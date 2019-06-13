 На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року заступник міського голови зажадав у підприємця 30 тис. гривень за вирішення питання передачі в оренду земельної ділянки на території району під розміщення торгового споруди.
13 червня у час зустрічі в приміщенні Барановського міської ради Житомирської області хабарник отримав "винагороду", що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього чиновник був затриманий.
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Затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.
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вместо того чтобы сепаров ловить в районах прилегающих к ордло
хотя понять их можно, там же опасно @лять
псы. родственника какого то прокурорского обидели?
или Барановке военное положение?