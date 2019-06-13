 Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду. ДОКУМЕНТ

Про це сама Гольник написала в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шкода, що судовий розгляд затягнувся на тривалий час (позов було подано ще 17 листопада 2018 року). Було б справедливим і показовим, якби відповідати за бездіяльність (матеріально і політично) довелося тому, хто її проявив. Водночас дуже добре, що Президент Володимир Зеленський відмежувався від ганебної практики свого попередника. Та добровільно визнав справедливість моїх позовних вимог", - написала вона.

Гольник зазначила, що не знає прикладів, щоб державні органи, тим більше - такого рівня, йшли на примирення з особами, чиї права вони порушили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексмер Полтави і потенційний кандидат у депутати Мамай роздавав квитки на концерти Винника і "Антитіл", - ОПОРА

"Цей меседж від нового президента є дуже позитивним. Сподіваюся, він буде зразком для наслідування іншими державними структурами", - підкреслила Гольник.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що полтавську суддю-викривача Ларису Гольник не допустили до конкурсу в Антикорупційний суд.

Крім того повідомлялося, що полтавська суддя Лариса Гольник заявляла про напад на неї невідомими. За її версією, напад було організовано оточенням мера Полтави Олександра Мамая.

У травні 2014 року в Жовтневий районний суд Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів щодо земельних ділянок, які він надав своїй падчерці.

Гольник відмовилася винести рішення на користь мера Полтави Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційний викриття мера і тиску на Ларису Гольник з боку головуючого суду.