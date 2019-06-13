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Все про:Вінниця (170) Громадянська позиція (27) Гриценко Анатолій (282) побиття (427) Нацполіція (7699) ДБР (297)

 Вінницького активіста "Громадянської позиції" побили поліцейські, він у реанімації без ознак свідомості, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявляє, що поліцейські у Вінниці жорстоко побили активіста його політсили Олександра Комарницького.

Про це Гриценко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Комарніцький, наш партієць із Вінниці, спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває в реанімації без ознак свідомості", - написав Гриценко.

За словами політика, поліцейські підійшли до Комарницького близько 23-ї години. Вони попросили його бути понятим у справі про вилучення у когось зброї, але той відмовився, оскільки поспішав додому.

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"Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре, він був і делегатом З'їзду партії - спокійна відповідальна людина", - пише Гриценко.

Лідер "Громадянської позиції" повідомив, що слідчі ДБР порушили проти поліцейських справу. За даними Гриценка, один із тих правоохоронців, що били активіста - титулований самбіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132271
 
 
 Топ коментарі
 
Это зависит от ситуации. Если кого-то избили - то виноват Петя, а если обеспечили честные выборы - то это заслуга ЗЕ и его нового лица Авакова.
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Мусора есть мусора ,на фронт всех без исключения и поставить задачу взять Донецк и Луганск за час а сзади пулемётчики , Авакову идти в атаку первым ! Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1885
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Незрозуміло, які зараз в нас мєнти - старі,. нові, чи ГАРАНТИ ЧЕСНИХ виборів?
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Незрозуміло, які зараз в нас мєнти - старі,. нові, чи ГАРАНТИ ЧЕСНИХ виборів?
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Это зависит от ситуации. Если кого-то избили - то виноват Петя, а если обеспечили честные выборы - то это заслуга ЗЕ и его нового лица Авакова.
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хорош дерьмо кидать на вентилятор, мусора єто особая категория говна, поступки которой не завися от "первого" лица
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Не убедительно оправдываешься. Держи ссылку, где Зе высказал "отдельное спасибо" всем сотрудникам МВД - полицейским, спасателям, нацгвардейцам - и главе ведомства Арсению Авакову.
https://censor.net.ua/news/3120951/vpervye_v_istorii_ukrainy_politsiya_i_mvd_rabotali_ne_na_otdelnogo_kandidata_a_na_stranu_zelenskiyi
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Мутная история -от мутного "палковника"- непроходного !
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історія мутна... полковник мутний.... а от людина в реанімації
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Мусора есть мусора ,на фронт всех без исключения и поставить задачу взять Донецк и Луганск за час а сзади пулемётчики , Авакову идти в атаку первым ! Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1885
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Нафуя там такі чмошникі потрібні? Щоби своїм в спину стріляли?
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Настало время ачепушительных историй... Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3451
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А ты веришь всему, что говорят во время предвыборных кампаний всякие лузеры, чтобы поднять хоть как-то свой рейтинг?
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а ото нефиг претендовать на зелебенский лохторат...ишь чего удумал-пастись на чужих лужайках
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История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде Зеленского.

(с) афорізм вкрадено в ЖЖ Ібігдана
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Вінницькі мусора і прокурори виконують забаганки мафії парашенка і гройсмана.
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Взагалі то вони хлопці непогані ....пташечку ондо врятували
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А пофиг, Рюкзаков все равно в отставку не подаст! Меты - они же не люди, если что.
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Аваківськи мразоти в своєму репертуарі.гниди.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВінницького активіста "Громадянської позиції" побили поліцейські, він у реанімації без ознак свідомості, - Гриценко
 
 
 
 
 
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