 АМКУ може допомогти з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, - Козаченко

Про це заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко в матеріалі 112.ua.
За словами Козаченка, прояснення реальної вартості газу зняло би багато політичних інсинуацій з цього питання.
"Було б також непогано, якби АМКУ допоміг з'ясувати справжню собівартість видобутку газу в Україні, адже в цій сфері держава - монополіст із часткою майже 70%", - заявив Козаченко.
Також Козаченко заявив, що предметом розслідування антимонопольного комітету має стати і різке подорожчання цибулі також.
"Також ми чекаємо реакції АМКУ в питанні різкого подорожчання цибулі, яке спостерігається в останній місяць, упродовж якого ціна на цибулю підскочила майже втричі. Хотілося б, щоб комітет вивчив цю ситуацію: з'ясував, це відбувається в рамках законодавства чи присутня змова", - сказав 112.ua Леонід Козаченко.
При цьому в матеріалі вказується, що у рішень АМКУ завжди будуть і противники і прихильники. Невирішених питань, через які АМКУ ще не раз стане мішенню для критики, залишається чимало. Зокрема, великі монополісти присутні в ряді аграрних галузей: в секторі виробництва масла, курячого м'яса, в зерновому експорті.
Як повідомлялося раніше, у квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 млн гривень за змову на тендерах.
https://ukrainian.voanews.com/a/zakonoproekt-sanctsiji/4957612.html
И сразу станет понятно, что и сколько стоит.
И сколько барыги вывели в офшоры.