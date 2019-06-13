 ОБСЄ підтримує ініціативи, озвучені в Мінську представником України Кучмою, - Лайчак

Про це заявив голова ОБСЄ Мирослав Лайчак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вітаємо ту робочу атмосферу, яка відновилася у Тристоронній контактній групі, і також вітаємо чотири ініціативи, які були озвучені другим президентом Кучмою. Вони мають потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту, і ми сподіваємося, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи", - сказав Лайчак.
Він зазначив, що мета його візиту в Україну - якимось чином надихнути нове керівництво країни спільно подумати, як можна полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі в інтересах народу України.
"Звичайно, важливою передумовою досягнення позитивних зрушень є гарантований та постійний режим припинення вогню", - наголосив голова ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.
Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.
Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".
Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.
5 червня представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.
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История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде Зеленского.
(с) афорізм вкрадено в ЖЖ Ібігдана
"Наблюдатели пили пиво с ополченцами возле ресторана в гостинице Park Inn в центре Донецка - там проживают многие иностранцы и там же проживали террористы", - говорит Ткаченко. По его словам, местные жители часто видят наблюдателей за чашкой кофе с боевиками.
В ОБСЕ такие эпизоды называют частью работы.
"Одна из наших обязанностей - устанавливать диалог. И это преимущество нашей миссии, потому что мы можем проводить переговоры и с представителями украинского правительства, и с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Поэтому, да, мы с ними общаемся", - говорит Боцюркив.
Спикер ОБСЕ также подтвердил, что наблюдатели действительно часто останавливаются в гостинице Park Inn, и их вполне могли видеть там за кофе с представителями "народных республик".
Ты по что Гонгадзе убил, падла?!
А Кучму і сьогодні геть.
Сразу бы снялось множество проблем...
Вступили в сговор с Меркель и вот просыпается Петя после Панамы, а тут головорезы из ОБСЕ
Так все было, не?
Так в период каденции Кучмы с кацапами расплачивались за газ стратегическими бомбардировщиками ТУ-160 и крылатыми ракетами ХХ-55 по цене пачки чипсов...
Эта падла разокрала и развалила армию, чем создала условие для агрессии лаптеногого стала, а теперь нарядилась в голубя мира...
Ну прям 25-й съезд КПСС какой-то))
Підслухана на перекурі цитата про ОРДЛО - "зато у них водка, пивас, хавка и коммуналка дешёвая, а шо ещё мине для жизни нада?"
корупцію.
Это во время исполнения государственного гимна Украина! Нет. Нет у меня слов. Вот нет.