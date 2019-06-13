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Все про:Кучма (324) ОБСЄ (2146) Тристороння контактна група (103) Лайчак (21)

 ОБСЄ підтримує ініціативи, озвучені в Мінську представником України Кучмою, - Лайчак

ОБСЄ вітає відновлення робочої атмосфери на останньому засіданні ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і підтримує озвучені представником України Леонідом Кучмою ініціативи.

Про це заявив голова ОБСЄ Мирослав Лайчак на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо ту робочу атмосферу, яка відновилася у Тристоронній контактній групі, і також вітаємо чотири ініціативи, які були озвучені другим президентом Кучмою. Вони мають потенціал, який може змінити всю риторику конфлікту, і ми сподіваємося, що всі гравці на цій арені підтримають ці ініціативи", - сказав Лайчак.

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Він зазначив, що мета його візиту в Україну - якимось чином надихнути нове керівництво країни спільно подумати, як можна полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі в інтересах народу України.

"Звичайно, важливою передумовою досягнення позитивних зрушень є гарантований та постійний режим припинення вогню", - наголосив голова ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.

5 червня представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132277
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто таки не стріляти у відповідь? ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 4429
...

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде Зеленского.
(с) афорізм вкрадено в ЖЖ Ібігдана
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для ОБСЕ очень желательна капитуляция Украины....
Сразу бы снялось множество проблем...
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Гнать в шею очередную продажную хуйловскую шавку Знаем, как ваши сотруднички заливали харю в кабаках вместе с оброченцами. Ехай нафуй, целоваться в дёсны с говорящей лошадью. Разберёмся, как нибудь без сопливых.
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Тобто таки не стріляти у відповідь? ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 4429
...

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде Зеленского.
(с) афорізм вкрадено в ЖЖ Ібігдана
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Это ВСУ только Марьинку заняли. А займут Донецк, так пулей договорятся. ))
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Мар'їнка і так була під ЗСУ, скоротили шлях, щоби зручніше було людям перетинати блок-пост на Олександрівці. А там до моста на ХБК рукою подати, 8-10 км.
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Кацап, ты весь 2015 год бояру пробухал? Загугли: - бой за Марьинку 3 июня 2015 года. Там ваших овер дофига домой в цинке отправили.
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Гнать в шею очередную продажную ********** шавку Знаем, как ваши сотруднички заливали харю в кабаках вместе с оброченцами. Ехай нафуй, целоваться в дёсны с говорящей лошадью. Разберёмся, как нибудь без сопливых.
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Почему "миссионеры" не видят присутствия войск РФ в Украине, пьют кофе с сепаратистами и не верят украинским военным

"Наблюдатели пили пиво с ополченцами возле ресторана в гостинице Park Inn в центре Донецка - там проживают многие иностранцы и там же проживали террористы", - говорит Ткаченко. По его словам, местные жители часто видят наблюдателей за чашкой кофе с боевиками.
В ОБСЕ такие эпизоды называют частью работы.
"Одна из наших обязанностей - устанавливать диалог. И это преимущество нашей миссии, потому что мы можем проводить переговоры и с представителями украинского правительства, и с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Поэтому, да, мы с ними общаемся", - говорит Боцюркив.
Спикер ОБСЕ также подтвердил, что наблюдатели действительно часто останавливаются в гостинице Park Inn, и их вполне могли видеть там за кофе с представителями "народных республик".
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И ветераны не поддерживают, и пацаны на передке тоже не хотят мишенями быть. И хер у вас, кацапов, пазл сложится!
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Минають дні, минають ночі,
А Кучму і сьогодні геть.
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для ОБСЕ очень желательна капитуляция Украины....
Сразу бы снялось множество проблем...
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Напомнить кто ОБСЕ в Украину пригласил и у кого все надежды по деоккупации были на ОБСЕ?
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Інфузорія. Туфелька. Будова: підошва, підстилка, каблук і повна відсутність головного мозку.
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Или Йулька или Зеленский
Вступили в сговор с Меркель и вот просыпается Петя после Панамы, а тут головорезы из ОБСЕ

Так все было, не?
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А шо,залишити тіки срочніків і трохи свєрчків шоб слонів на картошку возитиОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 6800
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А яка оптимальна кількість захисників рідної країни під час збройної агресії і часткової окупації? За яким критерієм цю кількість хоче визначити Хомчак?
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"ні один танк не повинен залишити територію військової частини" (с)
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Там ТСК ВР оприлюднила результаты работы комиссии по разворовыванию армии в период 1995-2018 годы...
Так в период каденции Кучмы с кацапами расплачивались за газ стратегическими бомбардировщиками ТУ-160 и крылатыми ракетами ХХ-55 по цене пачки чипсов...
Эта падла разокрала и развалила армию, чем создала условие для агрессии лаптеногого стала, а теперь нарядилась в голубя мира...
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Червоний директор стратегічного підприємства часів сесере мав високе звання в КДБ і на нього в ***** вагон компромату. Патаму крембль наказав і КуЧмо виконало наказ.
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Как раз наоборот. ОБСЕ тогда заявило, что видело украинские танки на территории Украинской Авдеевки.
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в интересах народа Украины

Ну прям 25-й съезд КПСС какой-то)) ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 8642
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Понятное дело. Этой полудохлой конторе нужна капитуляции Украины. У меня есть предложение. Пусть этого великого политика Чучму заберут себе. Что касается Зелени, то он ещё наверное не понял с каким дерьмо связался....
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Це не зебіл звязався. Це олігарх Пінчук з-за погодженням бені "попросив" зебіла призначити Кучму у формі, в якій неможливо відмовити. Хоча Порошенко свого часу особисто визначав, що саме мав говрити Кучма, і як він мав себе там, в Мінську поводити.
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Мне до лампочки как это дерьмо всплыло в Минске. А ЗеК у пора уж привыкать, что играть Президента и быть им как то две очень большие разницы
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кучма исполняет задание зеленки. вы наивные как дети
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Вряд ли. Зелёная просто не знает, что делать. Поэтому и запускают Минску жвачку, которая закончится ничем.
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беня прекрасно знает что ему надо делать, а тут еще и путя вылез с напоминанием, что мол кукла филонит
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То, что беня полностью управляет Зеленью, Порося уже успел убедиться. Так, что не все так просто
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https://censor.net.ua/news/3132096/putin_ob_ukraine_neizbejno_chto_my_vosstanovim_nashi_otnosheniya/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_70548130
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Хватит стрелять! Настало время брататься!
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Давай. У меня хороший "браЦкий" кол, хорошо затесаный, для твоей задницы приготовлен. ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 4484
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Мав пару років "задоволення" недовго попрацювати поруч із пролетаріатом - і знаю "позицію" ківсяків, у них все "проста и панятна".
Підслухана на перекурі цитата про ОРДЛО - "зато у них водка, пивас, хавка и коммуналка дешёвая, а шо ещё мине для жизни нада?"
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)) у мну несколько одноклассников в донецке. один жил (щас не там живёт, "укропская" мина дах снесла в хазе) возле знаменитого "метро")), штурм которого так его восхитил. тогда по скайпу похожими впечатлениями делился)))
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так а чо им?им главное заморозить конфликт и надолго...вон с приднестровьем...уже тридцать лет шарахаются вдоль границ с Молдовой и Украиной....уже скоро трудовые династии обсевцев на страже "мира" появятся...дети точно по стопам отцов пошли,а скоро и внуки ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 2075
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Так, треба нарешті саджати Данилича за держ. зраду, за разбудову олігархату та заміну національной ідеі на вседержавну
корупцію.
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Приветствовать или не приветствовать эти "евробляхи" могут только после того,будет ли признано "озвученное" Кучмой законным и представляющим именно интересы Украины,а не группы олигархов-коллаборационистов,к которой относится его затёк Пинчук....Вообще.после "косяка" Кучмы насчёт "не открывать огонь в ответ на обстрелы" по логике вещей такого "переговорщика" президент обязан был бы отозвать и назначить другого.Во-вторых,все заявления "представителей украины" должны быть открытыми,во всяком случае для парламентариев.Иначе всё будет как при Порошенко-тихо сдали территории,"подставили" солдат,посмертно потом сделав их "национальной гордостью Украины"..Долой Кучму!! "Минские переговоры" без Кучмы!!!!
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эх! от если бы кучма озвучил инициативу тоже двумя выстрелами себе в бошку! ото была бы свежая струя в переговорах!
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Что за 4 инициативы Кучмы, которые приветствет ОБСЕ ?
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стать раком,стать на колени,лечь пластом,бить челом., как то так в общем
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Может он к ***** сьездит чтобы вдохновить его немного?
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Pavlo Nuss‏ @PavloNuss



Это во время исполнения государственного гимна Украина! Нет. Нет у меня слов. Вот нет.

ОБСЕ поддерживает инициативы, озвученные в Минске представителем Украины Кучмой, - Лайчак - Цензор.НЕТ 9515
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Коли котику або собачці жарко вони теж так виставляють язики
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мне увиделось другое,руки на яйцах у очкарика,при исполнении гимна
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хто може, запостіть тут фото з Донецька зразка зими 2014-2015, коли ОБСЄ у центрі міста не помічає військову техніку
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ОБСЄ і Кучму на передову відправити і нехай своїми тельбухами «гарантують» припинення вогню.
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_Иди-ка ты ***** лайчак! Гребаный уроданец! Вот же ******... тальявини №2! ОБСЕ - это шлюхи путлера!
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Кучмо пришло на переговоры в Минск с зятем. Пенчук хочет торговать с РФ. Европа тоже хочет снять санкции. Барыги опять рулят в Украине... 😬
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Прізвище Кучма дуже цікаве ,і я би сказав знакове. В «Енеіді» Котляревського «кучму дати» - означає висміяти, виставити на посміховисько. Ось, мабуть воно таке насправді і є.
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В ОБСЕ почувствовали, что Зеленский садст Украину Путину. Они, в принципе, не против, агрессора надо умиротворять, Мюнхен повторяется.
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Та ж вони їх вже п'ять років підтримують!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОБСЄ підтримує ініціативи, озвучені в Мінську представником України Кучмою, - Лайчак
 
 
 
 
 
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