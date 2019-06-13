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Все про:українська мова (263) ЗНО (109) Центр оцінювання якості освіти (44)

 ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 16% абітурієнтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні, поріг "склав/не склав" подолали з української мови та літератури 84% осіб", - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Також читайте: Понад 65 тис. абітурієнтів зареєструвалися на "ЗНО в магістратуру"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132244
 
   
 Топ коментарі
 
прогнозую, що Закарпаття на першому місці
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Нічого, узеленьський згодом зовсім відміне українську мову, тому що воно настільки тупе, що за роки свого життя в Україні так і не спромоглося її вивчити.
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прогнозую, що Закарпаття на першому місці
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ой) зная наши реалии первое место может быть,в луганской и донецкой областях
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Та ні , саме на заході , вони розмовляють таким суржиком , що волосся дибки встає . Не знають ні української , ні російської . Приклад : " Треба купити розів цвітів " .
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Ну може не самому заході , це я бачив та чув по телевізору , канал СТБ , " Все буде добре " . Там багато було таких казусів . А от на сході або знають мову , або зовсім не знають .
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якщо мова про Закарпаття, то так і є..... але Західна Україна - це 8 областей
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Або - "Треба поміряти тиск , у мене певно давлення".І ще "перл", міська з вищою освітою - "Треба вивчити обстанівку на наступній неділі".А про те , що нікто не відпочиває , а всі "віддихають" і говорити немає що.Так , це Західна Україна , Львів.
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це результат багаторічної русифікації України....русизми вкорінюються і починають вживатися корінними українцями
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они себя уже наказали...как минимум на бабки .
от тупых родителей и детям покоя нету.
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Сейчас Министерство Курящей Лошади Лаптестана выскажет озабоченность... Притесняют!
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Больше беспокоит 18% не сдавших по математике
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Ни чего страшного. Поедут изучать польский язык
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з руцкоязичною щелепою в Польщу не пускають
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В презеденти.
До Президента йому ще рости і рости.
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Казус у тім що в Польщі всі ці кацахли, щебечуть як солов"ї !
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Хто в ті вузи вступає... ЖАХ !
Навіть викладачі скаржаться, що замість деякого предмету змушені вчити стьюдентів множити та ділити в стовбчик... До рівня пту дійшло.
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Зате у мене санітарка з вищою освітою. І кочегар. Всі з дипломами.
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В мене під вікнами трансформаторна будка чи будівля, не знаю як називається..
Позвчора здається, якийсь спець щось підкрутив, ввімкнув світло, вимкнув...Не минуло і години, як там щось голосно вибухнуло.. Понаїхало техніки..почали ремонтувати.. до 12 ночі, шість годин ! А якби хтось в ліфті весь цей час був ?
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Було б весело. Я раз в готелі ;Луганськ; в Лоханську застряг.
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Там поверхів 15 як не більше. Добре що впісятися ніхто не встиг.
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Такі стьюденти далі манагерів з продаж не виростуть.
А зі студентів, які прагнули стати фахівцями і просилися до нас на посаду нічних техніків техпідтримки, як правило, виросли справжні професіонали. Іноді доводилося навчати їх майже з нуля - "забудь все що тобі читали в інституті. Зараз ми тебе навчимо вираховувати децибели на пальцях. Засвоїш - підемо далі".
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Ksenia VB Раніше що краще було? Та й математику багато хто не розуміє,навіть щось просте.І не зрозуміє.
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Нічого, узеленьський згодом зовсім відміне українську мову, тому що воно настільки тупе, що за роки свого життя в Україні так і не спромоглося її вивчити.
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по-нашому в сто раз важче писати просто. і опше - яка різниця?
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Ето сказал Йурий Бойка. Каторий іщо і іспользовал дівноє слово "відміне", похожоє на малдовскоє.
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Пшек, а ну швидко за поребрік, там тебе чекають... Ти, тупе, навіть не знаєшь, що слово "отменить" перекладається як скасувати, так і відмінити:
https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8
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Чмо, ти не володієш українською, проте берешся повчати. )))
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Я зрозумів: ти настільки тупе, що не вмієшь відкривати посилання.
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Він то ходе, то говоре, то щось робе або ні, та весь час, як він говоре, рот у нього чось в гівні. )))
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я бы тоже не сдал. ни по украинскому, ни по русскому.
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Це не дивно , можна вільно спілкуватись українською , а знати всі правила - це зовсім інша справа .
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Зачем учить Украинский язык, если и преЗЕдент его не знает?
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А среди этих 16%, мог бы быть и наш, простите, преЗедент. Но он отпетлял, как и от военкомата. Папо Саша решает фсьо!)
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Дмитрику, ти коли небудь відпочиваєш? Москалик є твій зєбєня. І він, дійсно, не туди зайшов. )
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Всех депутатов нужно было отправить на экзамен по Украинскому языку во главе с Парубиём). Интересно, они свои деньги считают в столбик или на калькулыторе? ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів - Цензор.НЕТ 4382
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На смартфоне, где установлено приложение "Украина".
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Ну так отправьте. Не знаю в какой столбик они деньги свои считают, но с украинским языком у Парубия все гаразд. На відміну від неуча зєлєбєні.
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Це при тому. що в Україні живе 18% генетичних кацапів... совпаденіє?
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Вже менше, - без Криму і частини Донбасу, - 12%.

Це якраз співпадає з відсотком прихильників ОПГ "За жиддя". )))
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Я всегда гаварил и писал па украински, но теперь беру пример с Презедента и учусь гаварить и писать па русски!
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В нормальних державах без знання держмови і громадянства не отримаєш,а тут...З 91 року не було чіткої політики в цьому питанні. Дообнімалися з "братушками" 25 років. Покидьки при владі набиванням власних кишень займалися.
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Тут нет ничего странного .в Украине нет даже учителей ,которые бы хорошо знали украинский язык ..
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дурницю зморозив..
вчителі української мови є і багато, то тобі нормального не вистачило, тому і мовою ти не володієш.
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Как-то не очень соромно ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів - Цензор.НЕТ 8581а верней геть не соромно.
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При всем вашем желании?...А не вы ли когда-то /давно/ писали здесь, что не хотели бы, чтобы ваши дети разговаривали украинскою? Такой вот украинец(?)...
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Я никогда в жизни такого не писал ,я хочу чтобы мои дети знали,как можно больше языков и говорили ими свободно .
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Это писал ник "Олег Хардин". Если вы - другое лицо, то готова признать ошибку. Слишком уж вы похожи друг на друга по текстам...
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Одного уже сластали ,который под моим именем писал на Цензоре всякую ахинею ,вероятно это было его творчеством.
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Зато крысчане и сепарские дети не напрягаются,им и так отдали места наших детей
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Дело в том, что подготовку к тесту можно пройти и удаленно. Сейчас всё возможно.
Просто не хотели, поэтому и не сдали это ВНО.
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В прошлом году было 14 процентов не сдавших ВНО по укр.
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У меня Жинка -щира украинка в 10м колене.Всю жизнь проработала швеёй.Ей грамотность -до лампады,а перебалакать её-нет ниякои можливости.Не може малолетним внукам помочь в математике и мове. В полтавських селах таких -бильше половины.Зараз здають ЗНО уси,а раниш ПТУ перехватывало процентов 80.Не всем науки даются,многие -асы в других профессийных средах.Ещё при савке многие директора в одном слове 5 ошибок делали.
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У меня был соученик. Он сейчас медик. Диктанты писал на 2...) И какие только его репетиторы учили. Не мог грамотно писать.
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То фігня. Мене в школі вчителі за почерк хвалили. Тепер я теж медик. Я не можу прочитати те що сам писав місяць тому.
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После того, как ты выставишь результаты своих ответов по тем тестам. Сразу напишу. Жду, провокаторишка
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Що, в Лахті не можуть відкрити курси української мови?
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Русскій, а культурно себе вести не навчили, ні?
То що, русскаязичная челюсть, кажеш?
Вчи мову. Зєля скоро злетить.
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Товарищ RVP , Вы не в трэнде. Теперь нужно обращаться: чюваки и чювихи.
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Нужно пропустить всех чиновников через ВНО. ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів - Цензор.НЕТ 4927
Кто получит "ниже среднего" - гнать в три шеи.
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ЗЕбіл теж би провалив. Потрібно, щоб всі кандидати в прещиденти і депутати здавали такі тести
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Здравствуйте хочу рассказать про отличный сайт которые мне посоветовали друзья. На этом есть много интересных тем в основном по экономики. На этом сайте можно узнать много чего нового про область экономики есть много полезных советов. Вот ссылка на этот сайт https://allfin.com.ua/news/ не пожелтеете сайт действительно очень интересный.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів
 
 
 
 
 
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