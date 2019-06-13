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 Тристороння контактна група обговорить звільнення полонених і заручників, - Клімкін

На засіданні в Мінську 19 червня Тристороння контактна група спробує визначити шляхи розблокування звільнення полонених і заручників.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На наступному засіданні ТКГ у Мінську, 19 числа, має бути спроба подивитися на те, яким чином можемо зробити поштовх у звільненні заручників. Ми намагаємося також перетягнути туди, зокрема, дискусію щодо звільнення політв'язнів, яку Росія блокує", - сказав Клімкін.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує перешкоджати розведенню сил і засобів, зокрема, поблизу Станиці Луганської.

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"Тактика російської сторони дуже банальна: вона намагається погіршити позиції української сторони, зокрема, президента Зеленського перед його візитами в Берлін і Париж. Щоб не дозволити (розмежуванню відбутися. - Ред.) або звинуватити в тому, що розмежування відбувається на тлі обстрілів" , - пояснив міністр.

При цьому Павло Клімкін підкреслив, що Україна віддана ідеї досягнення ефективного і контрольованого припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132262
 
 
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Приедут, поговорит. И разойдутся. На мой взгляд пленных перед выборами "освободит" Мертвечук. Для сильных действий нужна сильная воля. Я лично, пока её не вижу.
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Это как в цирке, лошадки бегают круг за кругом по манежу а все хлопаю и хлопают в ладоши .. Трехсторонняя контактная группа обсудит освобождение пленных и заложников, - Климкин - Цензор.НЕТ 7847
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И энерджайзером этого движения будет старое ..удило кучма !? )))))))))))))))
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убєрітє з групи старого, больного, дурного кучму. він протух і воняє.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТристороння контактна група обговорить звільнення полонених і заручників, - Клімкін
 
 
 
 
 
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