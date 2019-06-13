 Легендарний композитор і виконавець Івасюк не міг вчинити самогубство, - експертиза

Про це "Укрінформу" розповів директор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін, інформує Цензор.НЕТ.

"У процесі розслідування справи про загибель Володимира Івасюка вже була проведена певна кількість експертиз, за результатами яких виявили певні розбіжності у висновках. Через те, що не було однозначної відповіді, Прокуратура Львівської області звернулася до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Слідчий експеримент ми провели у травні цього року. Коли наші експерти ознайомилися з матеріалами справи, стало очевидним, що потрібен експертний експеримент — подібно до тих обставин, за яких загинув Івасюк", - розповів Рувін.

Він зазначив, що експеримент було здійснено в лісовому масиві, недалеко від місця, де у 1979 році було виявлено тіло потерпілого, в такий же час — у травні.

"Наші експерти проаналізували всі матеріали справи і підібрали схоже дерево - такої ж породи, подібного розміру — відповідної висоти, діаметру стовбура, розташування гілок... Одне слово, всі елементи були підібрані найближче до тієї ситуації, яка була тоді", - уточнив він.

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За його словами, в процесі експерименту розглянули три ситуації.

"Першим вирішувалося питання, чи міг потерпілий сам залізти на дерево, на висоту гілки 1,7 метра, зав’язати вузол та вчинити самогубство. Другим - чи можливо інсценувати самогубство за допомогою підручних засобів — драбини, підставки тощо, хоча на тому місці нічого подібного виявлено не було. І третє — чи можливо провести інсценування самогубства без застосування цих підручних засобів", - сказав директор НДІ.

Він додав, що в ході експерименту був задіяний статист, за всіма зовнішніми ознаками якнайбільше схожий на потерпілого - такого ж віку, як Івасюк, такої ж маси тіла, - але досить підготовлений фізично.

"І в результаті експерименту було встановлено, що зав’язати вузол та провести інсценування самогубства навіть дуже сильна фізично людина не змогла би. Очевидно, що їй для цього знадобилася б чиясь допомога", - підкреслив Рувін.

Також, за його словами, було встановлено, що якби були якісь допоміжні підручні засоби типу драбини чи підставки, то щоб зав’язати вузол і провести інсценування самогубства, необхідно було задіяти двох людей, а якщо без підручних засобів — як мінімум три додаткових людини, які мали би це робити.

"Крім того, експерти також досліджували одяг, взуття потерпілого — за фотографіями в матеріалах справи, описом речей, протоколами огляду. Адже якби людина залазила на дерево, мали би залишитися сліди того на підошвах, на одязі... Тим часом в протоколах огляду зазначено, що їх не було", - сказав Рувін.

Він також зазначив, що станом на сьогодні експертиза знаходиться на стадії передачі слідчим органам.

"Група експертів-медиків, з якими ми співпрацювали, долучає свою частину, і ми будемо передавати матеріали слідчим органам, які нам цю експертизу призначали. Далі будемо дивитися, яке рішення вони приймуть. Тобто ми надаємо результати дослідження, а далі слово за львівською прокуратурою", - сказав директор НДІ.

Композитора Володимира Івасюка, який зник 24 квітня 1979 року, знайшли повішеним 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці – 18 липня 1979 року.

Тоді Івасюку — відомому композитору і виконавцю — було 30 років. 4 березня 2019-го йому мало би виповнитися 70 років.