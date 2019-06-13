EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  9696  165
Матеріали за темою:
Все про:Доній (8) Лановий (2) Саакашвілі Міхеіл (1255) Сакварелідзе (143) Рух нових сил (17)

 "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий

До першої п'ятірки списку партії "Рух Нових сил" входять Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий.

Ці прізвища лідер політсили Міхеіл Саакашвілі озвучив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міхеіл Саакашвілі - лідер партії.

Давид Сакварелідзе - колишній заступник генерального прокурора України.

Олесь Доній - громадський діяч.

Дивіться також: Саакашвілі заявив, що піде на вибори самостійно: "Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна". ВIДЕО

Наталія Жукова - гросмейстер з Одеси.

Володимир Лановий - колишній міністр економіки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132253
 
 
 Топ коментарі
 
МИХО!!! УДАЧИ ВАШЕЙ ПАРТИИ В РАБОТЕ НА БЛАГО УКРАИНЫ!!!
 показати весь коментар
 
Мне кажется что Сакварелидзе обязательно должен быть в прокуратуре
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
почему у хитрого хинкальщика не наблюдаются чурчхеллы ( две штуки) нова полиция - очьень важьно?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не называй петю хитрым хинкальщком.
 показати весь коментар
 
 
ПОЧЕМУ ХИТРЫЙ ГРУЗИН-УГОЛОВНИК И НАРКОМАН---НЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ У СЕБЯ НА РОДИНЕ, В ГРУЗИИ ? ОТВЕТ--ТРУС и пиарщик !!!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та не. хинкальщик ворзьмет 3-5 процента и в верхнее шапито попадет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Долгий - куплен ещё Кравчуком и постоянно кормился из рук действующей власти.
Лановой - агент КГБ СССР.
Сидел на НПО кристалл, получая зарплату от мэп, которое находится прямо за стеной кремля
Нормалек.
 показати весь коментар
 
 
Я его вижу прекрасным Генпрокурором.
Он точно раскрутит и Барыгу с его офшорами и всю коррупционную Систему Украины!
 показати весь коментар
 
 
А я перед ген прокурором. На суде. В Грузии.
 показати весь коментар
 
 
в какой Грузии? купленной с потрохами Путлером?? с его ставленником иванишвили??? иди поброди, может, легче станет
 показати весь коментар
 
 
ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ОПРИЛЮДНИЛА ПЕРШУ 50-КУ ВИБОРЧОГО СПИСКУ (***прохідних чоловік 30-ть)
ПОРОШЕНКО Петро
ПАРУБІЙ Андрій
ГЕРАЩЕНКО Ірина
ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло
ФЕДИНА Софія
ДЖЕМІЛЄВ Мустафа
ЗІНКЕВИЧ Яна
ЧИЙГОЗ Ахтем
СИНЮТКА Олег
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна
ГЕРАСИМОВ Артур
КУБІВ Степан
ФРІЗ Ірина
ЮЖАНІНА Ніна
ЛУЦЕНКО Ірина
СЮМАР Вікторія
АР'ЄВ Володимир
ПАВЛЕНКО Ростислав
ВЕЛИЧКОВИЧ Микола
АЛЄКСЄЄВ Сергій
КНЯЗЕВИЧ Руслан
САВРАСОВ Максим
ІОНОВА Марія
БОЙКО Наталія
В'ЯТРОВИЧ Володимир
НИКОРАК Ірина
ЧОРНОВОЛ Тетяна
П'ЯТИГОРЕЦЬ Денис
ЛЕВУС Андрій
БАЛАСИНОВИЧ Наталя
КАРПОВ Андрій
БІРЮКОВ Юрій
ТАРАН Сергій
.(***Петро олексійович собі не зраджує- у списки заніс тих,хто буде йому особисто відданий.Виключення-Бойко Наталія.Тут інший резон)
 показати весь коментар
 
 
Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 4059

Но как же судьи могут быть независимыми, если их «шеф» получил плюшку от власти в виде трудоустройства дочери? То есть, по сути, он стал марионеткой Петра Алексеевича, пригревшего Наталью Андреевну сначала под своим крылом, а потом усадившего львовянку в кресло замминистра.

Тем не менее, в Киеве поговаривают, что возможен и противоположный расклад. А именно: Наталья Бойко, будучи фавориткой шоколадного короля, помогла трудоустроиться своему папе, декану юрфака. В таком случае, как видим, у Бойко есть и папа и папочка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160635-nataljja_bojko_zalog_karjery_zamministra__vlijateljnye_papiki_i_papochka
 показати весь коментар
 
 
во жесть.... свиновальцман как говоносос всех ублюдочных подонков до кучи собрал.
 показати весь коментар
 
 
у чому ви не праві..
найбільші ДУХОВНО БЛИЗЬКІ бАРИЗІ йдуть по мажоритарці.
Дубневич(Львів)
Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 4701

Свинарчук(Харків)Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 2314
 показати весь коментар
 
 
знаю этого пятигорца из запорожья! скользкий, мутный тип. мастер балабольства и впаривания гнилья!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Неужели Украина будет голосовать за Саакашвили, против которого открыто ряд уголовных дел в Грузии, в т.ч. за коррупцию ??

Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.

Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
 показати весь коментар
 
 
"Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий - Цензор.НЕТ 9358 Anatoli Lit

Неужели Украина будет голосовать за Саакашвили, против которого открыто ряд уголовных дел в Грузии, в т.ч. за коррупцию ??

Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.

Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
13.06.2019 19:25

 показати весь коментар
 
Краще б об'єдналися з Гриценком, - були б якісь шанси у обох.
А так, порізно лише зіллють кілька відсотків патріотичного електорату.
 показати весь коментар
 
 
Да не підуть вони за списками - це ж не обкуненная Надюха ... І Міхо і Доній геніальні хлопці і тому підуть по мажоритарці і там їх харизма куди важливіше.
А Юля їм свою партійну інфраструктуру запропонує, щоб не пройшов ніодін від Пепи!
 показати весь коментар
 
 
Одночасне балотування і за партійними списками, і в мажоритарному окрузі було заборонено Конституційним судом у 2012 році.
Закон про вибори народних депутатів України
Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
5. {Частина п'ята статті 52 втратила чинність, як така, що є неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду № 8-рп/2012 від 05.04.2012} Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів в порядку висування партією або в порядку самовисування.

Таким чином, списочники не можуть висуватися в мажоританному окрузі, і навпаки.
 показати весь коментар
 
 
какие патриоты? кацапские???
Сакварелидзе вытянул на свет Божий этих бриллиантовых прокуроров!!! а ЮГИК их отпустил и прикрывает!!!
 показати весь коментар
 
 
Даже смешно стало - как порохоботов пучит от одного имени Михо !

Ну сказал бы мол не пройдёт эта партия - чё трепыхаетесь-то ?

А суть в том , что перечисленные имена это одна сплошная харизма и потому по мажоритарке все эти "руховцы" пинком под зад погонят мародерских свинарчуковских конкурентов .
Тем более Юля всем антикоррупционерам предлагала объединится по мажоритарке и ей в этом объединение есть что предложить , а именно -- 500 тысыч партийных активистов "Батькивщины" перебившее в 11 турах местных выборов даже админресурс Пэпы !
 показати весь коментар
 
 
500 тысыч партийных активистов "Батькивщины" Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 1929

прохання повторити цифру!) Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6513 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6513 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6513

Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6347
 показати весь коментар
 
 
вспучило тут лише тебе. А розумні люди просто не ******* пустобрехів та політичних авантюристів. Та тільки примітивні створіння (як ти) вловити різницю просто не в змозі ))
 показати весь коментар
 
18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковскихкабинетов.

Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.
 показати весь коментар
 
 
"меня царіци соблазнялі, но не поддался я..!")))
 показати весь коментар
 
Не хочу выбирать еще один соот дерьма, поэтому не голосую за зеленую блювотину и рух нових аферистов
 показати весь коментар
 
 
Кроме партии Саакашвили и объединенных Националистов, выбор - рыги, барыги и клоуны.
 показати весь коментар
 
 
а хіба сакашвілі не кловуни?? Як на мене, то типові))
 показати весь коментар
 
Почитал коммы, порохоботы вообще рвутся в ноль от боли. Беда...
 показати весь коментар
 
 
Ахаха ты вообще дурачек что ли??) У Зеленского и Сааки одно электоральное поле, это тупейший промах с его стороны вернуть гражданство Сааке, теперь результата на выборах может и не хватить для уютной днепровской коалиции из Слуга Народа и БЮТ, придется еще кого то звать и договариваться, и делиться властью) А БПП/ЕС вообще фиолетово, за них другие люди голосуют.
 показати весь коментар
 
Помнится не так давно, когда люди писали, что собираются голосовать за того же Кошулинского, соевые дурачки скулили под ихними комментариями, что дескать Кошулинский не пройдет, а вот Петця наше все. Даже под Гриценко слезно настрачивали. Теперь строчат уже под Саакашвили, который из неофеодальной Грузии сделал первое на пост.совке государство с рабочими (пусть и не всеми) европейскими демократическими институтами. И что мы видим? ПЕСы снова скулят и конючат
А так да, еще недавно Зеленский Марионетка Коломойского, Юля и Беня чуть ли не друзья со школьной скамьи...ну и... еще недавно Саакашвили чистил Одессу от реальных марионеток Коломойского, а теперь один электорат.

Порохоботы сказочные ____ты

Там кстати в свежих постах цензора соевый пациент нарисовался "Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте" Тоже наверное с этой грядки электоральной))
 показати весь коментар
 
 
одного не зрозумів, а що Зе не маріонетка Коломойського? Вам що, повилазило?
 показати весь коментар
 
 
Люди за БПП не проголосуют. Кто-то проголосует, но люди точно не будут.
 показати весь коментар
 
 
Наверное единственная партия к членам которой нет никаких притензий. Нужно чтобы она прошла в парламент. Иначе там окажутся рыги и Жулька с Беней.
 показати весь коментар
 
 
карлсону явно не хватает пространстве, чтобы проявить себя
 показати весь коментар
 
А ничего что доллар вырос? Цены на продукты растут как на дрожжах! Это такой конец эпохи бидности?
 показати весь коментар
 
 
долар поки що тримається. Він не може рости бо потрібно віддавати держ.борг, а ось що буде в кінці року, оце питання...
 показати весь коментар
 
 
Электоральное поле.Бу-га-га!У вас бутерброд с коноплёй или с хмелем?
Из кулуаров АП достоверно:Узнав такое,Порох поЗЕленел: "После "прорыва"Михаела и посещения им вотчины Петра г.Винницы на вопрос:"Вы за Порошенка или за Саакашвили?"из 100 респондентов ответили 64-и За Саакашвили;21-н За Порошенко;15-ть Ни за кого."
 показати весь коментар
 
 
Ще одні аферисти. Хай на вибори в Грузії йдуть. В Україні їм робити нічого.
 показати весь коментар
 
 
Макакашвіллі кум Юща ющ кум Парашенко.
 показати весь коментар
 
А на Мішутку чого колишній не написали ?

Втік зі своєю грузинською братвою з "реформованої" батьківщини і з дружком тепер рветься в український парламент ...
Але територія під назвою Україна з*їхала з глузду, тому дивуватися не виходить ...
 показати весь коментар
 
 
У него уважительная причина была убежать, а ты то чего за океан махнула?
 показати весь коментар
 
 
там хорошие чупа-чупсы! она их хорошо потягивает!!!
 показати весь коментар
 
 
Україна поки що, на жаль, не відмовляє у притулку всім пройдисвітам, які тікають з власної "реформованої" ними ж країни.. Можливо в майбутньому, весь цей біо-мотлох почнемо викидувати та і взагалі не пускати не те що в політичну площину, а навіть на територію країни. А поки що все сміття з усього світу пливе до нас. А при зеленському взагалі тут буде помийна яма, наповнена політичними пройдисвітами. (((
 показати весь коментар
 
Голоси вони можуть забрати саме у СН, це "+", але тільки за умови, що сам СН забере їх у "Риго-аналів"...
 показати весь коментар
 
Прикольно сравнить список РНС со списком ПЕС (барыжная партия та что). Пускай каждый сам для себя решает на выборах кто ему ближе - смелые и достойные люди или гопницы, воришки да дипломированные боты.
 показати весь коментар
 
 
а шо, ссакашвілі тільки ворішка чи ще й гопнік? "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий - Цензор.НЕТ 6564
 показати весь коментар
 
А як же українське законодавство???. А як винесені вироки і кримінальні справи в Грузії???. Щось не клеїться в цій площині. Подвійні стандарти--подвійні дії.
 показати весь коментар
 
Погоди,не спеши!Саакашвили ещё и два уголовных дела откроет на барыгу:похищение и депортация!https://www.rferl.org/a/ukraine-saakashvili-arrest-deported/29035571.html
 показати весь коментар
 
 
вже просто підбішує вся ця гидота, яка поналізла в Україну. Вони тут ще й "партії" свої створюють. Пішли геть у Грузію! Там робіть партії/течії/двіжухи. Задовбали приліпали чортові!
 показати весь коментар
 
Им'я добрі, і справи будуть добрі. Об'єднуйтесь з проУкраїнською незаплямованию силою і всим нам буде краще!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку: Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий
 
 
 
 
 
 вгору