 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку

Ці прізвища лідер політсили Міхеіл Саакашвілі озвучив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міхеіл Саакашвілі - лідер партії.

Давид Сакварелідзе - колишній заступник генерального прокурора України.

Олесь Доній - громадський діяч.

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Наталія Жукова - гросмейстер з Одеси.

Володимир Лановий - колишній міністр економіки України.