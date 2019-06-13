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 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку

До першої п'ятірки списку партії "Рух Нових сил" входять Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий.

Ці прізвища лідер політсили Міхеіл Саакашвілі озвучив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міхеіл Саакашвілі - лідер партії.

Давид Сакварелідзе - колишній заступник генерального прокурора України.

Олесь Доній - громадський діяч.

Дивіться також: Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО

Наталія Жукова - гросмейстер з Одеси.

Володимир Лановий - колишній міністр економіки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132253
 
   
 Топ коментарі
 
МИХО!!! УДАЧИ ВАШЕЙ ПАРТИИ В РАБОТЕ НА БЛАГО УКРАИНЫ!!!
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Мне кажется что Сакварелидзе обязательно должен быть в прокуратуре
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
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ты соевый за своего мальдивского барыгу Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка - Цензор.НЕТ 6356 переживай.
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а ты чьих будешь?
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Миша друг соевого
кину про вражду не верим
так же петя вілез на броневик чтобі сохранить систему воровства янука
так и михо буде спасти воров
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Наверное, мальдивский барыга, паспорт забирал и из Украины выгонят из за большой дружбы или как?
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А чего ж Лизка богуцкая не в списке Саакашвили? Она ж так за него матню рвала? И тут тебе на.... В списке зе пристроилась под 95 номером!
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МИХО!!! УДАЧИ ВАШЕЙ ПАРТИИ В РАБОТЕ НА БЛАГО УКРАИНЫ!!!
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Саака вообще то в Грузии под следствием за экономические преступления перед своей собственной страной
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А также за кровавый разгон Майдана и сокрытий убийств которые выполняли мусора по команде высших чиновников.
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Михо был президентом Грузии дважды!!! И был еще если бы это разрешала грузинская Конституция.


А твой Потрох один еле досидел, только благодаря провластной калолиции.




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Андрей Лысенко, т.е. вы сожалеете, что Саакашвили не удалось узурпировать власть в Грузии? Ваш любымый политик случайно не Путин?
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порохобот Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 2790 а причем здесь путин?

а забыл, по вашей методичке минстеця: все кто против парашенко - ахенты Кремльб..

Михо не узурпировал власть за своих 2 президентских срока, зачем ему нужно это было делать?

это вы от соевого шакалада такие?
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как оказалось, не было никакой коалиции.
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Вот только Михо после 10 лет своего правления собрал свои манатки и удрал с Грузии не дожидаясь инавгурации новоизбранного президента. Такой он был " реформатор" класный.. И сейчас боится в Грузии нос показать. На ньом там реальный тюремный срок висит. А вот Порох никуда не убегает, наоборот ,идет в парламент, готовится стать пример министром.
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Кадровый голод налицо....берут уже в депутаты по объявлениям с улицы.
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Справедливости ради - Порошенко приложил руку к недопуску Руха на политическое поле Украины.
Правда и сам за эту расправу платит высокую цену - возможно и головой поплатится.
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Еще одни клоуны....котлрые о законах тодько слышали...😀
Передайте карлсону...что он ни при каких расклалах а Раду не попадет...по той простой причине что для этого нужно послелнии пять лет прожить в Украине...а не Голандии..
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Ты, порохобот, думаешь, что он этого не знает?
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Если знает то его фамилии в списке быть не должно...
Значит эти клоуны не знают...
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Цвк його тоді викреслить зі списку.
які проблеми...
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ЦВК это и сделает...но речь то не о ЦВК...а об очередных клоунах с карлсоном во главе...
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Ну что, порохосвыни, начинайте накручивать себе хвосты
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Мне кажется что Сакварелидзе обязательно должен быть в прокуратуре
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
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Когда кажется нужно перекреститься...
А чуваку с ксивой презЕдента на твое мнение плевать...ему в прокуратуре нужен кум...сват..или брат...😀
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А он тебя уполномочил от его имени заявления делать?
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Ну чтобы с таким апломбом делать заявления о том что Зеленский собирается сделать надо быть уполномоченным
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А если судить по другим его назначениям...то не надо...😀
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не ! он думает что его гениальная фраза *чувак с ксивой*приживется на цензоре.
он ею очень гордится.
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😀Вижу тебе понравилась эта фраза...это радует...
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Какой чувак...такая и фраза...ему подходит...😀
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Это я о чуваке с ксивой презЕдента...
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Ну так у Порошенко и ксива была и кум генплокулол, всё сходится.
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Ссака, Лановой, Доний , Сакварелидзе - одни падонки.
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не кажи.. чуть вкрадені гроші не відібрали.. ееех єсіб нє пєтя, де була би їх Панама
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Что-то эта безукоризненная репутация боится вернуться в свою родную страну. И даже если предположить, что это власть там такая плохая все сфабриковала, то благодарный грузинский народ что-то не очень спешит защищать Саакашвили и ко.
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Саакашвили, если пожелает, вернется в Грузию, но только после того как посадят в Украине всех топ коррупционеров


А Украина пойдет по европейскому пути развития, где главенствует Верховенство права, а не жизнь по понятиям времен Порошенко когда страной правили: крышеватель коррупции и олигархи.








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губер на тор пети по Адессе
вот и вся иго репутация в жопе
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ніхто з сильних кандидатів не захотів звязуватися з міхо. Довелося звязуватись з неадекватом брехунцем Донієм і вижившим з ума-розуму доктором Лановим.
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порохобот ты беспокойся о сброде своего мальдивского барыги.
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Бред - ЮВТ уже много раз высказалась на тему согласования выдвижение мажоритарщиков .
И каждый из названных будет рад использовать самую мощную партийную местную инфраструктуру и свою харизму , чтобы не дать даже на Львовщине , Виннитчине и Киевщине пройти ниодному барыжному мажоритарщику .
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Так в Раду идет еще один кум Медведчука, возглавив партию ПЕС. Или о том, что Медведчук - крестный папа Миши Порошенко ты скромно промолчишь?
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там по ходу таких туловищ достаточное количество
но,это уже ушлые твари
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Фігня якась. Саакашвілі ще не прожив 5 років після отримання громадянства і по Конституції в Раду не потрапить. Тому весь цей список РуНС - не має жодного значення. Вони наберуть якісь пару відсотків за рахунок Вовіка, Юлі, Вакарчука.... Виборці РуНС в жодному разі не проголосують за ПєПу і за Опоблок. Навіщо панове лізуть на вибори? Нашкодити?
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Животное богуцкое не зря сбежало от Кокаинового Чурбана.
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"Смешко подав до суду на Наливайченко"
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Стрілятись,панове офіцери!
Стрілятись!
Суди якось несолідно Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 9718

Голова всеукраїнської громадської організації "Сила і честь" Ігор Смешко позивається до екс-голови СБУ Валентина Наливайченка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Відповідна позивна заява подана до Печерського районного суду Києва, повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов'язати відповідача виступити із спростуванням", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що у березні 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко причетний до отруєння кандидата в президенти.Читайте також: Партія Смешка оголосила першу десятку кандидатів
"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред'являлася", - наголошується в повідомленні.
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Михо, твоя задача чмырить барыгу ..остальное вторично .
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барига дохлий.. бордів в моєму місті понатикав через кожні сто метрів.. хоче реінкарнацію Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 552
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Років 15 тому якось на "невеличкій п'янці обмежених офіцерів" чомусь зайшла мова про революцію на граніті і один колишній конторський опер про Донія кинув цікаву фразу. Я цього колишнього опера пару разів намагався розкрутити на подальшу інфу, але він був твердо небалакучий і попросив мене забути його фразу. Фразу я забув, як і просили, але смисл її залишився, як осадок після ложечок.
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Лучшие партии \
1 - Рух новых сил .
2- Свобода
3 -Громадянська позиция .
4-Смешко
5- Голос
6 - Батькивщина
7 - Слуга Народа
8 - ПЕС.
9 - Рыги .
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Вот прилип к Украине , как г к подошве . Почему бы Карлсоношвили не попробовать избраться в свой родной ,грузинский парламент . У нас тут и своих "умников" хватает . Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 2454 .

Езжай Михуил в Грузию ,, там тебя уже заждались . Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 649.с наручниками ..
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Саакашвілі...вічний революціонер...дух,що тіло рве до бою,рве за щастя,поступ й волю...а далі я забув...Невже не знайдеться нікого у нас,хто цей дух осідлає?..Його б у руки...та в русло...бульдозер...
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"...він живий, він ще не вмер!".
Далі уже з пробілами, але кінцівку згадав: "і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила? Щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день."
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Лановой достойный специалист по экономике,не то что какой то аферистичный банкир у Зельки в экономических советниках.
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почему у хитрого хинкальщика не наблюдаются чурчхеллы ( две штуки) нова полиция - очьень важьно?
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та не. хинкальщик ворзьмет 3-5 процента и в верхнее шапито попадет.
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Долгий - куплен ещё Кравчуком и постоянно кормился из рук действующей власти.
Лановой - агент КГБ СССР.
Сидел на НПО кристалл, получая зарплату от мэп, которое находится прямо за стеной кремля
Нормалек.
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Я его вижу прекрасным Генпрокурором.
Он точно раскрутит и Барыгу с его офшорами и всю коррупционную Систему Украины!
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ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ОПРИЛЮДНИЛА ПЕРШУ 50-КУ ВИБОРЧОГО СПИСКУ (***прохідних чоловік 30-ть)
ПОРОШЕНКО Петро
ПАРУБІЙ Андрій
ГЕРАЩЕНКО Ірина
ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло
ФЕДИНА Софія
ДЖЕМІЛЄВ Мустафа
ЗІНКЕВИЧ Яна
ЧИЙГОЗ Ахтем
СИНЮТКА Олег
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна
ГЕРАСИМОВ Артур
КУБІВ Степан
ФРІЗ Ірина
ЮЖАНІНА Ніна
ЛУЦЕНКО Ірина
СЮМАР Вікторія
АР'ЄВ Володимир
ПАВЛЕНКО Ростислав
ВЕЛИЧКОВИЧ Микола
АЛЄКСЄЄВ Сергій
КНЯЗЕВИЧ Руслан
САВРАСОВ Максим
ІОНОВА Марія
БОЙКО Наталія
В'ЯТРОВИЧ Володимир
НИКОРАК Ірина
ЧОРНОВОЛ Тетяна
П'ЯТИГОРЕЦЬ Денис
ЛЕВУС Андрій
БАЛАСИНОВИЧ Наталя
КАРПОВ Андрій
БІРЮКОВ Юрій
ТАРАН Сергій
.(***Петро олексійович собі не зраджує- у списки заніс тих,хто буде йому особисто відданий.Виключення-Бойко Наталія.Тут інший резон)
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Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 4059

Но как же судьи могут быть независимыми, если их «шеф» получил плюшку от власти в виде трудоустройства дочери? То есть, по сути, он стал марионеткой Петра Алексеевича, пригревшего Наталью Андреевну сначала под своим крылом, а потом усадившего львовянку в кресло замминистра.

Тем не менее, в Киеве поговаривают, что возможен и противоположный расклад. А именно: Наталья Бойко, будучи фавориткой шоколадного короля, помогла трудоустроиться своему папе, декану юрфака. В таком случае, как видим, у Бойко есть и папа и папочка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160635-nataljja_bojko_zalog_karjery_zamministra__vlijateljnye_papiki_i_papochka
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во жесть.... свиновальцман как говоносос всех ублюдочных подонков до кучи собрал.
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Неужели Украина будет голосовать за Саакашвили, против которого открыто ряд уголовных дел в Грузии, в т.ч. за коррупцию ??

Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.

Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
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Краще б об'єдналися з Гриценком, - були б якісь шанси у обох.
А так, порізно лише зіллють кілька відсотків патріотичного електорату.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку
 
 
 
 
 
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