 "Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - представник МВФ про співпрацю з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні в четвер.
"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника глави адміністрації президента України Олексія Гончарука про можливий запуск нової 3-4 річної програми з МВФ у кінці цього року.
Райс нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з новообраним президентом країни Володимиром Зеленським.
Это вас ЗЕ фанов не мучает?))))
Лег под МВФ...КАК ПОРОХ!!!)))))
И что бы он не выбрал, халявы вам не видать, как своих ушей. Таковы уже правила жизни)