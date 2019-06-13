 Троє громадян України загинуло, одного - госпіталізовано в результаті ДТП у Польщі

Про це повідомила у четвер представниця поліції населеного пункту Мєндзижеч Любуського воєводства Юстина Лентовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поліція під контролем прокуратури з’ясовує обставини аварії, що сталася в середу у Мєндзижецькому повіті. В її результаті загинуло троє громадян України, четвертий бореться за життя у лікарні", - сказала Лентовська.
Як зазначається, на дорозі місцевого значення між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево.
В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції.
Загиблі українці мали від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Вєлькопольський у дуже тяжкому стані.
Согласен что можно найти такие же узкие и разбитіе как в Украине.
НО! Их там хорошо если 10%. А у нас явно больше.
По крайней мере я не чувствовал никакого дискомфорта за рулем на польских второстепенніх дорогах в отличие от разбомбленіх украинских.
я не маю такого враження
Я написав що в мене немає враження що там вузькі шляхи
комусь може і вузькі наприклад німцям
На жаль, громадяни України привозять за кордон не тільки своє бажання працювати, але нерідко ще й нехтування законами і правилами, що місцевим часто просто не дозволяє совість. Чому совість? Бо поліції дуже мало - я у Вроцлаві бачу її всього пару раз на місяць. Більше її і не потрібно.