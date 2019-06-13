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Все про:вибори (3966) Європейська Солідарність (13)

 Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перші 50 імен передвиборчого списку

Партія "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка представила перших 50 кандидатів у списку на дострокових виборах у Верховну Раду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

До першої п’ятірки списку увійшли сам Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, віце-спікерка Ради Ірина Геращенко, генерал Михайло Забродський та співачка, громадський діяч Софія Федина.

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Решта списку:

6. Джемілєв Мустафа

7. Зінкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

11. Герасимов Артур

12. Кубів Степан

13. Фріз Ірина

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар'єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Великович Микола

20. Алєксєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

24. Бойко Наталія

25. В’ятрович Володимир

26. Нікоряк Ірина

27. Чорновол Тетяна

28. П’ятигорець Денис

29. Левус Андрій

30. Баалсинович Наталя

31. Карпов Андрій

32. Бірюков Юрій

33. Таран Сергій

34. Черненко Олександр

35. Андрєєв Андрій

36. Габібуллаєва Динара

37. Петров Олексій

38. Кириленко В’ячеслав

39. Розенко Павло

40. Соляр Володимир

41. Артюшенко Ігор

42. Талпа Михайло

43. Погребиський Олександр

44. Висоцький Сергій

45. Бригинець Олександр

46. Урсуленко Олена

47. Смолій Андрій

48. Болдирев Олег

49. Лапін Ігор

50. Обертинська Людмила

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132268
 
   
 Топ коментарі
 
Олег Петрович ed2c8e0a - не мил Вятрович твоему руському сердцу, да? Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка - Цензор.НЕТ 179
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тушите пуканы зеклованотролли.... ваш пистешь уже не интересен, вы ублюдки и конченые дауны, не более и в рамках формулы социума 40% отребья в любой стране есть...
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може ти список не прочитав - у гуглі можна інформацію знайти про всіх
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Отже обираїш клоуна.
Перта оббрехали Жителі Иорданської ДолинИ, і ти з ними завжди був солідарним.
Може ти і сам, того? Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 3925
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Соєва ПРофурсетка . Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 5543 ..Я завжди голосую за націоналістів !
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Картинка з КацВесни, - некомільфо, однако.
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на УП зараз теж йде жваве обговорення, один з тамтешніх дописувачів запропонував іншу назву для партії, цитую

"БПП+НФ=ЗаПор (за порошенка)."
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от начебто русизм - це єдине, що може скомпрометувати цю конторку
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И слоган «Вернуть все взад»
Или в зад
К ЗаПору подходит
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И ни грамма совести нет у хряка. Будьте вы все прокляты.. то, до чего вы довели за 5 лет страну называется геноцидом украинского народа. Мрази!!!!!!!!
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Националисты Парубий и Вятрович вызывают у меня больше доверия, и уважения, чем Тягнибок и Билецкий например. Поэтому за ЕС!!
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З яких це пір *картавий * став націоналістом ? .

ПРодажною су...так !
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Врун, Балбес и Бьівалая...
Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 8215
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Норма список, по крайней мере он не явно антиукраинский и сепаратиский как у слуги Урода.
А в отношении ботоксной зубажилой бабки надеюсь эта ВоНь просто не преодолеет 5% барьер и её вообще не будет в Раде. Хотя так понимаю ворюля будет балотироваца по мажоритарке шоб пролезть хоть таким методами..но партии то её не будет - и это главное. Пора окончательно дать под хвост этой нафталиновой гебне путинской.
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є НАШІ ХОТЄЛКИ,А Є СТАТИСТИКА..

ТЕЖ БИ ХОТІЛОСЬ БИ бачити Юлєчку виключно у репортажах з посольства в Гондурасі або з документальних стрічок про побут вязнів у Качанівській колонії.. Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 1346
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Нам і потрібен ПЕС, щоб не дав євреям по тихому Україну розікрасти та продати кацапам!
Якщо не вдасться глотку їм перегризти, то хоча б гавкати буде і по тихому щось провернути не вийде!
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Ха ха ...оце нова *тема * прийшла до порохоботів .
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....Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 1514.
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А де ж волох, полтава, тарасик-позор свого батька та інші барижні роздерисраки?
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це список людей які не вважають корупцію і мародерство злочином проти українського народу
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Картиночный спамер засрал весь форум своими фотожабами с Однокласников..
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заспамимо хворого на голову "любителя картинок" РАЗОМ !
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"Завжди з вами" - він ше й погрожує! Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 9294
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Какая то расистская подборка. Ни одного негра нет в списке.
Крымские татары присутствуют. Уже неплохо.
А вот с афрожителями планеты Земля нехорошо получилось у Европейской солидарности!
А ведь в Европе этих представителей пруд пруди.
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Жителі Иорданської ДлинИ усі в "Хуцпє урода".
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сірожа, а хто це тебе навчив свої власні коменти лайкати? На українських форумах українці так не роблять, зрозуміло тобі, кацапчик?
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12. Кубив Степан
14. Южанина Нина
39. Розенко Павел
КаПЕС полный...
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На грузинском вине Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 6629:" 20% Грузии оккупировано Россией". На рошеновском дерьме кто нибудь видел что то похожее?
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Зеленского уже ждут в Белом Доме, а Президент Соединенных Штатов Америки обещает достать Порошенко из-под земли.
За 5 лет Порошенко и его компания натворили столько дел, что в США Порошенко ждет минимум 350 лет тюрьмы только за вмешательство в выборы Президента США.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.
В США раскручивается «Украинагейт» и расследование против уже бывшей украинской власти.
Накануне намеченных на следующий год президентских выборов Вашингтон всерьез взялся за дело об украинском вмешательстве в прошлую предвыборную кампанию 2016 года.
Киев обвиняют в работе на штаб оппонентки Дональда Трампа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а именно в сливе данных против политтехнолога Пола Манафорта, тогдашнего главы избирательного штаба нынешнего президента США.
Работой Порошенко на штаб Клинтона уже вплотную занялся генеральный прокурор США Уильям Барр.
Отметим, что вмешательство в выборы США иностранными гражданами считается тяжелейшим преступлением в США за которое могут дать до 350 лет тюрьмы.
https://ua24ua.net/karma-kloun-govorish-narkoman-sudba-otomstila-poroshenko-po-polnoy-programme/
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ttps://ua24ua.net/Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 9607ВІДОМИЙ ФЕЙКОМЕТ.


Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдикатА -100% ФЕЙК
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Список зачетный -одни уроды. Я то думал, чего это Черноволиха жопу рвала за Роттердам+ и торговлю с сепарами. Там у нее доля персональная забита - Ахметов всех купил. Мало ей наваляли в 2014.
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треба це, якось без пробілів), між останніми словами, запустити), а то всі пороховаті )
роблять вигляд, шо це не про них) і їхніх "представників" - депутанів ! Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 6864
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злые клоуны исходят на картинки!
Кацабов как от осинового кола корёжит от нормальных людей, это не то что список шелупони и ворья из ЗЕленой подворотни!
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Услышал понял свои ошибки и сделал как и обещал!
Обещал новые лица, так и сделал!.))))
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Представник 1 десятки Слуги кацапів народу та зливний бачок Скабеива
Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 3947
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Порох реальный менеджер , сказал и сделал без ЗЕсоплей!
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та отож збіднів в n+1 разів, ні, це не вражає)- в m+2+(n+1))) разів, як кажуть чоколятні! Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 2609
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тащожтакое делается))))))...а где гавчеренко леха и иже с ним голубов?????
мавры свое дело сделали и вернуться в родные ряды за жиДДя????
Дааааа, "новые лица")))))) от некоторых блевать по-старому хочется.
Желаю вам ВСЕМ не пройти 5%.
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Паноптикум политических трупов, мощным пинком народа выброшенных на обочину украинской истории
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На відміну від надутої Колоойшиними Г+Г больбашки Слугі урода, тут жодного "новага ліца". Всі патріоти і державники перевірені 5-роками випробувань і боротьбою з рашистською агресією. Склад, загартований боротьбою з рускім мірам і просуванням України на шляху до європи і нато. За таких не соромно віддати свій голос.
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Команда" ЄС" - це люди, які по-справжньому боліють за Україну та бажають їй успішного майбутнього. До речі, не на словах, а на ділі. Досить поливати фейковим брудом Порошенка, зробіть хоча б третину того, що зроблено ним для України...
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