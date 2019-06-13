 У Росії не збираються змінювати написання Kiev на Kyiv

Про це заявила пресслужба Росреєстру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.
"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", - стверджують у відомстві.
Росреєстр також нагадав, що в Росії найменування міста як "Київ" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їхніх столиць".
При цьому росіяни підкреслили, що українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД.
Напередодні Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.
или Масквабад
(С)
М Задорнов
Может у них до сих пор столица Таджикистана - Фрунзе
а Казахстана - Алма Ата
Просто во всех украинских аэропортах нужно изменить россия на кацапия.А там глядишь и реестр США посмотрит и себе такую же хрень зарядит)
И что тогда будут петь говорящие лошади и машки захеровы)))
"что тогда будут петь говорящие лошади и машки захеровы"
шиза на марші. милота))
Таджикистана
Киргизстана - Фрунзе (исправленному верить)
на Рассии, кацапы, Масква, харашо, дарога, аиропорт Дамадедава, метро Динама, Владимер Владимеравич.......
Можно предположить два направления))
Кстати , ***** запрещает его называть Володымыром, исключительно Владимиром . Можно тогда его просто официально называть *****, потому как мы тоже так привыкли и не хотим ничего менять.
Ну что ж вы так палитесь с первого же слова? ))
У відомому навіть школярам "Повчанні" Володимира Мономаха, київського князя 12 століття, до речі написано "А із Щернігова до Кыева нестішьды ѣздых ко отцю". Таке ж написання (КЫЕВ або КЫІВ) характерне для літописів 10-14 століть, в тому числі написаних у Володимиро-Суздальському князівстві (це територія ******** Володимирської, Тверської та ін.рос. областей на північ від Москви, де з народних говірок зародилась ******* російська мова).
При опануванні навиків швидкого читання слова подумки не промовляються
«Мокша 2» читай: ˈKɪJIW
И чего это россиян от всего украинского аж корежит?
А ми хотіли, щоб кацапською мовою писалося "Кыив" чи як?
Всі, хто так пише, зазвичай є москалями, щелепа яких не здатна обробити інші звуки окрім аканія.
Московия и Москва-Бад...
на китайський манер - ієрогліфами,
а там вони признают все, що Пекін накаже.
" Нех*й шастать"