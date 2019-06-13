 Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Брюссельський візит – це було таке рекогностування. А от наступний візит до Парижа і до Берліна – це буде розвідка боєм. Оскільки на порядку денному буде не просто знайомство, не просто обмін ідеями, обмін позиціями, будуть дуже суттєві питання, від цього залежить наша тактика стосовно окупованого Донбасу, звільнення наших хлопців і політичних в’язнів і військовополонених. Від цього залежить чи Меркель і Макрон все ж таки займуть відповідну позицію щодо Ради Європи", - зазначив Клімкін.
Він висловив думку, що повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи - чиста символіка, проте це створить прецедент.
"Нам у фактичному сенсі від цього ні холодно, ні спекотно. Але це може бути першим кроком, коли Росія, не виконуючи своїх зобов’язань, іде вперед. Це звичайно транзит газу і "Північний потік-2", це будуть дуже серйозні візити і очікування зовсім інші будуть від Зеленського. Тому я вважаю, що рекогностування відбулося дуже добре, чудово навіть. Я знаю це від своїх європейських і натівських друзів. А от наступний тиждень – це буде реальний початок", - додав Клімкін.
они с ЕС воюют
11 июня в 09:23 ·
Порох і ко запустили план, ціль якого показати світу, що президент не контролює ситуацію в країні.
Таке вже було у 2014, чим скористався Путін віджавши Крим і ввів війска на схід. Хоча не зовсім так було, Турчинов був в.о. і мав всі повноваження захищати Крим, але чомусь цього не робив.
Вони усвідомлюють, що роблять, але їм пофіг. Ну а що можно очікувати від мародерів, вони розірвуть країну на шматки, політика для них бізнес, гроші на це є, добре заробили на війні, починаючи з стіни Яценюка, Ротердамів плюс, контрабаса і Свінарчуків. Я не палкий прихильник Зе, не дивився років сім 95 квартал також не знаю про що слуга народу, але він заявив про євроінтеграцію, НАТО, Росія ворог, чесно виграв вибори, на даному етапі мені цього достатньо, щоб вважати його президентом. А це проти нього зібралися гниди і найманці, які заради цілі далі красти, готові знищити державу. У них був план змістити Зе в парламенті, але за даними соціології вони реально пролітають, а без доступу до бюджету ці великі бізнесмени Порошенко і Ахметов працювати не можуть, так як головний іх бізнес це п**дити з бюджету. Я як розумію, вони пішли вабанк і готові проспонсорувати громадянську війну, якщо не получиться, поїдуть зі своїми мільярдами на свої вілли в Європі, так що все в них під контролем.