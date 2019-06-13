 Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи для залучення молоді

Про це предстоятель ПЦУ написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів", - вважає митрополит Епіфаній.
На думку глави церкви, не має бути додаткових перешкод для відвідування храмів молоддю.
"Тому ми робитимемо належні кроки, щоб Церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово. При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - пообіцяв предстоятель ПЦУ.
При цьому, як підкреслив митрополит Епіфаній, головною реформою залишається внутрішня - "яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим".
Наличие у кандидатов на должности монахов ума, совести и набожности не приветствуется.
Но всё равно, Боги им всем, молодым и старым, в помощь.
То, что вы называете Богом. »
Илон Маск
https://vc.ru/story/51799-ya-dumayu-est-chto-to-chto-vy-nazyvaete-bogom-ilon-mask-dal-intervyu-o-chelovechestve-ii-i-ugrozah-dlya-tesla
а
Християнство то Новий Заповіт.
І що там за заборони Ви вгледіли?
а може б запитав від чого не відмовлятися?
Видеть мужиков в платьях по пятки при жаре в 35 и больше - полный бред. Да и зимой при слякоти, по снегу и грязи - не находишься.
Даже у католиков такого нет. Жуткий анахронизм.
Твердь уж точно теперь не непорочная
Так что возвращение в мракобесие и поповская пропаганда - это закономерное развитие событий. Томос наш...
Католичиство это круто!
Дружище Христос!