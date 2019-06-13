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 Суспільство
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 Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи для залучення молоді

Зміни можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій і обрядів - у них можуть внести сучасні корективи.

Про це предстоятель ПЦУ написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів", - вважає митрополит Епіфаній.

На думку глави церкви, не має бути додаткових перешкод для відвідування храмів молоддю.

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"Тому ми робитимемо належні кроки, щоб Церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово. При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - пообіцяв предстоятель ПЦУ.

При цьому, як підкреслив митрополит Епіфаній, головною реформою залишається внутрішня - "яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132213
 
   
 Топ коментарі
 
Это правильно. Нужно религию осовременивать. Зайдешь в Храм, а там одни беззубые старухи шипят и правят бал, попы в женских подолах под нос что-то бубнят на непонятном языке - такое ощущение что попал в машину времени в средневековье, только без инквизиции. Жалкое и смешное зрелище.
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Идёт нахрен епифоний в женском платье😂
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А что, промышленности Украина лишилась, науки тоже.
Так что возвращение в мракобесие и поповская пропаганда - это закономерное развитие событий. Томос наш...
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Не, нужны крепкие руки для защиты интересов прихожан, которые хотят свои храмы/церкви/монастыри из УПЦ МП перевести в ПЦУ.

Наличие у кандидатов на должности монахов ума, совести и набожности не приветствуется.

Но всё равно, Боги им всем, молодым и старым, в помощь.
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«Я думаю, что есть какое-то объяснение всей этой Вселенной.
То, что вы называете Богом. »
Илон Маск

https://vc.ru/story/51799-ya-dumayu-est-chto-to-chto-vy-nazyvaete-bogom-ilon-mask-dal-intervyu-o-chelovechestve-ii-i-ugrozah-dlya-tesla
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Єпіфаній, Наука і Християнство, ось що було рушійною силою Світу.
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Создаем ПЦИ - Православная Церковь Инстаграмма ?
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Это правильно. Нужно религию осовременивать. Зайдешь в Храм, а там одни беззубые старухи шипят и правят бал, попы в женских подолах под нос что-то бубнят на непонятном языке - такое ощущение что попал в машину времени в средневековье, только без инквизиции. Жалкое и смешное зрелище.
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sv_bombardier Молодь все менше і менше ходить в церкву,подивіться на ті ж скандинавські країни.А ще,якби в нас не була православна церква,а наприклад протестантська,то можливо хтось би і ходив.А так не будуть.
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Молодым не нужна педофильно-бородатая хрень, основанная на еврейских сказках.
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Алло , молодежь , есть желающие платить десятину дядям в рясах
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Ага, до свечки ган....... дон выдавать, бесплатно.

а
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Православна церква в принципі не може бути *******.Бо потрібно від багато чого відмовлятися.
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digital staff Тому,що вона не ******* і там є різні заборони.Я сам невіруючий,але надання томосу підтримував.Бо думав,що це якось об'єднає вірян.Але судячи з останніх подій,цього не сталося.
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Ви плутаєте християнство з іудаїзмом.
Християнство то Новий Заповіт.
І що там за заборони Ви вгледіли?
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Попы перейдут на реп,а попадья будет на подтанцовке ?
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решил ударить молодёжью по старости филарета ))
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и утвердите наконец приличную, но стандартную скромную гражданскую одежду для священников не во время службы в церкви.

Видеть мужиков в платьях по пятки при жаре в 35 и больше - полный бред. Да и зимой при слякоти, по снегу и грязи - не находишься.

Даже у католиков такого нет. Жуткий анахронизм.
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в платьях и правда, они выглядят как то не комильфо ((. в жару можно было бы им килт разрешить носить.
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Правильно - зачем идти в науку? Лучше ученых разогнать, деньги на ыконки(и на джипы) для попов, а молодые пусть учатся правильно бесноваться, так как никто же не хочет "гореть вечно" как суждено Илону Маску за многократное надругательство над твердию небеснай
Твердь уж точно теперь не непорочная Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи для залучення молоді - Цензор.НЕТ 8263

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А что, промышленности Украина лишилась, науки тоже.
Так что возвращение в мракобесие и поповская пропаганда - это закономерное развитие событий. Томос наш...
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мир виртуален, как и мы в нём. и бог тоже виртуален. потому шо он создал нас по образу и подобию своему. виртуален ли тот, кто прописал этого бога? )))
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недільна служба повинна тривати годину максимум, може навіть хвилин 40, а не канонічно-православних 1,5-2 год. Тоді молодь почне ходити у церкву.
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Видел я такое кено, догма называецца.
Католичиство это круто!
Дружище Христос!


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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоГлава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи для залучення молоді
 
 
 
 
 
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