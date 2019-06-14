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 Росія відмовляє місії ООН з прав людини у відвідуванні окупованого Криму, - Фрейзер

Росія продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму, чим порушує резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це сказала голова місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час брифінгу 13 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі на півостров. Таким чином вона порушує відповідні резолюції Генеральної Асамблеї", – наголосила Фрейзер.

Вона нагадала, що запровадження російського законодавства у Криму також порушує міжнародне право.

"Російська Федерація нав’язала своє громадянство жителям Криму. Вона насильно перемістила з Криму громадян України, які не дотримувалися законів Росії про еміграцію, вона депортувала ув’язнених з Криму в Росію. Особи, які засуджують окупацію, проукраїнські активісти і інші стикаються із залякуванням, переслідуванням і ув’язненням. Зокрема, кримські татари страждають від обшуків в їхніх будинках, релігійних центрах ... У багатьох випадках за рейдами слідують арешти", – розповіла Фрейзер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132254
 
 
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Подумаешь, какая ерунда...какая-то миссия ООН...Да плевать!
Главное, чтобы ПАСЕ подсуетилось и проголосовало за ********** возвращение.
И не морочьте голову с правами человека!
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А, что же г-жа Фрейзер.. ??? Ах, да, выразит глубокую озабоченность... )))))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія відмовляє місії ООН з прав людини у відвідуванні окупованого Криму, - Фрейзер
 
 
 
 
 
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