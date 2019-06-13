EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  305  16
Все про:адвокат (621) Вища рада правосуддя (242) Венедіктова (7) Стефанчук Руслан (27)

 Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Ірини Венедиктової про надання Вищій раді правосуддя права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам.

"Це питання дискусійне, але ми знаємо, що існують правові порядки, де таке функціонує, а є правові порядки, де такі речі покладаються на органи адвокатського самоврядування. Тут важливо зрозуміти, яка модель найбільше підходить Україні, але той факт, що ми повинні забезпечувати високий рівень юридичних професій, куди включаються суддя, прокурори і адвокати та максимально наблизити їх одне до одного, як це є у провідних країнах світу, це однозначно", - сказав він.

За його словами, для того, щоб підтримувати будь-яку ідею, необхідно бачити модель цієї ідеї.

Читайте також: Венедіктова, що відповідає в команді Зеленського за реформу судової влади, провалилася на іспиті до Верховного Суду, - ЧЕСНО

"І тоді сказати - чи підійде вона в даний момент Україні чи ні. У світі втілено і працює багато прекрасних ідей, але ми не можемо їх просто взяти і "натягнути" на Україну. У нас різний історичний і ментальний підтекст, тому ми повинні враховувати національні традиції і правову систему в Україні та інші фактори", - підсумував Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Андрій Циганков вважає, що ідея Венедиктової передати ВРП дисциплінарні санкції проти адвокатів, відкриє дорогу до розправ з неугодними захисниками.

Адвокат Андрій Федур вважає, що ідея Венедиктової є спробою підпорядкувати адвокатуру влади.

Юристи вважають антиєвропейською ідею надати ВРП право залучати адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132276
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага, если хрякотроли его обсырают, значит мужик говорит все правильно.
 показати весь коментар
 
 
Пардон... якщо Порох - хряк... то ЩО ОЦЕ?
Це в такому випадку як мінімум слін Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 4407
 показати весь коментар
 
У нас читаешь решения судов и за голову хватаешся. Про адвоката я уже молчу...
 показати весь коментар
 
Нове "ліцо" фейкової партії "Слуга народа" торгує обличчям? Його обличчя в принципі не можливо продати, як і полюбити комусь, хто не входить в секту "Зелені зом'ячки".
 показати весь коментар
 
 
Стефанчук приглашает Зеленского выступить в Раде...
Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 7554
 показати весь коментар
 
 
Стефанчук может вообще ничего не говорить - есть в человеке какая тo карма,
так бы смотрел и смотрел бы на фотку - плакал бы и смотрел...
 показати весь коментар
 
 
В мене аж монітор (1920х1080, на хвилинку) розперло від його мармизи.
 показати весь коментар
 
 
у меня два стоят, один к одному, ну шо сказать? - еле еле он них вперся... Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 7448
 показати весь коментар
 
 
І краще не відкривати його фото на смартфонах і планшетах - бо такої адаптивності рендерингу ще не розробили Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності - Цензор.НЕТ 4131
 показати весь коментар
 
 
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB&aqs=chrome.0.35i39j69i61l3j69i65j69i57.2703j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#
 показати весь коментар
 
 
стефанчук, может делом займетесь наконец? что кроме перепетий адвокатской практики в Украине вам с зебами заняться нечем? ну оставались бы адвокатами и не лезли бы в политику , тем более в управление государством!!! клава я офигеваю, кого мы выбрали!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова обкурилася чогось дуже шального, раз такі ідеї в неї в голові виникли. Ще чого не вистачало, щоб ВРП притягала неугодних адвокатів, які скаржаться на суддів до відповідальності (бо інших не будуть). Тоді вже нехай органи адвокатури також притягають суддів до відповідальності.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності
 
 
 
 
 
 вгору