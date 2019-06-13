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Все про:НАБУ (1990) декларація (540) суд (5199) Труханов (166) Антикорупційна прокуратура (909)

 Справу Труханова про недостовірне декларування відправлено в суд, - САП

Під процесуальним керівництвом САП детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Одеського міського голови Геннадія Труханова, який підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

13 червня 2019 р. прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Геннадію Труханову і його захисникам копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу САП.

Зараз обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті.

Одеський міський голова підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.

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Справу Труханова про недостовірне декларування відправлено в суд, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132211
 
   
 Топ коментарі
 
Дружбаны хряка они такие. Мародерят не хуже хозяина.
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Значит против того, что дружбаны хряка мародерят ты не против - я так и знал. И это раскопали только за 2015 и 2016 год, Т.е. в годы расцвета правления хряка-мародера, а что еще раскопают за 2017 и 2018?
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- Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?
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Дружбаны хряка они такие. Мародерят не хуже хозяина.
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Значит против того, что дружбаны хряка мародерят ты не против - я так и знал. И это раскопали только за 2015 и 2016 год, Т.е. в годы расцвета правления хряка-мародера, а что еще раскопают за 2017 и 2018?
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Бойко отметил, что партия использует необходимые политические инструменты для выполнения Киевом минских договоренностей и обеспечит их согласование со всеми сторонами конфликта. Вот кого надо мочить, а не дурней страдать - свинарчуки/ бенинцы!

Где эти патриоты по вызову, белые вожди, где СБУ?
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вождь в коленно-локтевой за место в Раде
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хто ж там регионом рулил-то, в 2015-16 годах?.. ужель петро?..
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А чего пецю не судят за недостоверное декларирование?
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хе хе разница в 51 млн., а штраф макс. 3500 необлагаемых мин. доходов, да он легко заплатит штраф и сохранит млн. или кто-то всерьез думает, что ему присудят общест. работы или за решетку на 2 года. По справедливости штраф должен быть в размере незадекларированного
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Сейчас труханов спрячется за депутатской неприкосновенностью, и САП разведёт руками
Медлительность САП хорошо оплачивается
К тому же статья о незаконном обогащении отменена .
Труханову светит штраф?
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Будут нам этого труханова втюхивать во всех новостях И никто никогда ни за что этого гражданина расеии не посадит Это называется новостная дымовая завеса
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