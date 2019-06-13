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Все про:обстріл (5215) Донбас (12112) операція Об'єднаних сил (1274)

 Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС

Від початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськимио угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

в районі населеного пункту Водяне, від напрямку Азов - зі стрілецької зброї;

Новоселівки Другої, у напрямку від населеного пункту Крута Балка - з гранатометів різних систем;

поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка - з ручного протитанкового гранатомета;

в районі Новотоїцького, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;

в районі Лебединського, з боку населеного пункту Саханка - з крупнокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Борівське, від напрямку Первомайськ - із артилерії калібру 152 мм;

У районі Луганського, у напрямку Калинівки - з автоматичного гранатомета;

поблизу населеного пункту Золоте-4, у напрямку Золоте-5 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

В районі Зайцевого, від напрямку Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета;

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132283
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый день читаю с замиранием сердца новости с передовой, надеясь, что потерь ВСУ нет. А читают ли эти новости Зеквартальные или им все равно ?
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они покупку рояля обсуждают,ну что бы в новой должности не стыдно было по нему *бить*
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из кучмовского и зельского не стрелять в ответ
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Каждый день читаю с замиранием сердца новости с передовой, надеясь, что потерь ВСУ нет. А читают ли эти новости Зеквартальные или им все равно ?
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может они на прямую получают сводки минуя цензор?
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они покупку рояля обсуждают,ну что бы в новой должности не стыдно было по нему *бить*
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Сколько кацапов здохло после адекватного ответа?
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позиции врага были немедленно засечены американским контрбатарейным радаром и сразу уничтожены высокоточными ракетами турецких ударных беспилотников
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Нормальный ответ на все предложения Чучмы. Из 152 калибр
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https://real-vin.com/unichtozheny-dvoe-razvedchikov-dnr-eshhe-troe-raneny

Это уточнение за позавчера, к сожалению трое таки выжили. Надеюсь не надолго.
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Мне трудно судить о действиях военных, возможно сепаратистов и гибнут по несколько в день. Но это не те потери, которые заставят сесть за стол капитуляции
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Так ***** готов миллионы положить, но не капитулирует. Как ему после капитуляции рассказывать об адинннароте. Просто нашим военным надо дать возможность делать свою работу.
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Ответы на 152-й калибр звучат только с трибуны , да и то неадекватные . Давать адкватный ответ могли только в ближнем бою .
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Почему Свинарчуки продолжают наживаться на войне? Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1181
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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