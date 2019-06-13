 Мінкульт роз'яснив правовий статус пам'ятника Жукову в Харкові. ДОКУМЕНТ

Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури України у відповідь на інформаційний запит "МедіаПорту", передає Цензор.НЕТ.

Пам’ятник Жукову не включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, але перебуває на обліку "відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності Закону "Про охорону культурної спадщини", і відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" є пам’яткою до вирішення питання про включення (невключення) об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України".

"Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації. Таким чином, об’єкт, взятий на облік як пам’ятка, безперечно має цінність, про що зазначається в обліковій документації її розробником та є предметом оцінки органу охорони культурної спадщини, уповноваженому приймати таке рішення", - сказано у відповіді.





При цьому відомство зазначає, що в Мінкультури відсутні документи, які станом на 18.09.1997 були підставою для прийняття Харківської обласної державної адміністрації рішення про взяття на облік пам’ятника Г. К. Жукову на проспекті Петра Григоренка, 15. Тому, зазначити, які характерні властивості цього об'єкта культурної спадщини становлять його історико-культурну цінність, на підставі якої він визнаний пам'яткою, не можемо", — відповіли у Мінкультури.

На питання про правовий механізм позбавлення об’єкту статусу пам’ятки у Міністерстві повідомили, що у лютому цього року отримали лист з документацією від Харківської обласної державної адміністрації. Розглянути його обіцяють "на найближчому засіданні Експертної комісії". Коли саме відбудеться засідання Експертної комісії, у Мінкультури уточнити не змогли. Дата не визначена, і, за припущеннями прес-служби, навряд чи таке засідання відбудеться у червні.

На питання щодо застосування до об'єкту закону про декомунізацію, у Мінкультури зазначили: "Стосовно застосування норм законодавства України про декомунізацію після вирішення питання про невключення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України інформуємо, об’єкт нерухомості, на якого не поширюється законодавство у сфері охорони культурної спадщини підпадає під дію Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборони пропаганди їхньої символіки", в тому числі в питаннях демонтажу, на загальних підставах".

На питання, якою є позиція Міністерства культури України у зв'язку із поваленням пам'ятника Жукову, у відомстві відповіли: "Міністерство як центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, наголошує на тому, що будь-які дії щодо об’єктів, які мають правовий статус пам’ятки культурної спадщини, мають проводитись у відповідності до норм чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини".

Також харків'янка Марина Суркова, голова ГО "Громадсько-правовий захист" вирішила звернутися до Міністерства культури за роз'ясненнями про те, чи підпадає пам'ятник Жукову на проспекті Григоренка під дію Закону про декомунізацію. 10 червня вона отримала відповідь з Києва.





"Пам'ятник Жукову на проспекті Петра Григоренка, 15 в Харкові не внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, але перебуває на обліку як пам'ятка історії місцевого значення і є пам'яткою згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини", - сказано в документі.

Пам'яткою місцевого значення він став через 2 роки після установки, в 1997 році, на підставі Розпорядження ХОДА №975. Відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного режиму", до символіки тоталітарного режиму належать "зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, присвячені особам, які займали керівні посади в комуністичній партії, особам, які займали керівні посади у вищих органах влади в СРСР і УРСР, інших союзних республіках, органах влади й управління областей, міст республіканського значення, співробітників радянських органів державної безпеки всіх рівнів.

"Відповідно, органи місцевого самоврядування в 6-місячний термін з дня набрання чинності Законом мали демонтувати всі пам'ятки і пам'ятники, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму", - повідомили в Міністерстві культури. Закон був прийнятий у травні 2015 року, отже Жукова повинні були демонтувати ще до кінця 2015 року.

Таким чином, у Мінкульті дають однозначну відповідь: оскільки цей пам'ятник Жукову в Харкові присвячений не події, а конкретній особі, яка обіймала керівні посади, - він "має бути демонтований".

Відповідальність за невиконання цього Закону лягає на органи місцевого самоврядування, в даному випадку - Харківська міська рада.

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

3 червня речниця президента Юлія Мендель у Facebook написала, що ситуація в Харкові довкола пам’ятника Георгію Жукову - яскравий приклад непродуманості і недосконалості гуманітарної політики останніх років.