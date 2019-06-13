 Візит Зеленського в Париж і Берлін стане розвідкою боєм, - Клімкін

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Брюссельський візит – це було таке рекогностування. А от наступний візит до Парижа і до Берліна – це буде розвідка боєм. Оскільки на порядку денному буде не просто знайомство, не просто обмін ідеями, обмін позиціями, будуть дуже суттєві питання, від цього залежить наша тактика стосовно окупованого Донбасу, звільнення наших хлопців і політичних в’язнів і військовополонених. Від цього залежить чи Меркель і Макрон все ж таки займуть відповідну позицію щодо Ради Європи", - зазначив Клімкін.

Читайте також: Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

Він висловив думку, що повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи - чиста символіка, проте це створить прецедент.

"Нам у фактичному сенсі від цього ні холодно, ні спекотно. Але це може бути першим кроком, коли Росія, не виконуючи своїх зобов’язань, іде вперед. Це звичайно транзит газу і "Північний потік-2", це будуть дуже серйозні візити і очікування зовсім інші будуть від Зеленського. Тому я вважаю, що рекогностування відбулося дуже добре, чудово навіть. Я знаю це від своїх європейських і натівських друзів. А от наступний тиждень – це буде реальний початок", - додав Клімкін.