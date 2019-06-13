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Все про:Київ (6152) перейменування (260) Росія (17486)

 У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv

Росреєстр заявив, що рішення США замінити в офіційній базі написання назви української столиці з "Kiev" на "Kyiv" не є обов'язковим для інших країн.

Про це заявила пресслужба Росреєстру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.

"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", - стверджують у відомстві.

Росреєстр також нагадав, що в Росії найменування міста як "Київ" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їхніх столиць".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України

При цьому росіяни підкреслили, що українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД.

Напередодні Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132226
 
 
 Топ коментарі
 
Треба нам змінити правопис моцкви.
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Предлагаю на всех украинских картах, вокзалах и аэропортах заменить "Россия" на "Параша".
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с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц



Может у них до сих пор столица Таджикистана - Фрунзе
а Казахстана - Алма Ата
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Предлагаю новое официальное название моцква. Обязательно с маленькой буквы.
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Там они, на росиси и по-русски то нихрена не умеют, а вы хотите, чтобы они по-человечески понимали
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Замість "Москва",пишемо й говоримо: МацКва ...
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Так треба з путіним побалякать і розповісти про наші пляни))
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с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц



Может у них до сих пор столица Таджикистана - Фрунзе
а Казахстана - Алма Ата
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Предлагаю на всех украинских картах, вокзалах и аэропортах заменить "Россия" на "Параша".
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Да пох...что там кацапия думает.
Просто во всех украинских аэропортах нужно изменить россия на кацапия.А там глядишь и реестр США посмотрит и себе такую же хрень зарядит)
И что тогда будут петь говорящие лошади и машки захеровы)))
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"пох...что там кацапия думает."
"что тогда будут петь говорящие лошади и машки захеровы"

шиза на марші. милота))
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Таджикистана

Киргизстана - Фрунзе (исправленному верить)
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Ну, дык, мы ж з мацквы-то не летаем. Зачем нам про это знать? А в украинских аэропортах надоть писать mazkva. И никто не в обиде.)
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Ну от как то их мнение для меня ПЕРВОЕ С КОНЦА!))))
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Напишите в Борисполе вместо Москва -Мокша и делов вместо питер ленинград и тд
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В соответствии с употребляемыми формами/говором жителей РФ, лично я, использую следующие названия:
на Рассии, кацапы, Масква, харашо, дарога, аиропорт Дамадедава, метро Динама, Владимер Владимеравич....... У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 4698
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лапата, лапатаприемник, аццыидеды, путенхуйло... да мало ли... с появление рефляндии на карте мира их руский новояз значительно пополнился новыми реалиями...
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да как то пох что там делают в московии
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Значить треба в односторонньому порядку змінити назву "Мацква" на "Мацквабад". Це більш точно відображатиме корінний етнос "мишебратнього" **********.
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Интересно, куда будут летать кацапские самолеты, если города Kiev просто нет , а есть Kyiv?
Можно предположить два направления))
Кстати , ***** запрещает его называть Володымыром, исключительно Владимиром . Можно тогда его просто официально называть *****, потому как мы тоже так привыкли и не хотим ничего менять.
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Так кто ж против? Так прут же со всех щелей и дыр ))
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Та якось пофіг, що там у зайвохрномосомних "нісабіраюца"
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и ведь что характерно,китайцы называют "санкт-петербург" - "Шеньгбидебао" и менять название не намерены..
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Объективные кацапы- это очень смешно))
Ну что ж вы так палитесь с первого же слова? ))
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Це транслітерація латиницею. Правила англійської мови (і чого саме англійською?) тут недоречні.
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Россия выглядит в этой ситуации абсолютно по идиотски в своей украинофобии. До исступления. Дикари.
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Так, не вгодили Вам касаби. Ви ж хотіли при наступному візиті в рашку побачити там написи "Кьійивский".
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А на кой им что-то менять, если их поганые самолёты всё равно никто в Киев не пустит! У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 1004
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И не надо, всё равно скоро на китайские иероглифы перейдут.
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Во всем мире будет написано правильно, а на России с ошибкой
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КИЇВ - мать городов русских))
У відомому навіть школярам "Повчанні" Володимира Мономаха, київського князя 12 століття, до речі написано "А із Щернігова до Кыева нестішьды ѣздых ко отцю". Таке ж написання (КЫЕВ або КЫІВ) характерне для літописів 10-14 століть, в тому числі написаних у Володимиро-Суздальському князівстві (це територія ******** Володимирської, Тверської та ін.рос. областей на північ від Москви, де з народних говірок зародилась ******* російська мова).
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Володимир Мономах не співробітничає з росреєстром з 12 ст, тому йде лісом.
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Пропонуєте "укрреєстру" почати співробітничати з ним спіритично і перейти на написання "Кыев"? У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 9199
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В мацкве и ЖД-вокзалы Киевский, Рижский - их они тоже переименовывать не будут. И Киев, и Ригу они считают своими городами.
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Лол. Мой аккаунт забанили за то что я написал что слово "Kyiv" на английском фактически невозможно произнести.
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А это слово и не нужно проищносить на английском....оно нписано на транслите...и щвучит хоть на английском...хоть на французском..хоть на немецком одинаково..
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Напиши слово "Kyiv" и попроси прочитать его какому-нибудь англичанину. Уверен он впадет в ступор. Ахаха))
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Та ти шо-а?!)) чому тоді Moscow, а не Maskva? And I read Kyiv just fine.
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"I read"

При опануванні навиків швидкого читання слова подумки не промовляються У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv - Цензор.НЕТ 4800
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Kyiv ([ˈkɪjiw]) is the romanized version of the name of the city used in modern Ukrainian.

«Мокша 2» читай: ˈKɪJIW
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Ну, ежели носители английского языка не могут произнести, например, "yield", то тогда да.

И чего это россиян от всего украинского аж корежит?
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😀А в паРаше ни в одном аэропорту нет рейса в Киев...пишите как хотите...то ваша сугубо личная проблема...
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Кыив или Куив ?Чет пиндосы вообще запутали )
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Я про пиндосів, Пінд це гори в Греції, піндосами серби назвали грецьких натівців в свій час, тупі москалі вирішили що то були американці.
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Та куй ми клали на указ президента РФ... З таким успіхом наш може видати указ і перейменувати Москву у Мокшеград...
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ну тогда и Msyakva например очень даже правильно...
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У мене пропозиція написати замість росія Моксель, або Хинови!
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Ось це розпорядження, в ньому тільки про кацапське написання: https://zakonbase.ru/content/part/97033
А ми хотіли, щоб кацапською мовою писалося "Кыив" чи як?
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Тоже не могу толком понять, почему,если правильно говорить "кыив", то почему так и не писать на своей территории, на своих инф.ресурсах, ну или "киив"? признаю, что могу ошибаться, но все-таки.
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Куев это круто,ждем замены ещё одной буквы.
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Ви латиниці не знаєте ?
Всі, хто так пише, зазвичай є москалями, щелепа яких не здатна обробити інші звуки окрім аканія.
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Поступило предложение писать на украинских вокзалах:
Московия и Москва-Бад...

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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Тоді давайте писати історичну назву річки «Волга» - ІТІЛЬ, а річки «Урал» - ЯІК !
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Росія чекає зміну назви"Москва"
на китайський манер - ієрогліфами,
а там вони признают все, що Пекін накаже.
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От горе! Та хай пьішуть хоть «Горшок», лишь бы в печь не посадили. Например, австрияки ж не исходят на каловые массы, шо мы ихнюю Wien [ˈviːn] перекрестили в Відень. А мадьяры за приличное слово Угорщина вместо ихнего Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ]: ещё и денег должны дать.
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а разве между Киевом и Москвой еще есть регулярные рейсы? Надо исправлять эту оплошность...
" Нех*й шастать"
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv
 
 
 
 
 
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