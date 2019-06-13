 У Києві біля моста Метро з Дніпра дістали тіло чоловіка, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.
Сьогодні, 13 червня о 12:12 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлення тіла чоловічої статі в річці Дніпро біля моста Метро.
Тіло було на відстані 30 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка і передали правоохоронцям.
Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.
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Пора опять переносить набережную Днепра метров на 50 вперёд.....