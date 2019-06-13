 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку

Ці прізвища лідер політсили Міхеіл Саакашвілі озвучив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Міхеіл Саакашвілі - лідер партії.
Давид Сакварелідзе - колишній заступник генерального прокурора України.
Олесь Доній - громадський діяч.
Наталія Жукова - гросмейстер з Одеси.
Володимир Лановий - колишній міністр економіки України.
кину про вражду не верим
так же петя вілез на броневик чтобі сохранить систему воровства янука
так и михо буде спасти воров
А твой Потрох один еле досидел, только благодаря провластной калолиции.
а забыл, по вашей методичке минстеця: все кто против парашенко - ахенты Кремльб..
Михо не узурпировал власть за своих 2 президентских срока, зачем ему нужно это было делать?
это вы от соевого шакалада такие?
Правда и сам за эту расправу платит высокую цену - возможно и головой поплатится.
Передайте карлсону...что он ни при каких расклалах а Раду не попадет...по той простой причине что для этого нужно послелнии пять лет прожить в Украине...а не Голандии..
Значит эти клоуны не знают...
які проблеми...
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
А чуваку с ксивой презЕдента на твое мнение плевать...ему в прокуратуре нужен кум...сват..или брат...😀
он ею очень гордится.
А Украина пойдет по европейскому пути развития, где главенствует Верховенство права, а не жизнь по понятиям времен Порошенко когда страной правили: крышеватель коррупции и олигархи.
вот и вся иго репутация в жопе
И каждый из названных будет рад использовать самую мощную партийную местную инфраструктуру и свою харизму , чтобы не дать даже на Львовщине , Виннитчине и Киевщине пройти ниодному барыжному мажоритарщику .
но,это уже ушлые твари
Стрілятись!
Суди якось несолідно
Голова всеукраїнської громадської організації "Сила і честь" Ігор Смешко позивається до екс-голови СБУ Валентина Наливайченка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Відповідна позивна заява подана до Печерського районного суду Києва, повідомляє прес-служба партії у Facebook.
"У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов'язати відповідача виступити із спростуванням", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що у березні 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко причетний до отруєння кандидата в президенти.Читайте також: Партія Смешка оголосила першу десятку кандидатів
"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред'являлася", - наголошується в повідомленні.
1 - Рух новых сил .
2- Свобода
3 -Громадянська позиция .
4-Смешко
5- Голос
6 - Батькивщина
7 - Слуга Народа
8 - ПЕС.
9 - Рыги .
Езжай Михуил в Грузию ,, там тебя уже заждались . .с наручниками ..
Міхо без шансів
Далі уже з пробілами, але кінцівку згадав: "і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила? Щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день."
Лановой - агент КГБ СССР.
Сидел на НПО кристалл, получая зарплату от мэп, которое находится прямо за стеной кремля
Нормалек.
Он точно раскрутит и Барыгу с его офшорами и всю коррупционную Систему Украины!
ПОРОШЕНКО Петро
ПАРУБІЙ Андрій
ГЕРАЩЕНКО Ірина
ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло
ФЕДИНА Софія
ДЖЕМІЛЄВ Мустафа
ЗІНКЕВИЧ Яна
ЧИЙГОЗ Ахтем
СИНЮТКА Олег
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна
ГЕРАСИМОВ Артур
КУБІВ Степан
ФРІЗ Ірина
ЮЖАНІНА Ніна
ЛУЦЕНКО Ірина
СЮМАР Вікторія
АР'ЄВ Володимир
ПАВЛЕНКО Ростислав
ВЕЛИЧКОВИЧ Микола
АЛЄКСЄЄВ Сергій
КНЯЗЕВИЧ Руслан
САВРАСОВ Максим
ІОНОВА Марія
БОЙКО Наталія
В'ЯТРОВИЧ Володимир
НИКОРАК Ірина
ЧОРНОВОЛ Тетяна
П'ЯТИГОРЕЦЬ Денис
ЛЕВУС Андрій
БАЛАСИНОВИЧ Наталя
КАРПОВ Андрій
БІРЮКОВ Юрій
ТАРАН Сергій
.(***Петро олексійович собі не зраджує- у списки заніс тих,хто буде йому особисто відданий.Виключення-Бойко Наталія.Тут інший резон)
Но как же судьи могут быть независимыми, если их «шеф» получил плюшку от власти в виде трудоустройства дочери? То есть, по сути, он стал марионеткой Петра Алексеевича, пригревшего Наталью Андреевну сначала под своим крылом, а потом усадившего львовянку в кресло замминистра.
Тем не менее, в Киеве поговаривают, что возможен и противоположный расклад. А именно: Наталья Бойко, будучи фавориткой шоколадного короля, помогла трудоустроиться своему папе, декану юрфака. В таком случае, как видим, у Бойко есть и папа и папочка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160635-nataljja_bojko_zalog_karjery_zamministra__vlijateljnye_papiki_i_papochka
Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.
Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
А так, порізно лише зіллють кілька відсотків патріотичного електорату.