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Все про:вибори (3966) Європейська Солідарність (13)

 Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку

Партія "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка представила перших 50 кандидатів у списку на дострокових виборах у Верховну Раду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

До першої п’ятірки списку увійшли сам Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, віце-спікерка Ради Ірина Геращенко, генерал Михайло Забродський та співачка, громадський діяч Софія Федина.

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Решта списку:

6. Джемілєв Мустафа

7. Зінкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

11. Герасимов Артур

12. Кубів Степан

13. Фріз Ірина

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар'єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Великович Микола

20. Алєксєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

24. Бойко Наталія

25. В’ятрович Володимир

26. Нікоряк Ірина

27. Чорновол Тетяна

28. П’ятигорець Денис

29. Левус Андрій

30. Баалсинович Наталя

31. Карпов Андрій

32. Бірюков Юрій

33. Таран Сергій

34. Черненко Олександр

35. Андрєєв Андрій

36. Габібуллаєва Динара

37. Петров Олексій

38. Кириленко В’ячеслав

39. Розенко Павло

40. Соляр Володимир

41. Артюшенко Ігор

42. Талпа Михайло

43. Погребиський Олександр

44. Висоцький Сергій

45. Бригинець Олександр

46. Урсуленко Олена

47. Смолій Андрій

48. Болдирев Олег

49. Лапін Ігор

50. Обертинська Людмила

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132268
 
   
 Топ коментарі
 
Олег Петрович ed2c8e0a - не мил Вятрович твоему руському сердцу, да? Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка - Цензор.НЕТ 179
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..вы чьих будете? - очевидно 72%-ные сторонники прикольного чувачка..
тогда специально для особоодарённых: это достойные люди (неидеальные, таких нет в природе) представлять народ Украины в Верховной Раде Украины..
пояснять ещё проще уже некуда, разве только с яркими картинками, чтобы лохторат не отвлекался..)
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Вибачаюсь, а ви ГЕТЬманівські будете чи Кулявлобівські?
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Весь форум в дерьме и всё воняет Зелемойским.
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Переймайся Білоруссю.. Сьогодні пройшла новина про чергову страту двох засуджених в Білорусі.. Сподівають, ти завтра вийдеш з пікетом проти смертної кари в Білорусі та почнеш нарешті перейматись власною країною , а не сунути свій ніс у внутрішньоукраїнські справи.. Розбирайся у себе - ми в Україні якось розберемось і між собою і зі своєю владою - якось і без тебе.. Не уподоблюйся кацапні - не влазь в наші внутрішньоукраїнські справи..
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Хорошие люди. И лучшие из "Народного Фронта" тоже здесь собрались. Другая часть лучших из НФ - в партии Гройсмана.
Наверное, буду голосовать за ЕС.
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Присоединяюсь...Тяжко будет, хоть я уже давно определился - ЕС... Надо посмотреть, какая там мажоритарка...
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невже ніхто не додумається взяти до списків Синцова, Кольченка та інших?
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А де ж герой-мінометник Льоша Порошенко? Невже по мажоритарці пійде?
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А де пашинський? Ви що, про ньго забули? Ні, всіх в одну купу!
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Зебилы сепарнявые, что вас так плющит?
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11. Герасимов Артур

15. Луценко Ирина
17. Арьев Владимир
25. Вятрович Владимир
27. Чорновол Татьяна
32. Бирюков Юрий
38. Кириленко Вячеслав
39. Розенко Павел
45. Бригинец Александр_________________________ ЭТО ВСЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ УКРАИНЦАМ ПРО ЭТО ПЕТИНО ГОВНОВ В "ЕВРОПЕЙСКОЙ" ОБЕРТКЕ Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 4386
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Скоро вся ЗЕК-о-***** будуть, як щурі на кораблі,який тоне!! За такий короткий час уже порушень законів і Конституції хоч греблю гати ! А відповідати то прийдеться.Закон для всіх один .Так ,що ,,чепчики" кидати в гору ,ой як рано!!!
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от вам зараз реально смішно, а десь цілодобово сидить біля телефону та кусає собі лікті Олешко
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Одно неожиданное имя среди этого свинарника- это Яна Зинчевич. Не ожидал...... Видимо, финансовые трудности и болезнь толкнули её на такой неадекватный шаг. Жаль. Хорошая девочка была. Уважал её когда-то...
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Мародер решил на инвалидной коляске Яны Зинкевич въехать в Раду?Не удивляет,как и чорновол с луценчихой
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Свынарник на 50 голов, небольшой , но уютный....
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В рАДу они, очень надеюсь, не попадут, но АД им гарантирован, причем бесконечное количество созывов.
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