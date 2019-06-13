 Двоє робітників загинули на шахті в Донецькій області

Про це повідомляє пресцентр шахтоуправління "Покровське", передає Цензор.НЕТ.
"12 червня на шахтоуправлінні "Покровське" унаслідок нещасного випадку загинув гірник очисного забою. Цього ж дня машиніст підземних установок дістав травми, несумісні з життям", - повідомляє підприємство.
Зазначається, що обставини подій з'ясовуються.
"Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини того, що сталося. Адміністрація і трудовий колектив Шахтоуправління "Покровське" висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих гірників", - заявили в компанії.
Шахтеры- это камикадзе промышленности. Почет и уважение.
Это вам не насировы и прочие.На них мир держится.
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По дороге к шахте забегаловки с шаурмой приведены в боевую готовность.
Причем не только барыги...но и сами работяги...