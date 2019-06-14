 Росія відмовляє місії ООН з прав людини у відвідуванні окупованого Криму, - Фрейзер

Про це сказала голова місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час брифінгу 13 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі на півостров. Таким чином вона порушує відповідні резолюції Генеральної Асамблеї", – наголосила Фрейзер.

Вона нагадала, що запровадження російського законодавства у Криму також порушує міжнародне право.

"Російська Федерація нав’язала своє громадянство жителям Криму. Вона насильно перемістила з Криму громадян України, які не дотримувалися законів Росії про еміграцію, вона депортувала ув’язнених з Криму в Росію. Особи, які засуджують окупацію, проукраїнські активісти і інші стикаються із залякуванням, переслідуванням і ув’язненням. Зокрема, кримські татари страждають від обшуків в їхніх будинках, релігійних центрах ... У багатьох випадках за рейдами слідують арешти", – розповіла Фрейзер.

Читайте також: Росія наростила озброєння в окупованому Криму, тепер його видно на супутникових знімках, - журналіст