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Все про:Геращенко Ірина (902) моряки (604) лист (107)

 "Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків. ДОКУМЕНТ

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листа від українських моряків Дениса Гриценка, Богдана Головаша, Юрія Без'язичного і Віктора Беспальченка, яких незаконно утримує Росія.

Про це вона розповіла в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У листах - подяка Україні та українцям за підтримку, за теплі листівки, особливі переживання і біль - за сім'ї, яким зараз найважче, прохання підтримувати сім'ї", - поділилася Геращенко.

Листи, які отримала нардеп, були написані в кінці квітня. Вони прийшли тільки зараз, тому що все листування вивчає тюремна цензура.

"Хлопці пишуть, що листи українців допомагають їм тримати бойовий дух. Що у вільний час багато читають і вчать іноземні мови. Що дуже сумують за рідними, за морем і хвилями, й вірять, що Україна їх витягне", - написала Геращенко.

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Політик нагадала, що всі, хто хоче підтримати полонених моряків, можуть написати їм за адресою: 111020 Росія, Москва, вул. Лефортовський вал, будинок 5. ФКУ СІЗО - 2 УФСІН.

Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 01
Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 02
Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 03
Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 04
Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 05
Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 06
Вірять, що Україна їх витягне, - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків 07

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132241
 
   
 Топ коментарі
 
Да,подставил пэтя пацанов,расчитывая на то,что их убьют и он введёт военное положение и сохранит власть а теперь его подстилки ещё смеют свои хлеборезки разевать ...
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в адміністрації Порошенко питаннями визволення наших полонених та заручників займалася Ірина Геращенко
А хто цим займається в зюзі? Чи тільки в мене таке враження, що ніхто?
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ЗеДауны, помниться на стадионе ваш фигляр верещал о том, что - что вы сделали для освобождения моряков?
Скажите, а что он сделал для освобождения наших моряков? Как президент? Шаурму нюхал и в Турции отдыхал?
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в адміністрації Порошенко питаннями визволення наших полонених та заручників займалася Ірина Геращенко
А хто цим займається в зюзі? Чи тільки в мене таке враження, що ніхто?
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Как это? А мусоров, который майдан расстреляли? А этого чурку, который налоговой командовал? Не-не, есть заслуги..
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Ловко вы главный Петин кадр за скобки вывели - того, что Стуса "спасал", а теперь украинских пленных.
При Зеленском он больше "спасать" не будет - если так поставить вопрос?
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И когда последний раз она кого то вызволила? Донецких уголовников? А сколько безвозмездно в качестве жеста доброй воли туда передали? Если б такое щас было, вы б тут уже новую власть смешали с говном, а старая что не делала - всё мёд
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ЗеДауны, помниться на стадионе ваш фигляр верещал о том, что - что вы сделали для освобождения моряков?
Скажите, а что он сделал для освобождения наших моряков? Как президент? Шаурму нюхал и в Турции отдыхал?
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Отправил их врагу, а потом писал им письма мелким геращенским почерком?
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потрудитесь называть вещи своими именами, а не распространять тут ложь телеканалов коломойского Г+Г и росспрогаГАНДОса. Отправил через территориальные воды Украины. А враг напал на них в нейтральных, международных водах.
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а можно ли им организовать в камере просмотр сериала "слуга народа"? это должно их сильно поддержать!
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Да,подставил пэтя пацанов,расчитывая на то,что их убьют и он введёт военное положение и сохранит власть а теперь его подстилки ещё смеют свои хлеборезки разевать ...
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а он и вводил военное положение. продлевать не стал, так что не кизди. кацап.
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Это он тебе в очко вводил "Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків - Цензор.НЕТ 7741а план стать украинским путиным ,для пэти закончился плачевно ,ему удалось стать лишь ху*лом ... "Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків - Цензор.НЕТ 876
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от под)(уйленышь. иди на ленту .ру, там все твои.
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Ни фига себе ,вижу бред-то у тебя прогрессирует ,уже какие-то бессвязные речи пошли.. "Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків - Цензор.НЕТ 1030
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А може краще стан ввести? Всеобщая мобилизация и стройными шагами на Мааскву? "Верят, что Украина их вытащит", - Геращенко рассказала о письмах от пленных моряков - Цензор.НЕТ 1382
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Хряк мог бы взять их в список своего ПЕС, хоть тех кто был ранен. Но нет, их место в тюрьмах и на войне, а в ВРУ Мародер лучше старых проверенных рыгов проведет
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а зюзя не міг?
ги
шалави лахтинські, як там прігоженська цюцюрка? виходить добре?
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Если моряки и кто был на борту не готовы были стрелять Нахрен тогда петя их посылал Понятно что бы попиариться Но не срослось И таких косяков у пети полная телега В итоге петя просрал выборы Моряки в плену как разменная монета пукина А мы всё кораблики в лужах запускаем и флешмобы устраиваем
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Мародер ради попьітки остаться у корьіта обрек на страдания сколько людей. Он просто обязан сесть с полной конфискацией на очень долго
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Понятное дело, пять лет парится этой коров на этой теме, её и воспринимают всерьез. Вот только результат деятельности этой феерический дуры в районе 0.
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уже наверное матню шефу протерла.. начала вещать "Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків - Цензор.НЕТ 4210
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Как только слышу от зедаунов и кремлевской шушары мародер, так сразу хочется дать в дыню . Все по кремлевским методичкам.Как докажите, что человек , отдавший более 1 миллиарда гривен на армию, что то воровал в армии - тогда и будет свистеть, уроды поганые. А пока зедауны от того, что боятся до усирачки Петю, уматывают просто. Не президент он уже, хорош брехню на каждом шагу разводить! Ваша зеленая шмаркля уже всех своими зашкварами задрала на каждом шагу. Могу себе представит , чтобы вы, дряни , творили, если сотую часть этого Порох сотворил. Он правильно сделал, что послал корабли через Керченский пролив, или вы уже , голимые предатели, сдали его вашей любимой раше? Напоминаю для кремлевских и пророссийских даунов-зелеботов- Керченский пролив это не собственность мордора по всем международным законам. И что Украине стоять по этому поводу на коленях перед путеным? Весь мир увидел, кто такая раша и как она нарушает законы международные. Военные на то и военные и понимали все прекрасно, что может за этим последовать. И вас, зеленая дрянь, не мальчики наши волнуют, а обсирание Пороха. И Украина вас , твари, не волнует, как бы вы тут не свистели. Вот ваш редкий патриот бенин клован- то героев фсб назначает в спецслужбы Украины, то с русскими паспортами уродов, то рыгоАнальных ворюг везде понасажал, новые лица! И главное Украину "любят очень" и будут все для блага страны делать! Не говоря на каждом шагу в руководство страной то своих квартальцев, то дружбанов, то артистов, то сценаристов поставил. А как свистел про друзей вокруг президента! А про военных вообще страшно говорить- героя иловайских махинаций хомчака поставить руководить Генштабом! Это сволочь даже не знает как броник одевать надо, а про ребят, погибших под Иловайском даже говорить не приходится! А тут еще один полный зашквар продажной твари хомчака
http://facebook-ua.info/2019/06/13/u-vijsko-po%d1%97xali-emissari-xomchaka-viznachati-loyalnist-do-vladi-i-viyavlyati-xto-i-yak-golosuvav/?fbclid=IwAR0Ld05MQ73JtayhIfrRe0L3jSG0wEOBz-CpHYUy8Pr0RXFF1ikSEUCW61w
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мародера обменять на моряков которых и подставило
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Вірять, що Україна їх витягне", - Геращенко розповіла про листи від полонених моряків. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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