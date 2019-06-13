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Все про:Крим (6911) Слободян (324)

 Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян

За травень 2019 року адмінмежу з окупованим РФ Кримом перетнули 197 тис. осіб, лише на 7 тисяч осіб більше, ніж минулого року.

Про це розповів у коментарі Крим.Реалії спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація з відпочинком багато в чому перебільшена російськими ЗМІ. Тому що різкого збільшення кількості українців, які їдуть саме відпочивати, ми не спостерігаємо", - зазначив Слободян.

За його словами, прикордонники не відстежують мету, з якою громадяни з материкової України їдуть до анексованого Криму, ця графа відсутня в базах даних прикордонників, тому що "це певною мірою - обмеження прав і свобод".

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"Якщо говорити мовою цифр, за травень 2019 року адмінмежу із Кримом перетнули близько 197 тисяч осіб, а за травень минулого року їх було близько 190 тисяч. Тобто збільшення несуттєве, і говорити про якесь різке зростання кількості тих, хто їде, наприклад, відпочивати, було б недоречно", - наголосив Слободян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132208
 
 
 Топ коментарі
 
"нужно перестать стрелять" в основном едут. Это может быть не вата, но около того. Нормальный сознательный украинец в крым не поедет, да и зачем давать повод россиянам
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а еще знакомые живут в штатах так там негров линчуют Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян - Цензор.НЕТ 1484 такого даже в советские времена не было во как
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Вообще-то, позорно много...
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А закрыть "Чонгар" наглухо нельзя? Тамженашилюди атопутеннападьйот?
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нет. все жители крыма являются гражданами украины.
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"Не резкое увеличение" есть, а "резкого" нет. Слободян вміє втішити.
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Знакомые живут в Феодосии, так говорят, что такого наплыва туристов, как русских, так и украинцев, не было с советских времен! Вот и думайте, кому верить!
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а еще знакомые живут в штатах так там негров линчуют такого даже в советские времена не было во как
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Скажіть, а вам знайомі не розповідали, що ми тут усі 5 років зубожіли та ялини стать вареника, бо не хапало бабць навіть купити капусту або зітхання? І що бандерівська хунта гірша, аніж парфуми з пекла - в народу вже нема сечі терпіти ці борошна?
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каждый год эта песня про наплыв туристов. думаю, что с 2014 года врут
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Устраивать условия для отдыха лучше в Украине, цены демократичней, новые базы отдыха, качественно, недорого,комфортно и деньги будут оставаться в Украине как и отдыхающие.
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Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян - Цензор.НЕТ 683
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едет кто ? вата которая считает что хйло убивает только биндеравцев и хунту а их нет Різкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян - Цензор.НЕТ 5552
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"нужно перестать стрелять" в основном едут. Это может быть не вата, но около того. Нормальный сознательный украинец в крым не поедет, да и зачем давать повод россиянам
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ФСБ шота расслабилось, видно план по "шпионам" виполнили...
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Уся "магія цифр" означає кількість "калбасних туристів" з крисму до Херсонщини. Звичайно, знаходиться мерзенна вата яка готова обміняти свої трудові гривні на фублі та спонсорувати рашку. Але після "73" нас вже важко чимось здивувати.
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Крымчане, а если не будет крымнаша, то в Крыму опять будет нашествие туристов, даже больше чем раньше, только ленивый не приедет к вам после деоккупации, заживете лучше чем когда либо.
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мокшосрань, яка понаїхала в Україну у совєцькі часи туди і їздить та їхні вилупки
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А среди этих Ярасиных Бичивателей есть хоть один, имеющий СОБСТВЕННОСТЬ в Крыму? Её как, Путину подарить?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРізкого збільшення кількості українців, які їдуть на відпочинок до окупованого Криму, немає, - Слободян
 
 
 
 
 
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