 ОБСЄ підтримує ініціативи, озвучені в Мінську представником України Кучмою, - Лайчак

Про це заявив голова ОБСЄ Мирослав Лайчак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо ту робочу атмосферу, яка відновилася у Тристоронній контактній групі, і також вітаємо чотири ініціативи, які були озвучені другим президентом Кучмою. Вони мають потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту, і ми сподіваємося, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи", - сказав Лайчак.

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Він зазначив, що мета його візиту в Україну - якимось чином надихнути нове керівництво країни спільно подумати, як можна полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі в інтересах народу України.

"Звичайно, важливою передумовою досягнення позитивних зрушень є гарантований та постійний режим припинення вогню", - наголосив голова ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.

5 червня представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.