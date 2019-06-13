 "Укрзалізниця" запустила потяг до Болгарії. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу перевізника.
"З червня у складі поїзда білоруських залізниць № 451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії", - сказано в повідомленні.
"Час у дорозі становитиме 38 годин, що приблизно так само, як і поїздка на автобусі", - додали в "Укрзалізниці". Вартість проїзду - близько 100 євро.
Упродовж цього літа з Києва поїзд відправлятиметься 10, 15, 22, 27 червня, 4, 9, 16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня.
Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.
"Також завдяки цьому маршруту пряме залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься", - додали в "Укрзалізниці".
https://ecolines.net/ua/ru/predlozhenie/mezhdunarodnie/avtobus-kiev-varna
Якщо не замовив за півроку літак по бросовій ціні, то вигідно.
Я рахував до Спліта, про Варну я мовчу, чого взагалі туди їхати?
Щось у вас вийшло нормально... пропан? Бо з автобанами мало би вийти більше... Чи через Румунів підете?
А 200 евро в две стороны - дешевле самолетом.
Поїзд з одного 40-містного вагона, за 5 разів в місяць перевезе " жителей Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов..." (в т.ч. Киева)...