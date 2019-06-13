 Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перші 50 імен передвиборчого списку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.
До першої п’ятірки списку увійшли сам Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, віце-спікерка Ради Ірина Геращенко, генерал Михайло Забродський та співачка, громадський діяч Софія Федина.
Решта списку:
6. Джемілєв Мустафа
7. Зінкевич Яна
8. Чийгоз Ахтем
9. Синютка Олег
10. Климпуш-Цинцадзе Іванна
11. Герасимов Артур
12. Кубів Степан
13. Фріз Ірина
14. Южаніна Ніна
15. Луценко Ірина
16. Сюмар Вікторія
17. Ар'єв Володимир
18. Павленко Ростислав
19. Великович Микола
20. Алєксєєв Сергій
21. Князевич Руслан
22. Саврасов Максим
23. Іонова Марія
24. Бойко Наталія
25. В’ятрович Володимир
26. Нікоряк Ірина
27. Чорновол Тетяна
28. П’ятигорець Денис
29. Левус Андрій
30. Баалсинович Наталя
31. Карпов Андрій
32. Бірюков Юрій
33. Таран Сергій
34. Черненко Олександр
35. Андрєєв Андрій
36. Габібуллаєва Динара
37. Петров Олексій
38. Кириленко В’ячеслав
39. Розенко Павло
40. Соляр Володимир
41. Артюшенко Ігор
42. Талпа Михайло
43. Погребиський Олександр
44. Висоцький Сергій
45. Бригинець Олександр
46. Урсуленко Олена
47. Смолій Андрій
48. Болдирев Олег
49. Лапін Ігор
50. Обертинська Людмила
Перта оббрехали Жителі Иорданської ДолинИ, і ти з ними завжди був солідарним.
Може ти і сам, того?
"БПП+НФ=ЗаПор (за порошенка)."
Думайте !
Или в зад
К ЗаПору подходит
ПРодажною су...так !
А в отношении ботоксной зубажилой бабки надеюсь эта ВоНь просто не преодолеет 5% барьер и её вообще не будет в Раде. Хотя так понимаю ворюля будет балотироваца по мажоритарке шоб пролезть хоть таким методами..но партии то её не будет - и это главное. Пора окончательно дать под хвост этой нафталиновой гебне путинской.
ТЕЖ БИ ХОТІЛОСЬ БИ бачити Юлєчку виключно у репортажах з посольства в Гондурасі або з документальних стрічок про побут вязнів у Качанівській колонії..
Якщо не вдасться глотку їм перегризти, то хоча б гавкати буде і по тихому щось провернути не вийде!
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Они ещё и размножаются!!
Крымские татары присутствуют. Уже неплохо.
А вот с афрожителями планеты Земля нехорошо получилось у Европейской солидарности!
А ведь в Европе этих представителей пруд пруди.
Габріелла Массанга стала ведучою прогнозу погоди на UA: Українське ...
Суспільне мовлення
14. Южанина Нина
39. Розенко Павел
КаПЕС полный...
За 5 лет Порошенко и его компания натворили столько дел, что в США Порошенко ждет минимум 350 лет тюрьмы только за вмешательство в выборы Президента США.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.
В США раскручивается «Украинагейт» и расследование против уже бывшей украинской власти.
Накануне намеченных на следующий год президентских выборов Вашингтон всерьез взялся за дело об украинском вмешательстве в прошлую предвыборную кампанию 2016 года.
Киев обвиняют в работе на штаб оппонентки Дональда Трампа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а именно в сливе данных против политтехнолога Пола Манафорта, тогдашнего главы избирательного штаба нынешнего президента США.
Работой Порошенко на штаб Клинтона уже вплотную занялся генеральный прокурор США Уильям Барр.
Отметим, что вмешательство в выборы США иностранными гражданами считается тяжелейшим преступлением в США за которое могут дать до 350 лет тюрьмы.
https://ua24ua.net/karma-kloun-govorish-narkoman-sudba-otomstila-poroshenko-po-polnoy-programme/
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдикатА -100% ФЕЙК
роблять вигляд, шо це не про них) і їхніх "представників" - депутанів !
Кацабов как от осинового кола корёжит от нормальных людей, это не то что список шелупони и ворья из ЗЕленой подворотни!
Обещал новые лица, так и сделал!.))))
кацапівнароду та зливний бачок Скабеива
мавры свое дело сделали и вернуться в родные ряды за жиДДя????
Дааааа, "новые лица")))))) от некоторых блевать по-старому хочется.
Желаю вам ВСЕМ не пройти 5%.
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1806927-komik-sivokho-balotuvatimetsya-radu-vid-slugi-narodu
В недавнем прошлом...