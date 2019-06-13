EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  948  6
Все про:катування (159) тортури в міліції (6) Варченко Ольга (26) ДБР (297)

 ДБР розробило проект Інструкції щодо припинення і розслідування фактів катувань: "У підозрюваних не буде можливості розповідати, що потерпілий збрехав"

Державне бюро розслідувань розробило проект Інструкції про порядок взаємодії щодо виявлення, припинення, розкриття та розслідування фактів катувань.

Про це перший заступник голови Держбюро розслідувань Ольга Варченко розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У ньому визначається механізм взаємодії між Державним бюро розслідувань і Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я, Службою безпеки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та іншими державними установами з протидії тортурам шляхом негайного і своєчасного інформування ДБР про такі факти. Ця інструкція є алгоритмом взаємодії і методична рекомендація щодо тісної співпраці між правоохоронними органами", - повідомила Варченко.

"Передбачена в проекті інструкції система заходів має стати потужним інструментом моніторингу та контролю за фактами, що мають ознаки катування чи іншого неналежного поводження. Проект інструкції був направлений для узгодження та обговорення в державні та громадські організації, які будуть задіяні в реалізації і в Офіс Ради Європи в Україні", - зазначила заступник голови ДБР.

Читайте також: Труба продовжує ухвалювати рішення одноосібно незважаючи на рішення суду, з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб, - перша заступниця голови ДБР Варченко

"У чому суть розслідування всіх таких проваджень? Це ефективність і оперативність. Якщо людині завдали тілесні ушкодження, то, по-перше, швидко призначаємо судмедекспертизу, щоб їх зафіксувати. По-друге, відразу ж проводимо всі необхідні огляди, обшуки, вилучення речових доказів тощо. Це все дає нам можливість оперативно зафіксувати сліди. А якщо справа потрапляє до нас не відразу, а скажімо, через тиждень, а спочатку була в прокуратурі чи іншому органі? А коли вона доходить до ДБР, у людини цих синців вже може і не бути, всі сліди зникли. І потім ми маємо таку практику рішень ЄСПЛ, де констатують неефективне розслідування. Причину ми бачимо в тому, що з самого початку не були проведені всі необхідні слідчі дії, які б дозволили зібрати докази. Якщо все буде зроблено правильно на першому етапі, тоді у тих же підозрюваних не буде можливості розповідати, що потерпілий збрехав. Правоохоронці вміють замітати сліди, тому ми розробили алгоритм дій для потерпілих. Це не просто якийсь там документ, який ляже на стіл, і всі про нього забудуть. Ні, ми хочемо, щоб ним активно користувалися. І прості громадяни, і адвокати, і судді, і лікарі. І ті ж правоохоронці, якщо їх звинувачують у тому, чого вони не робили. Для нас це важливо", - резюмувала Варченко.

Повний текст інтерв'ю "Держбюро розслідує, як розпродавалося військове майно і підривалася обороноздатність України починаючи від 1991 року" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132236
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А як ще у наших людей признание выбивать? Только через ласточку, иначе не признаются никогда)) ГБР разработало проект Инструкции по пресечению и расследованию фактов пыток: "У подозреваемых не будет возможности рассказывать, что потерпевший соврал" - Цензор.НЕТ 372
 показати весь коментар
 
Навіщо? Є узаконена методика перевірки на поліграфі. Призначайте експертизу потерпілому (якщо відмовляється то робіть висновки), пропонуйте її пройти правоохоронцю (якщо відмовляється то робіть висновки) і все буде Ок. А оперативність у фіксації слідів злочину, це обов'язок органу досудового розслідування, для цього окремі інструкції не потрібні.
 показати весь коментар
 
а про мародерство и воровство молчок? ДБР розробило проект Інструкції щодо припинення і розслідування фактів катувань: "У підозрюваних не буде можливості розповідати, що потерпілий збрехав" - Цензор.НЕТ 6308
 показати весь коментар
 
Какие синяки, алё, это может в глухих сёлах токо бухие мусора синяки оставляли, противогаз и полиэтиленовый пакет ничего не оставляют, а красные пятнышки от шокера часов через 8- 10 пропадают.
 показати весь коментар
 
В каждый кабинет и коридор каждого райотдела по видеокамере и на независимые сервера в облако.
Вот тогда не будет ни синяков , ни случайно выпавших из окон подозреваемых.
 показати весь коментар
 
Ці недоумки, які прийшли працювати в ДБР переважно з прокуратури, не здатні навіть зрозуміти зміст 214 статті КПК, а вони ще інструкції пишуть.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР розробило проект Інструкції щодо припинення і розслідування фактів катувань: "У підозрюваних не буде можливості розповідати, що потерпілий збрехав"
 
 
 
 
 
 вгору