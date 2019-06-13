 ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні, поріг "склав/не склав" подолали з української мови та літератури 84% осіб", - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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