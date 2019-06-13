 "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий

Ці прізвища лідер політсили Міхеіл Саакашвілі озвучив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Міхеіл Саакашвілі - лідер партії.
Давид Сакварелідзе - колишній заступник генерального прокурора України.
Олесь Доній - громадський діяч.
Наталія Жукова - гросмейстер з Одеси.
Володимир Лановий - колишній міністр економіки України.
Лановой - агент КГБ СССР.
Сидел на НПО кристалл, получая зарплату от мэп, которое находится прямо за стеной кремля
Нормалек.
Он точно раскрутит и Барыгу с его офшорами и всю коррупционную Систему Украины!
ПОРОШЕНКО Петро
ПАРУБІЙ Андрій
ГЕРАЩЕНКО Ірина
ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло
ФЕДИНА Софія
ДЖЕМІЛЄВ Мустафа
ЗІНКЕВИЧ Яна
ЧИЙГОЗ Ахтем
СИНЮТКА Олег
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна
ГЕРАСИМОВ Артур
КУБІВ Степан
ФРІЗ Ірина
ЮЖАНІНА Ніна
ЛУЦЕНКО Ірина
СЮМАР Вікторія
АР'ЄВ Володимир
ПАВЛЕНКО Ростислав
ВЕЛИЧКОВИЧ Микола
АЛЄКСЄЄВ Сергій
КНЯЗЕВИЧ Руслан
САВРАСОВ Максим
ІОНОВА Марія
БОЙКО Наталія
В'ЯТРОВИЧ Володимир
НИКОРАК Ірина
ЧОРНОВОЛ Тетяна
П'ЯТИГОРЕЦЬ Денис
ЛЕВУС Андрій
БАЛАСИНОВИЧ Наталя
КАРПОВ Андрій
БІРЮКОВ Юрій
ТАРАН Сергій
.(***Петро олексійович собі не зраджує- у списки заніс тих,хто буде йому особисто відданий.Виключення-Бойко Наталія.Тут інший резон)
Но как же судьи могут быть независимыми, если их «шеф» получил плюшку от власти в виде трудоустройства дочери? То есть, по сути, он стал марионеткой Петра Алексеевича, пригревшего Наталью Андреевну сначала под своим крылом, а потом усадившего львовянку в кресло замминистра.
Тем не менее, в Киеве поговаривают, что возможен и противоположный расклад. А именно: Наталья Бойко, будучи фавориткой шоколадного короля, помогла трудоустроиться своему папе, декану юрфака. В таком случае, как видим, у Бойко есть и папа и папочка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160635-nataljja_bojko_zalog_karjery_zamministra__vlijateljnye_papiki_i_papochka
найбільші ДУХОВНО БЛИЗЬКІ бАРИЗІ йдуть по мажоритарці.
Дубневич(Львів)
Свинарчук(Харків)
Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.
Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
Неужели Украина будет голосовать за Саакашвили, против которого открыто ряд уголовных дел в Грузии, в т.ч. за коррупцию ??
Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.
Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
13.06.2019 19:25
А так, порізно лише зіллють кілька відсотків патріотичного електорату.
А Юля їм свою партійну інфраструктуру запропонує, щоб не пройшов ніодін від Пепи!
Закон про вибори народних депутатів України
Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
5. {Частина п'ята статті 52 втратила чинність, як така, що є неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду № 8-рп/2012 від 05.04.2012} Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів в порядку висування партією або в порядку самовисування.
Таким чином, списочники не можуть висуватися в мажоританному окрузі, і навпаки.
грузинские бойцы, будучи твердыми антикоммунистами, остались до конца верны своим украинским союзникам. В сотне оказался только один предатель, разоблаченный самими грузинами.
Бійці грузинської сотні УПА біля повстанського штабу
Сакварелидзе вытянул на свет Божий этих бриллиантовых прокуроров!!! а ЮГИК их отпустил и прикрывает!!!
Ну сказал бы мол не пройдёт эта партия - чё трепыхаетесь-то ?
А суть в том , что перечисленные имена это одна сплошная харизма и потому по мажоритарке все эти "руховцы" пинком под зад погонят мародерских свинарчуковских конкурентов .
Тем более Юля всем антикоррупционерам предлагала объединится по мажоритарке и ей в этом объединение есть что предложить , а именно -- 500 тысыч партийных активистов "Батькивщины" перебившее в 11 турах местных выборов даже админресурс Пэпы !
прохання повторити цифру!)
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковскихкабинетов.
Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.
А так да, еще недавно Зеленский Марионетка Коломойского, Юля и Беня чуть ли не друзья со школьной скамьи...ну и... еще недавно Саакашвили чистил Одессу от реальных марионеток Коломойского, а теперь один электорат.
Порохоботы сказочные ____ты
Там кстати в свежих постах цензора соевый пациент нарисовался "Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте" Тоже наверное с этой грядки электоральной))
Из кулуаров АП достоверно:Узнав такое,Порох поЗЕленел: "После "прорыва"Михаела и посещения им вотчины Петра г.Винницы на вопрос:"Вы за Порошенка или за Саакашвили?"из 100 респондентов ответили 64-и За Саакашвили;21-н За Порошенко;15-ть Ни за кого."
Втік зі своєю грузинською братвою з "реформованої" батьківщини і з дружком тепер рветься в український парламент ...
Але територія під назвою Україна з*їхала з глузду, тому дивуватися не виходить ...