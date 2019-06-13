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 Обвинувачення в розтраті на будівництві "Стіни" не обґрунтовані, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба стверджує, що обвинувачення в розтраті більш ніж 16,5 млн гривень під час облаштування кордону за проектом "Стіна" побудовано на експертизах, які були проведені з порушеннями.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що всіляко співпрацювали з органами слідства. Але стверджують, що обвинувачення не підтверджено належними доказами.

"Головними доказами у даному кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки згідно з ч.5 ст. 191 ККУ, є експертизи. Однак усі вони були проведені із значними порушеннями", - сказано в повідомленні.

У відомстві стверджують, що висновки експертизи про нецільове використання бюджетних грошей "спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами".

Читайте також: Обвинувальний акт за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні, направлено до суду, - САП

При цьому в Держприкордонслужбі зазначають, що якщо вина посадових осіб відомства буде доведена, вони понесуть відповідальність згідно із законом.

Раніше сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про передачу до суду обвинувального акта за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні.

Звинувачення висунуто проти 8 осіб - 3 посадових осіб Держприкордонслужби, 3 директорів фірм-підрядників і 2 посередників.

За версією слідства, вони заволоділи бюджетними коштами на суму 16 688 496,31 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132209
 
 
 Топ коментарі
 
Ни один кацапский танк не пройдет! Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3484
Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4820
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Здавайте кроля, бо буде вам лихо. Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5226
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Стена стоит на месте и любой тупой иксперд и горлопаны зебилы могут в этом убедится


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Здавайте кроля, бо буде вам лихо. Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5226
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Там де керує Сабаков, крадуть і корупція, цензор піарить і виправдовує злочинців і те що пов'язано з сабаковим.
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Ти хотів побудувати лінію Маннергейма?
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Кацапские танки пошли летотом 14. Если бы такая линия было до 14 года, как минимум сюда не попали бы Гиркин и другие бабуины.
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Насмешил. Гиркин прям по полям шел, или на поезде приехал, как думаешь?
Да и для танков такая преграда, как бумажная.
Вся эта идея со стеной - выкинутые деньги при таком исполнении.
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На поезде говоришь?
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«Я собрал неразъехавшихся бойцов роты, набрал добровольцев. Собралось 52 человека.

одеты мы были в одинаковую униформу, примерно одинаково вооружены и достаточно хорошо снаряжены

Пятнадцать-семнадцать километров мы шли маршем через границу. И вышли в условленном месте, которое заранее было подобрано теми, кто нас встречал. Соответственно был задан вопрос: где тот населенный пункт, в котором мы получим массовую поддержку? И назвали Славянск. Я посмотрел на карту. Конечно, это было далеко. Но выбирать особо не приходилось. Мы поехали в Славянск. Уже к моменту прибытия нас ждали около трехсот активистов, готовых к любым действиям вместе с нами. Сразу мы соединились с этой группой и пошли на штурм УВД. Через два часа мы взяли УВД, еще через час после этого - СБУ… к обеду весь город был в наших руках. Тем запасом оружия, которое было в УВД, вооружились местные добровольцы. Нас сразу стало где-то около 150 человек… Славянск стал точкой, с которой мы начали распространять народную власть на территории республики»
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А где прораб?Сбежал с контрольного обмера ?
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Уволить этих мудаков из погранслужбы,за такие заявы....
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На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите - они даже не запылились! Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1992
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откуда они знают интересно
у нас есть военные строители или погранцы своими силами
в свободное от службы время
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Ну где это видано, что бы вор признался, что он вор.
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Клімкін заявив, що Україна може вступити до ЄС в 2035 році, интересно а варвары с московской Орды нас отдадут в ЕС? такое впечатление ,что с такими темпами до ЕС и то что Украина мало пренадлежит украинскому народу,Украина благодаря ГРАЖДАНАМ Украины (подсадной народ), может оказаться в 2021 году в Таёжном Союзе
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по факту стены нет, денег нет, НО Обвинения в растрате при строительстве "Стены" необоснованны, - Госпогранслужба.
осталось в Спортлото писать.....
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Розтрати при будівництві "Стіни" очевидні: навіщо було будувати огорожу і витрачати гроші на захист від Мордору якщо шмаркля каломойського скоро продасть Україну кацапам.
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НЕ устаю удивляться людской тупости.... Да, название "стена" было неудачным, но по сути своей - это обустройство ХОТЬ КАКОЙ-ТО границы с Расией в чистом поле, где не было ничего вообще!
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Это точно... назвали бы куриные клетки и никто бы не спрашивал, а где стена?
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Сенина стена, тянет на внесение в Книгу рекордов Гинесса. Настолько она прозрачна, легка и устрашающа для рассейских алкоголиков, стремящихся, в Украину переползти... Обвинувачення в розтраті на будівництві "Стіни" не обґрунтовані, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5513
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Ясен пень, что необоснованы. А кто-то бы признался, что кролю на фракцию деньги украли?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОбвинувачення в розтраті на будівництві "Стіни" не обґрунтовані, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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