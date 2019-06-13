 АМКУ може допомогти з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, - Козаченко

Про це заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко в матеріалі 112.ua.

За словами Козаченка, прояснення реальної вартості газу зняло би багато політичних інсинуацій з цього питання.

"Було б також непогано, якби АМКУ допоміг з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, адже в цій сфері держава - монополіст із часткою майже 70%", - заявив Козаченко.

Також Козаченко заявив, що предметом розслідування антимонопольного комітету має стати і різке подорожчання цибулі також.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні кілька місяців антимонопольний комітет оштрафував порушників більш ніж на мільярд гривень

"Також ми чекаємо реакції АМКУ в питанні різкого подорожчання цибулі, яке спостерігається в останній місяць, упродовж якого ціна на цибулю підскочила майже втричі. Хотілося б, щоб комітет вивчив цю ситуацію: з'ясував, це відбувається в рамках законодавства чи присутня змова", - сказав 112.ua Леонід Козаченко.

При цьому в матеріалі вказується, що у рішень АМКУ завжди будуть і противники і прихильники. Невирішених питань, через які АМКУ ще не раз стане мішенню для критики, залишається чимало. Зокрема, великі монополісти присутні в ряді аграрних галузей: в секторі виробництва масла, курячого м'яса, в зерновому експорті.

Як повідомлялося раніше, у квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 млн ​​гривень за змову на тендерах.