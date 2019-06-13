 "Укрзалізниця" запустила потяг до Болгарії. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу перевізника.

"З червня у складі поїзда білоруських залізниць № 451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії", - сказано в повідомленні.

"Час у дорозі становитиме 38 годин, що приблизно так само, як і поїздка на автобусі", - додали в "Укрзалізниці". Вартість проїзду - близько 100 євро.

Упродовж цього літа з Києва поїзд відправлятиметься 10, 15, 22, 27 червня, 4, 9, 16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня.

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Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

"Також завдяки цьому маршруту пряме залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься", - додали в "Укрзалізниці".