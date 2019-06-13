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Все про:Болгарія (115) потяг (316) Укрзалізниця (748)

 "Укрзалізниця" запустила потяг до Болгарії. ІНФОГРАФІКА

Безпересадковий купейний вагон до Варни ходить раз на кілька днів. Квиток коштує близько 100 євро, час у дорозі становить 38 годин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу перевізника.

"З червня у складі поїзда білоруських залізниць № 451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії", - сказано в повідомленні.

"Час у дорозі становитиме 38 годин, що приблизно так само, як і поїздка на автобусі", - додали в "Укрзалізниці". Вартість проїзду - близько 100 євро.

Упродовж цього літа з Києва поїзд відправлятиметься 10, 15, 22, 27 червня, 4, 9, 16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня.

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Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

"Також завдяки цьому маршруту пряме залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься", - додали в "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132230
 
 
 Топ коментарі
 
ахренеть вот это шара... всего 100 евро с лица и 38 часов беспрерывной езды.....Так может самолетом быстрее и дешевле будет?? Ах да простите я не в теме.... беня с зеней все локукосты хотят выгнать а на Мау за 100 евро и по Украине хрен куда слетаешь....
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Рейнэйр. Киев-София 52 евро туда и обратно. Время 2 часа регистрация, пол часа катания с на самолёте с терминала F к взлетке, 1.5 часа в полета в воздухе. Омелян, слабо на дополнитеном поезде в Бердянск поехать. Только инкогнито!
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Гепнулись, від нас (Чернівці) туда-назад 50 євро, сотні автобусів...
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скоро! во всех кинотеатрах! новый фильм братьев люмьер "прибытие вагона"
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Ну як раз для пересічних пенсіонерів, з пенсіей 1500 гр))
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Бояться летать, сегодня, дорогое удовольствие)
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ахренеть вот это шара... всего 100 евро с лица и 38 часов беспрерывной езды.....Так может самолетом быстрее и дешевле будет?? Ах да простите я не в теме.... беня с зеней все локукосты хотят выгнать а на Мау за 100 евро и по Украине хрен куда слетаешь....
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Якщо завчасно не замовляєте то й так не злітаєте. Є безліч людей які не можуть планувати на пів року-рік.
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Рейнэйр. Киев-София 52 евро туда и обратно. Время 2 часа регистрация, пол часа катания с на самолёте с терминала F к взлетке, 1.5 часа в полета в воздухе. Омелян, слабо на дополнитеном поезде в Бердянск поехать. Только инкогнито!
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Автобус Київ-Варна, час руху 25 годин, вартість 1375 грн. (46 євро)
https://ecolines.net/ua/ru/predlozhenie/mezhdunarodnie/avtobus-kiev-varna
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Та пустіть нічні експреси із Мукачево на Спліт та у Грецію, відбою не будете мати від клієнтів!!
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Да ладно Серж, покладуть вартість в 300 євро в один бік.
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А сенс їхати з Києва за такі гроші, ще й 38 годин в спеку, мені до Києва 7 годин їхати, до Варни 12, де вони ще 20 знайшли?
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УЗ легких шляхів не шукає. У ********* вагоні їхати проблеми не має. Краще ніж машиною.
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З одного боку так, сів та їдеш, але зваж що це Варна, потім треба добратись до місця( Зл Пясци, Созопол, Слинчев Бряг), біг з валізами не мій спорт.
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Недавно рахував з Будапешту до Спліта (нічний експрес) окреме тримісне купе (на 3-х) чоловік вийшло туди і назад біля 400 євро + до Будапешта 680 грн. на чоловіка..тобто ще 140 євро... і того 540 євро на трьох... туди і назад...
Якщо не замовив за півроку літак по бросовій ціні, то вигідно.
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Ну як вигідно, я от рушаю 23 червня в Грецію, 1200 км в один бік, виходить десь 240 євро в обидва, це якщо їхати без зупинки, але ми ще ночуєм в Софії за 40 євро.
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По різному буває. Хтось із маленькими дітьми, а з ними у вагоні простіше ніж у гарному автомобілі. До того ж є такі що не мають машини, є такі що у Європі бояться їхати, є такі що бояться літати... в потязі можно пивко собі пити😁...
Я рахував до Спліта, про Варну я мовчу, чого взагалі туди їхати?
Щось у вас вийшло нормально... пропан? Бо з автобанами мало би вийти більше... Чи через Румунів підете?
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В самому крутому автобусі через 1000 км задніця буде дубовою...
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Гепнулись, від нас (Чернівці) туда-назад 50 євро, сотні автобусів...
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Минск - Варна целый поезд.
А 200 евро в две стороны - дешевле самолетом.
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Цензор -- король заголовків, омелян -- гіперміністр.
Поїзд з одного 40-містного вагона, за 5 разів в місяць перевезе " жителей Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов..." (в т.ч. Киева)...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Укрзалізниця" запустила потяг до Болгарії. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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