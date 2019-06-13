 На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року заступник міського голови зажадав у підприємця 30 тис. гривень за вирішення питання передачі в оренду земельної ділянки на території району під розміщення торгового споруди.

13 червня у час зустрічі в приміщенні Барановського міської ради Житомирської області хабарник отримав "винагороду", що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього чиновник був затриманий.

Дивіться також: На Черкащині інспектора Держрибагентства упіймали на хабарі 25 тис. грн. ФОТОрепортаж

Затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Читайте: Співробітника поліції затримано на Волині за систематичні хабарі від лісозаготівельника, - СБУ