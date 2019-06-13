 Вінницького активіста "Громадянської позиції" побили поліцейські, він у реанімації без ознак свідомості, - Гриценко

Про це Гриценко написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Олександр Комарніцький, наш партієць із Вінниці, спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває в реанімації без ознак свідомості", - написав Гриценко.
За словами політика, поліцейські підійшли до Комарницького близько 23-ї години. Вони попросили його бути понятим у справі про вилучення у когось зброї, але той відмовився, оскільки поспішав додому.
"Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре, він був і делегатом З'їзду партії - спокійна відповідальна людина", - пише Гриценко.
Лідер "Громадянської позиції" повідомив, що слідчі ДБР порушили проти поліцейських справу. За даними Гриценка, один із тих правоохоронців, що били активіста - титулований самбіст.
https://censor.net.ua/news/3120951/vpervye_v_istorii_ukrainy_politsiya_i_mvd_rabotali_ne_na_otdelnogo_kandidata_a_na_stranu_zelenskiyi
(с) афорізм вкрадено в ЖЖ Ібігдана
Он реформатор!