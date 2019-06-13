EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Київські новини
  855  16
Все про:Дніпро (85) Київ (6152) смерть (3355) ДСНС (1903)

 У Києві біля моста Метро з Дніпра дістали тіло чоловіка, - ДСНС

У Києві водолази ДСНС дістали з Дніпра біля моста Метро труп чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

Сьогодні, 13 червня о 12:12 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлення тіла чоловічої статі в річці Дніпро біля моста Метро.

Також читайте: Водолази дістали з Дніпра біля моста Метро в Києві тіло жінки, - ДСНС

Тіло було на відстані 30 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка і передали правоохоронцям.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132221
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цензор так спешил новость вьідать, что глагол забьіл в названии ))))
 показати весь коментар
 
 
)) это первые следы нового правописания
 показати весь коментар
 
 
та да, повезло нам как то стать живыми свидетелями, как новостной бот первым взял под козырёк. ))
 показати весь коментар
 
так новость то сенсационная,вот и спешат
 показати весь коментар
 
Вода скрізь вкрита ряскою. Ех, при Петрі такого не було...
 показати весь коментар
 
тому що справді як Петро пішов, сонце почало гірше сходити і корови погано дояться - то люди пошепки говорять
 показати весь коментар
 
Эээээ,а живот у тебя пучить не начало,когда Порошенко ушел?
 показати весь коментар
 
Эээээ,а живот у тебя пучить не начало,когда Порошенко ушел?
 показати весь коментар
 
Нда.....
Пора опять переносить набережную Днепра метров на 50 вперёд.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві біля моста Метро з Дніпра дістали тіло чоловіка, - ДСНС
 
 
 
 
 
 вгору