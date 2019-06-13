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 Суспільство, За кордоном
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Все про:майдан (471) ООН (1221) розслідування (1503) Шеремет (222) Фрейзер Фіона (18) Гандзюк (327)

 ООН визнала затягнутість і неефективність розслідувань справ Майдану, вбивств Шеремета і Гандзюк

В моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні назвали розслідування і судові розгляди справ за злочинами на Майдані затяжними і неефективними.

Про це заявила глава місії Фіона Фрейзер під час презентації доповіді про ситуацію з правами людини в Україні в період 16 лютого -15 травня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минуло 5 років після вбивств на Майдані взимку 2014 року, а також після вбивств і насильницьких смертей в Одесі 2 травня того ж року. Розслідування та судові провадження є затяжними та неефективними, хоча ми визначаємо певний прогрес у розслідуванні, яке здійснює Генеральна прокуратура", - зазначила Фрейзер.

Також в доповіді наголошується, що досі не притягнуті до відповідальності винні у вбивствах і нападах на правозахисників і представників ЗМІ. Як приклад Фрейзер назвала розслідування вбивств Павла Шеремета і Олеся Бузини.

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Крім того, представник ООН зазначила, що не притягнуті до відповідальності замовники нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132214
 
 
 Топ коментарі
 
Это плохая тетка, она на Пороха гонит. Не слушайте её. Хряк-мародер хороший, он бы так не поступил.
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Порошенко єто и есть реванш ватьі. Пять лет украли.
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Оу, уже и ООН говорит, что пэтя гадина
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а ООН не хочет признать преступление федерашки против Украины не ?
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Это плохая тетка, она на Пороха гонит. Не слушайте её. Хряк-мародер хороший, он бы так не поступил.
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Вы госдолг Омерики видели? Пускай ООН со своими хозяевами США тот долг погасят, и только потом у них будет право гнать волну на уважаемого Петра Алексеевича!
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Пётр Алексеевич вам ничего не должен!
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Та ні, вона віддає належне генпрокурору-кумові: "...мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура".

А от на Зєлю наїхала: скільки можна, вже місяць як преЗЄдує - а ще ніхти не сидить, і кіт не валявся! )))
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Не дадим клоуну и марионетке снять с должности потужного генпрокурора Луценко! ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк - Цензор.НЕТ 7649
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Наоборот, Луценку -на нары, Лысого - в прокуроры!
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Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся - "всему свиту" жилось бы гораздо спокойнее, если бы мы смирились с аннексией Крыма, дали независимости Домбабве и тихонечко сопели бы себе в подбрюшье кацапстана. А Порох, шельмец, все им никак расслабиться не давал. Ну, ничего, Зеля вон как мощщщщно съездил - даже за щечку дал потрепать себя. Уж теперь он им задаст!...
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Так, так. Порох рашу 5 років канхветами труїв ООН визнала затягнутість і неефективність розслідувань справ Майдану, вбивств Шеремета і Гандзюк - Цензор.НЕТ 6867
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Авжеж, Ліпецька фабрика то така зрада-зрада, шо ніякого Бєні з отими $5500000000 навіть поруч не стояло!
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Так наложiть персональнi санкції на винних. Забороніть їм в'їзд на території ЄС та США.
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Ну, по вбивству Бузини, припустимо, суд вже йде... Інша справа, що підозрюваних випустили з-під варти... А вона шо? - настільки суддя, що знає, хто вбивав, а хто невинний?
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Да потому что нафик так рисковать чтоб на самих себя выйти
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Оу, уже и ООН говорит, что пэтя гадина
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Где? Перечитал - ничего про Петю нет. Тем более, что не ООН. а мониторинговая миссия. Это типа намек Зеленке - ну давай, покажи, что ты лучше.
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тама.
Но пэбилам мозг шыкаладом заменили
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Миня тама не интересует, меня здеся интересует. Кто такие пэбилы не знаю, может они полностью из шоколада, но ЗеДебилы - это более удачный мем, потому как является подражанием на мем "ЗеКоманда" и сожержит брендинговое "Зе" плюс собственно оценку умственных способностей соответствующих прыхыльныкив. А ваша попытка с "пебилами" соответствует знаменитой басне "Мартышка и очки".
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Порошенко єто и есть реванш ватьі. Пять лет украли.
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А толку, что ООН признала? ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк - Цензор.НЕТ 3178 Выслушали и забыли.
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Очередное тыканье мордой банды мародера в их обещания
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Да, да и исчё раз да!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А сколь ко ВООБЩЕ длится среднестатистическое расследование? Ну там чтоб не глаза в тиелевизор пучить, а законным способом собрать все доказательства, пригодные для предявления в суде?
Один месяц или два?
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здається, розслідування ФБР по вбивству Джона Кеннеді в 1963 році досі триває...
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Не может быть ,Югиг недавно заявлял про свою ЫХфективность ООН визнала затягнутість і неефективність розслідувань справ Майдану, вбивств Шеремета і Гандзюк - Цензор.НЕТ 9074
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Як же так? Петро казав, шо він стільки зробив для неньки! Якби не він то вже б половина бізнесу в Україні належала б кацапам і вагони ржд спокійно собі їздили туди-сюди і кацапські товари продавали б у всіх магазинах.
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А эта дамочка не желает напомнить миру как когда-то у ООН еще были зубы и миротворческая миссия ООН в Конго покончила с сепаратистским Катангом???
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Прошло 5 лет что там с Боингом, Крымом, Донбасом? 5 лет кромешнего беспокойства! Лига Наций-2.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоООН визнала затягнутість і неефективність розслідувань справ Майдану, вбивств Шеремета і Гандзюк
 
 
 
 
 
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