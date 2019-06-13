 Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду. ДОКУМЕНТ

Про це сама Гольник написала в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шкода, що судовий розгляд затягнувся на тривалий час (позов було подано ще 17 листопада 2018 року). Було б справедливим і показовим, якби відповідати за бездіяльність (матеріально і політично) довелося тому, хто її проявив. Водночас дуже добре, що Президент Володимир Зеленський відмежувався від ганебної практики свого попередника. Та добровільно визнав справедливість моїх позовних вимог", - написала вона.
Гольник зазначила, що не знає прикладів, щоб державні органи, тим більше - такого рівня, йшли на примирення з особами, чиї права вони порушили.
"Цей меседж від нового президента є дуже позитивним. Сподіваюся, він буде зразком для наслідування іншими державними структурами", - підкреслила Гольник.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що полтавську суддю-викривача Ларису Гольник не допустили до конкурсу в Антикорупційний суд.
Крім того повідомлялося, що полтавська суддя Лариса Гольник заявляла про напад на неї невідомими. За її версією, напад було організовано оточенням мера Полтави Олександра Мамая.
У травні 2014 року в Жовтневий районний суд Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів щодо земельних ділянок, які він надав своїй падчерці.
Гольник відмовилася винести рішення на користь мера Полтави Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційний викриття мера і тиску на Ларису Гольник з боку головуючого суду.
Ты дебил?
Якщо не вдасться глотку їм перегризти, то хоча б гавкати буде і по тихому щось провернути не вийде!
После смены президента - ответчиком продолжает являться действующий Президент, а не бывший. А потому действующий Президент как ответчик имеет право согласиться с требованием иска, ибо теперь этот иск направлен к нему.
Це звичайна суддівська практика - відповідач має право погодитися з правотою і вимогами істця.
Перевірити можете хоч самі - укази Президента офіційно публікуються.
До того ж Зеленський просто виконав те, що ває виконувати Президент України - видав указ про призначення судді, затвержденої ВРЮ.
Фамілія Порошенко у судовомі рушенні відсутня.
А соевый Али Хасан даже не разобравшись в том, что ты по сути ему враг - тебе тут же подмахнул, тк ты со мной спорить стал
. Президентом стал западник-капиталист Порошенко.Сейчас есть запрос на выход Украины из истощяющей её войны.Не на Порошенко или Тимошенко.На завершение войны.
01.11.2018 13:48"
23 год ·
Коли помре В.Зеленський, то свідоцтво про смерть виписувати не стануть, просто скасують дію свідоцтва про народження.
Барышевского суда!
https://www.slidstvo.info/investigations/sud-perebuvaje-chy-ne-v-najhirshomu-stani-z-usih-yaki-my-vidvidaly-rada-suddiv-pobuvala-v-sudi-de-pratsyuje-larysa-holnyk/
«Суд перебуває чи не в найгіршому стані з усіх, які ми відвідали»: Рада суддів побувала в суді, де працює Лариса Гольник Четвер, 31 Січня 2019
Слідство.Інфо разом з робочою групою Ради суддів України та самою Ларисою Гольник 30 січня приїхало до Полтави й завітало на засідання Ради. Що відбувалося в стінах Октябрського райсуду - в нашому матеріалі.
«Ситуація в Октябрському суді вже давно звучить у медіа, тому ми повинні були відреагувати, - пояснив голова Ради суддів Олег Ткачук. - Лариса Гольник зверталася до нас, оскільки вважала, що збори суддів не враховують її позицію щодо організації роботи суду. Вона має багато ідей щодо організації установи, щодо попередження корупції, відкритості судів. Але в кожному колективі є люди, які не готові сприймати зміни, це треба обговорити».
Лариса Гольник неодноразово зверталася до Ради суддів через втручання в авторозподіл справ, дискримінацію щодо робочого навантаження та спеціалізації. Понад три роки після завершення повноважень у 2015-му суддя не могла розглядати справи. Напередодні Петро Порошенко своїм указом призначив Ларису Гольник суддею безстроково. Відтак вона повинна була продовжувати розглядати справи за спеціалізацією. Однак на останніх зборах у райсуді колеги вирішили, що вона займатиметься справами про адмінправопорушення та призначили слідчою суддею. Лариса Гольник пояснила, що зі зміною спеціалізації суттєво збільшиться навантаження на неї.
«У мене постійно перебуватиме значно більша кількість справ. Це унеможливить вчасний та якісний розгляд, а також призведе до швидкого виснаження», - сказала вона.
Її ж колеги запевняють, що вони всі розглядають багато справ. Однак інші слідчі судді ведуть також цивільні справи. А Гольник, відповідно до їхнього рішення, розглядала б лише справи про адмінправопорушення. Суддя-викривачка вважає таку спеціалізацію дискримінаційною.
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Тобто, вона вже давно працювала суддею - хіба що їй колеги надали такий сектор роботи, з яким вона була незгодна!
Верховний суд визнав незаконною догану на суддю-викривачку Ларису Гольник Четвер, 17 Січня 2019
https://www.slidstvo.info/investigations/verhovnyj-sud-vyznav-nezakonnoyu-dohanu-na-suddyu-vykryvachku-larysu-holnyk/
Верховний суд визнав незаконною та скасував догану за «неетичну суддівську поведінку» судді Октябрського райсуду Полтави Ларисі Гольник. Про це Слідство.Інфо дізналося від адвоката Романа Маселка, який представляє її інтереси в суді.
У 2015 році Лариса Гольник відмовилася за хабар закрити справу проти колишнього міського голови Полтави Олександра Мамая. Після цього на неї почали тиснути. У листопаді 2017 року на суддю та її чоловіка напали. Напад Лариса Гольник пов'язувала з оточенням міського голови. А торік у серпні після скарг голови Октябрського райсуду Полтави Олександра Струкова, в якому працює Гольник, Вища рада правосуддя оголосила їй догану.
За словами Романа Маселка, в такий спосіб голова Октябрського райсуду Полтави помстився Гольник за викриття корупційного злочину у 2015 році. Крім цього, Олександр Струков всіляко перешкоджав роботі Гольник.
«Її позбавили можливості ходити у відпустки й зменшили зарплату. Потім почалися приниження словесно: Струков публічно обзивав Гольник і навіть застосовував до неї насильство - штовхав її», - прокоментував Слідству.Інфо Маселко.
На його думку, винесення догани Ларисі Гольник мало також іншу мету - не допустити суддю-викривачку до конкурсу у Вищий антикорупційний суд. Адже якщо на кандидата наклали стягнення, він не може брати участі в конкурсі. Роман Маселко просив Вищу кваліфікаційну комісію суддів залишити Гольник у конкурсі до оскарження рішення ВРП у Верховному суді.
«Але, попри те, що суд визнав догану незаконною, механізму повернення в конкурс немає. І мета досягнута: суддю, яка вже три роки бореться з системою, не допустили в Антикорупційний суд», - пояснив він.
Сама Лариса Гольник щойно повернулася з Лондона. Напередодні її нагородили спеціальною відзнакою організації ********* for Free Speech «за сміливість, чесність та боротьбу з корупцією».
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Короче: в неї самої проблеми по роботі... Да, вона чесна жінка! Але таке буває, особливо в гнилому колективі...