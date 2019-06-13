 Обвинувачення в розтраті на будівництві "Стіни" не обґрунтовані, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
У Держприкордонслужбі підкреслюють, що всіляко співпрацювали з органами слідства. Але стверджують, що обвинувачення не підтверджено належними доказами.
"Головними доказами у даному кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки згідно з ч.5 ст. 191 ККУ, є експертизи. Однак усі вони були проведені із значними порушеннями", - сказано в повідомленні.
У відомстві стверджують, що висновки експертизи про нецільове використання бюджетних грошей "спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами".
При цьому в Держприкордонслужбі зазначають, що якщо вина посадових осіб відомства буде доведена, вони понесуть відповідальність згідно із законом.
Раніше сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про передачу до суду обвинувального акта за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні.
Звинувачення висунуто проти 8 осіб - 3 посадових осіб Держприкордонслужби, 3 директорів фірм-підрядників і 2 посередників.
За версією слідства, вони заволоділи бюджетними коштами на суму 16 688 496,31 грн.
Да и для танков такая преграда, как бумажная.
Вся эта идея со стеной - выкинутые деньги при таком исполнении.
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«Я собрал неразъехавшихся бойцов роты, набрал добровольцев. Собралось 52 человека.
одеты мы были в одинаковую униформу, примерно одинаково вооружены и достаточно хорошо снаряжены
Пятнадцать-семнадцать километров мы шли маршем через границу. И вышли в условленном месте, которое заранее было подобрано теми, кто нас встречал. Соответственно был задан вопрос: где тот населенный пункт, в котором мы получим массовую поддержку? И назвали Славянск. Я посмотрел на карту. Конечно, это было далеко. Но выбирать особо не приходилось. Мы поехали в Славянск. Уже к моменту прибытия нас ждали около трехсот активистов, готовых к любым действиям вместе с нами. Сразу мы соединились с этой группой и пошли на штурм УВД. Через два часа мы взяли УВД, еще через час после этого - СБУ… к обеду весь город был в наших руках. Тем запасом оружия, которое было в УВД, вооружились местные добровольцы. Нас сразу стало где-то около 150 человек… Славянск стал точкой, с которой мы начали распространять народную власть на территории республики»
у нас есть военные строители или погранцы своими силами
в свободное от службы время
осталось в Спортлото писать.....