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Все про:хабар (2643) міськрада (238) Житомирщина (402) чиновник, урядовець (476) Військова прокуратура (538)

 На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО

У Житомирській області заступник Барановського міського голови спійманий "на гарячому" на отриманні хабара. Чиновник був затриманий під час одержання коштів прямо в приміщенні міськради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року заступник міського голови зажадав у підприємця 30 тис. гривень за вирішення питання передачі в оренду земельної ділянки на території району під розміщення торгового споруди.

13 червня у час зустрічі в приміщенні Барановського міської ради Житомирської області хабарник отримав "винагороду", що задокументовано негласними слідчими діями. Після цього чиновник був затриманий.

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На Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура 02

Затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132234
 
   
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"на горячем" ))) щас взятки идут как горячие пирожки))
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военная прокуратура ловит по селам взяточников
вместо того чтобы сепаров ловить в районах прилегающих к ордло
хотя понять их можно, там же опасно @лять
псы. родственника какого то прокурорского обидели?
или Барановке военное положение?
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стыдно...стыдно брать такие маленькие взятки....за это и взяли....этак для зебеней эпоха бедности никогда не закончится
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Житомирщині заступника мера райцентру Баранівка затримали на одержанні 30 тис. грн хабара за вирішення земельного питання, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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