 ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні, поріг "склав/не склав" подолали з української мови та літератури 84% осіб", - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
от тупых родителей и детям покоя нету.
До Президента йому ще рости і рости.
Навіть викладачі скаржаться, що замість деякого предмету змушені вчити стьюдентів множити та ділити в стовбчик... До рівня пту дійшло.
Позвчора здається, якийсь спець щось підкрутив, ввімкнув світло, вимкнув...Не минуло і години, як там щось голосно вибухнуло.. Понаїхало техніки..почали ремонтувати.. до 12 ночі, шість годин ! А якби хтось в ліфті весь цей час був ?
А зі студентів, які прагнули стати фахівцями і просилися до нас на посаду нічних техніків техпідтримки, як правило, виросли справжні професіонали. Іноді доводилося навчати їх майже з нуля - "забудь все що тобі читали в інституті. Зараз ми тебе навчимо вираховувати децибели на пальцях. Засвоїш - підемо далі".
https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8
Це якраз співпадає з відсотком прихильників ОПГ "За жиддя". )))
вчителі української мови є і багато, то тобі нормального не вистачило, тому і мовою ти не володієш.
Просто не хотели, поэтому и не сдали это ВНО.
То що, русскаязичная челюсть, кажеш?
Вчи мову. Зєля скоро злетить.
Кто получит "ниже среднего" - гнать в три шеи.