 Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

в районі населеного пункту Водяне, від напрямку Азов - зі стрілецької зброї;

Новоселівки Другої, у напрямку від населеного пункту Крута Балка - з гранатометів різних систем;

поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка - з ручного протитанкового гранатомета;

в районі Новотоїцького, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;

в районі Лебединського, з боку населеного пункту Саханка - з крупнокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Борівське, від напрямку Первомайськ - із артилерії калібру 152 мм;

У районі Луганського, у напрямку Калинівки - з автоматичного гранатомета;

поблизу населеного пункту Золоте-4, у напрямку Золоте-5 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

В районі Зайцевого, від напрямку Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета;

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".