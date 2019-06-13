EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1091  11
Все про:шахта (159) Донецька область (2246)

 Двоє робітників загинули на шахті в Донецькій області

На шахтоуправлінні "Покровське" в Донецькій області 12 червня загинули двоє робітників.

Про це повідомляє пресцентр шахтоуправління "Покровське", передає Цензор.НЕТ.

"12 червня на шахтоуправлінні "Покровське" унаслідок нещасного випадку загинув гірник очисного забою. Цього ж дня машиніст підземних установок дістав травми, несумісні з життям", - повідомляє підприємство.

Зазначається, що обставини подій з'ясовуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

"Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини того, що сталося. Адміністрація і трудовий колектив Шахтоуправління "Покровське" висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих гірників", - заявили в компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132237
 
 
 Топ коментарі
 
Зебеня приедет? Шаурмы по дороге пожрет...фотку с лыбой сделает...квартиру 50 на 50 пообещает....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
оружие добывали. танком привалило.
 показати весь коментар
 
Это наше шахтоуправление и наша шахта. Высер не защитан.
 показати весь коментар
 
 
Это наше шахтоуправление и наша шахта.

Шахтеры- это камикадзе промышленности. Почет и уважение.
 показати весь коментар
 
 
Земля пухом.

Это вам не насировы и прочие.На них мир держится.
 показати весь коментар
 
 
Зебеня приедет? Шаурмы по дороге пожрет...фотку с лыбой сделает...квартиру 50 на 50 пообещает....
 показати весь коментар
 
 
Мда..За день два смертельных случая на одной шахте.

---------
По дороге к шахте забегаловки с шаурмой приведены в боевую готовность.
 показати весь коментар
 
 
К З О Т ы барыги не соблюдают а работяги гибнут Вот основная причина
 показати весь коментар
 
 
Кзоты они может и соблюдают...а вот ПБ нет...
Причем не только барыги...но и сами работяги...
 показати весь коментар
 
Печальная статистика; в Союзе 1-2 погибших шахтёра на миллион тонн добытого угля считались почти "нормой". Ведь условия и тяжесть работы на добыче таковы что многим и в дурном сне не приснится. Основные причины травматизма заключены трёх словах "авось, не бойсь и как нибудь", притом как среди руководства так и среди рабочих. А сокращения штатов рабочих привели к ещё большей нагрузке на рабочих при их и без того нелегком труде и к повышению травматизма..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїДвоє робітників загинули на шахті в Донецькій області
 
 
 
 
 
 вгору