 Справу Труханова про недостовірне декларування відправлено в суд, - САП

13 червня 2019 р. прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Геннадію Труханову і його захисникам копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу САП.

Зараз обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті.

Одеський міський голова підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду