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Все про:МВФ (533) Райс (9) співпраця (301)

 "Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - представник МВФ про співпрацю з Україною

Міжнародний валютний фонд очікує завершення парламентських виборів в Україні, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю з країною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер.

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника глави адміністрації президента України Олексія Гончарука про можливий запуск нової 3-4 річної програми з МВФ у кінці цього року.

Райс нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з новообраним президентом країни Володимиром Зеленським.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132249
 
 
 Топ коментарі
 
В общем с этим правительством МВФ работать не хочет
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Зебилы, готовьтесь! У вашего кумира выбор весьма, весьма невелик: либо продолжить курс Пороха и возобновить сотрудничества с МВФ (а это повышение тарифов и т.д.), либо... лечь под Беню, послать Запад, и в самом лучшем (для Бени) случае - объявить в Украине дефолт.

И что бы он не выбрал, халявы вам не видать, как своих ушей. Таковы уже правила жизни)
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Пять лет двигались с Мвф в вперёд, но почему оказались в голубой дупе.Может хватит вперёд, А то на мой взгляд впереди только пропасть.
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В общем с этим правительством МВФ работать не хочет
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Пять лет двигались с Мвф в вперёд, но почему оказались в голубой дупе.Может хватит вперёд, А то на мой взгляд впереди только пропасть.
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Петя долгов нахватался, как ***** блох, теперь этот губу раскатал.. Правильно, какой же маланец не возьмёт в долг, если отдавать не ему придётся?
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Че то ЗЕленый Голобородько не послал МВФ на хер))))
Это вас ЗЕ фанов не мучает?))))
Лег под МВФ...КАК ПОРОХ!!!)))))
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отже дефолт так дефолт! без кредиту мвф до кінця року наступить *пакращення*. бо з*їдять все те шо пєця з гросею накопив,а потім розкажуть чергову бабайку про *сервера*. зрештою люди навибирали,тож їжте!
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Зебилы, готовьтесь! У вашего кумира выбор весьма, весьма невелик: либо продолжить курс Пороха и возобновить сотрудничества с МВФ (а это повышение тарифов и т.д.), либо... лечь под Беню, послать Запад, и в самом лучшем (для Бени) случае - объявить в Украине дефолт.

И что бы он не выбрал, халявы вам не видать, как своих ушей. Таковы уже правила жизни)
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Двигайтесь к себе домой и чем быстрей тем лучше .. "Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", - представитель МВФ о сотрудничестве с Украиной - Цензор.НЕТ 940
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"Рухатися вперед" по їхньому - це продовжити збирати данину,мзду і відсотки,сума яких вже давно перевищила тіло позики...
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Ну и бред ... ! "Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - представник МВФ про співпрацю з Україною - Цензор.НЕТ 2962 .У МВФ самые низкие в мире , проценты по кредитам ,, вообще то .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - представник МВФ про співпрацю з Україною
 
 
 
 
 
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