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 Троє громадян України загинуло, одного - госпіталізовано в результаті ДТП у Польщі

У Польщі в ДТП загинули троє громадян України, а четвертий у дуже тяжкому стані перебуває в лікарні.

Про це повідомила у четвер представниця поліції населеного пункту Мєндзижеч Любуського воєводства Юстина Лентовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поліція під контролем прокуратури з’ясовує обставини аварії, що сталася в середу у Мєндзижецькому повіті. В її результаті загинуло троє громадян України, четвертий бореться за життя у лікарні", - сказала Лентовська.

Як зазначається, на дорозі місцевого значення між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево.

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В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції.

Загиблі українці мали від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Вєлькопольський у дуже тяжкому стані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132238
 
 
 Топ коментарі
 
поверь врачи там не сидят,но и организм же тоже борется,мне на стройке переносицу рассекло. Там пункт скорой помощи,как оперционная в Пироговке в Виннице
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Трое выходцев из Украины , граждане Украины - в Украине .
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четвертый борется за жизнь в больнице- Обычно врачи борятся.
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поверь врачи там не сидят,но и организм же тоже борется,мне на стройке переносицу рассекло. Там пункт скорой помощи,как оперционная в Пироговке в Виннице
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дороги узкие там,непривычные для нас,приходилось бывать в Гожуве
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тому що в Україні в більшості такі ж вузькі шляхи як де не де є ще в Польщі
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ну я не знаю в какую глушь вас занесло,но там,в Польше ,Словакии,Чехии,второстепеные дороги уже,чем те,что мне доводилось видеть у нас
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наездился я по Польше и по автобанах и по второстепенніх дорогах.
Согласен что можно найти такие же узкие и разбитіе как в Украине.
НО! Их там хорошо если 10%. А у нас явно больше.
По крайней мере я не чувствовал никакого дискомфорта за рулем на польских второстепенніх дорогах в отличие от разбомбленіх украинских.
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а почему под моим коментом,это тому что выше надо писать
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я до вас щодо вузьких шляхів
я не маю такого враження
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Jawohl.

Я написав що в мене немає враження що там вузькі шляхи
комусь може і вузькі наприклад німцям
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хорошо,в таком случае я уважаю вашу точку зрения,но я останусь при своей
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ну что же это такое творится....?(( что то такие случаи с авариями в польше повторяются переодически....жаль.... в чехии вот было и в рашке....печально....поработали. едут домой с подарками и деньгами..и на.раз и всё...конец...(( как говорят жизнь прожить не поле перейти. никто незнает когда.где и как закончится земной путь...((
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Навряд чи це несправність автомобіля - в Польщі техогляди строгі і щорічні, якщо машина ненова. Дороги фактично завжди з добрим покриттям. Тому або миттєве погіршення стану здоров'я, або алкоголь чи інші речовини, або нехтування правилами дорожнього руху. З фотографій з місця пригоди видно, що удар був дуже сильний - сильно пошкоджене могутнє дерево, поорана, наче вибухом, земля коло нього. Отже, швидкість була дуже велика...
На жаль, громадяни України привозять за кордон не тільки своє бажання працювати, але нерідко ще й нехтування законами і правилами, що місцевим часто просто не дозволяє совість. Чому совість? Бо поліції дуже мало - я у Вроцлаві бачу її всього пару раз на місяць. Більше її і не потрібно.
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