команда зе уже намекнула медвечуку и бойко ( оба ездели на неделев рашку , по газу) создать газовую прослойку ,покупать газ для Украины.
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Вот и посмотрим, какими его Меркель "плюшками" 18-го спокушатиме. Такие меседжи, за пару дней до встречи, однозначно, нагнетают.
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😀Зебобики договорятся...тут главное прекратить стрелять...где то по середине...
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При слове стрелять умные люди не ставят знаки с улыбкой
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Да ты что? Это так у зебобиков в методичках написано?😀
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Какой, нахер, транзит ? Помогать агрессору зарабатывать деньги ? Все дружно покупаем американский сжиженный газ.
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До этого пять лет покупали у агрессора и ничего
Транзит давал 3 млр $ в год
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по годам можешь данные о покупках привести?только без этих вот кацапских хвантазий,шо весь газ в европе расейский Полагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4276
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А какой газ еще может быть в Европе кроме ,как кацапский
Обманывать и проще и проще надурить и наварить и при этом еще в карманы властной элиты положить
Я с такой формулировкой не согласен
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кацапского газа там примерно треть. вам в лахте об этом не рассказывали?
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"Там" це де? В "реверсних" трубах імпортується в Україну на 100% кацапського походження.
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Що таке європейський ринок і причому він до імпорту в Україну кацапського ресурсу, купленого через посередників й витягнутого з транзитних труб, якими росгаз йде в ЄС ?
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Я знаю что транспортировка газа очень выгодна для страны и написал это в качестве стёба над всеобщим лицемерием. Если можно и нужно зарабатывать деньги на транзите газа, то почему нельзя зарабатывать на российском авто и авиатранзите, который запрещён ?
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Порезать трубу в метлом и все! Правда резчики все в Польше))
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Тут просматривается элементарно. Да, снизят цену на 25%, Возможно и выплатят почти 3 лярда зелени. НО! Но как только построят СП---вентиль навеки на ржавчину посадят. И пошла труба на металлолом! А как ржать будут! Там любят это. Надо работать в системе рынка---мирового. Где нет газа или соломы---а есть слово товар и цена на него на текущий момент!
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Трамп почне тиснути на Європу і тут оця Єврокомісія хоче домовленостей України і росії. Правда у тому, що при війні та окупації частини України нормальних домовленостей з агресором не буває.
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Ага, десь так як натис в питанні санкцій проти Ірану, які доречі реальні, а не міфічні, як у випадку росгазу.
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Да бросьть вы, единственный, кто выиграет - это Коболев, ну подарите ему миллиард.
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Бизнес он такой
Купуй дешевше продай дороже
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План "П" реальніше. + поглиблена стурбованість
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вот в частности и поэтому еще зелебеня торопится выборы досрочно провести,шоб в сентябре можно было договориться...
а нелегитимность выборов не сделает нелигитимным и новый договор с раиськой?а чего?хуйло скажет-правительство неправильно выбрали,не будем выполнять договора...
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Запустит путлер сев потоки и все , наша труба никому не нужна . А пока ЕС нас заставит качать .
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Предел искаженой морали. Каждый день читаем про раненных, периодически об убитых, с помощью как минимум вооружений и финансирования и продолжаем торговаться за российский газ и транзит. А потом ещё от кого то требуем, что то для нас сделать...
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В мене таке відчуття, що Європа перебуває в повному неадекваті, відносно оцінки ситуації у міжнародних відносинах! Уявіть собі(ЧИСТО УМОВНО), що, наприклад, Франція анексувала території Німеччини (Баден-Вюртемберг) і ввела загарбників-терористів на територію Саар та Землю Рейнфалії. Гинуть люди, а Україна пропонує Франції та Німеччині домовлятись про транзит газу.
А якби рф мала кордони з державами ЄС? Щоб ЄС захлинулось отим газом. Їх ні доля України ні міжнародні відносини не цікавлять. Лише б рф не образити. Продажні тварі!
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...мягко стелять будапештські "гаранти" ...хоч бумагу для "документу" підібрали підходящу ...щоб можна було використати по прямому призначенню в туалеті ?...
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВважаємо, Україна і Росія домовляться про транзит газу, план "Б" не знадобиться, - Єврокомісія
 
 
 
 
 
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