 Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:
в районі населеного пункту Водяне, від напрямку Азов - зі стрілецької зброї;
Новоселівки Другої, у напрямку від населеного пункту Крута Балка - з гранатометів різних систем;
поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка - з ручного протитанкового гранатомета;
в районі Новотоїцького, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;
в районі Лебединського, з боку населеного пункту Саханка - з крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
в районі населеного пункту Борівське, від напрямку Первомайськ - із артилерії калібру 152 мм;
У районі Луганського, у напрямку Калинівки - з автоматичного гранатомета;
поблизу населеного пункту Золоте-4, у напрямку Золоте-5 - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
В районі Зайцевого, від напрямку Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета;
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
тихої вам ночки, синочки!
Это уточнение за позавчера, к сожалению трое таки выжили. Надеюсь не надолго.