 У Києві біля моста Метро з Дніпра дістали тіло чоловіка, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

Сьогодні, 13 червня о 12:12 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлення тіла чоловічої статі в річці Дніпро біля моста Метро.

Також читайте: Водолази дістали з Дніпра біля моста Метро в Києві тіло жінки, - ДСНС

Тіло було на відстані 30 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка і передали правоохоронцям.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.