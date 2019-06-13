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Все про:газ (984) Антимонопольний комітет (126)

 АМКУ може допомогти з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, - Козаченко

Антимонопольний комітет України, який тільки за останні кілька місяців виписав штрафів більш ніж на мільярд гривень, міг би з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні.

Про це заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко в матеріалі 112.ua.

За словами Козаченка, прояснення реальної вартості газу зняло би багато політичних інсинуацій з цього питання.

"Було б також непогано, якби АМКУ допоміг з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, адже в цій сфері держава - монополіст із часткою майже 70%", - заявив Козаченко.

Також Козаченко заявив, що предметом розслідування антимонопольного комітету має стати і різке подорожчання цибулі також.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні кілька місяців антимонопольний комітет оштрафував порушників більш ніж на мільярд гривень

"Також ми чекаємо реакції АМКУ в питанні різкого подорожчання цибулі, яке спостерігається в останній місяць, упродовж якого ціна на цибулю підскочила майже втричі. Хотілося б, щоб комітет вивчив цю ситуацію: з'ясував, це відбувається в рамках законодавства чи присутня змова", - сказав 112.ua Леонід Козаченко.

При цьому в матеріалі вказується, що у рішень АМКУ завжди будуть і противники і прихильники. Невирішених питань, через які АМКУ ще не раз стане мішенню для критики, залишається чимало. Зокрема, великі монополісти присутні в ряді аграрних галузей: в секторі виробництва масла, курячого м'яса, в зерновому експорті.

Як повідомлялося раніше, у квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 млн ​​гривень за змову на тендерах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132261
 
 
 Топ коментарі
 
Газ украинский должен принадлежать гражданам Украины бесплатно а добычу и доставку люди оплатят и это будет раз в 20 меньше чем сейчас !!
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Газ украинский должен принадлежать гражданам Украины бесплатно а добычу и доставку люди оплатят и это будет раз в 20 меньше чем сейчас !!
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а тогда наступит дефицит - ну как при союзе и будет наподе как - если в кране нет воды - ......)))))))
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Ё-моё, это что же надо иметь в голове если считаешь ,что дефицит в СССР был потому ,что граждане СССР получали дешёвый газ ? И ты выйди и спроси первых попавшихся 100 ,1000, 10 000 человек ,что они выберут ,тарифы и цены,как в СССР и дефицит или то ,что имеется в наличии сейчас АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 1244Полагаю ты и сам догадываешься,каким будет результат сего опроса.
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народ - вот мечта ваты - ссерию им подавай - тебе тогда на цапию прямым ходом - там все так же,ну кроме цен - народ читайте это лехторат зеленского
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Народ это люди а я в своей жизни не встречал ни одного человека,который бы мечтал и радовался ,что ему поднимают в десятки раз цены и тарифы ,вижу ты таки этому рад АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 4199поэтому советую пойти к больничку и рассказать это там и в регистратуре тебе скажут к каком конкретно врачу надо срочно бежать на приём.
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вобще то добыча это 80% себестоимости а в 20 раз дешевле это ты из справочника Стеля взял? задрали дилетанты
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Ты не свисти ,барыги в Украине хрен шо будут добывать ,если там нема десятка-другого подъёма а ты тут паришь про 80% ,бабуле своей эти басни поведай ! АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 7213
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А вы в УкрГазДобыче работаете или может в БурГазе, что так разбираетесь в себестоимости добычи газа?
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Та шо там разбираться ,пробил дырку в земле ,засунул трубу и вся любовь АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 3464а людям приходят платёжки ,вроде этот газ добыли на Марсе и звездолётами доставили на землю .
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А пенсии тогда с чего платить станете?
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У ворья всё конфисковать ,там пенсий хватит на ближайшую тысячу лет , при чём пенсии те будут побольше европейских . АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 6729
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Не надо упрощать ,не поделить а конфисковать награбленное .
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(((((это шо угроза - не я не могу - а может и не выяснить - клоуны и не скажешь не чего - круче чем зеля исполняет - не получиться))))))
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До сих пор истинная себестоимость неизвестна? Вы за что зарплату получаете, уроды????
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Словосочетание "истинная себестоимость" - всё равно что "истинная вера" АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 354
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А официальный аудит Укргаздобычи посмотреть слабо ? Там все расписано.А что АМКУ скажет относительно того , что платим за газ под давлением в 1 атм , а получаем под давлением 0.05 атм - разника в 20 раз.Это не сверх прибыль ?
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"Ми знаємо у яку гру грає Росія", - конгресмен США подав законопроект про нові санкції проти Північного потоку 2

https://ukrainian.voanews.com/a/zakonoproekt-sanctsiji/4957612.html
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а может не надо? К вовику кажется дошло что настричь шерсть можно только с лохов,если про тарифы была шутка,то тут на серьёзе скажут,нерентабельно реальная цена в три раза брольше. Ну а потом зелеперевдчики разъяснят,что же это чмо не так прочитало по бумажке
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Так за пять лет ни БАРЫГИ МАЛЬДИВСКОМУ и ГРОСИ это было не к чему !!! Там получался ХОРОШИЙ ОТКАТ а вы НАРОД УКРАИНЫ не трындите АТО ***** НАПАДЕ!!!
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ну и где этот миллиард, чья мама на этот раз?
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Если скважины проданы аваковым и шуфричам,то ничего вы не узнаете,терпите и платите,ишь чего надумали,гешефта кошерных хотят лишить.
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Евреи в Израиле,а тут секта жидовская хабад,проводит геноцид украинцев,захватив власть и ресурсы.
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А ты не совок,иди клиенту стёкла протри.
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узе уже высказались по этому поводу,погугли удивишься)
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Зачем???? Чтобы население было в глубоком шоке, поняв насколько их ограбили деятели говорящие на мове в вышиванках?????
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а почему это акму не интересовалось 5 лет мыролюбным реформизмом и роттердамом сивашем и дюссельдорфом во время этих перемирий?
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Объявить открытый международный тендер на добычу!
И сразу станет понятно, что и сколько стоит.
И сколько барыги вывели в офшоры.
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АМКУ, займіться Ахметовим і 95 кварталом. Один монополізував енергетику, а другий юмор.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаАМКУ може допомогти з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, - Козаченко
 
 
 
 
 
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