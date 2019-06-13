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Все про:Зеленський (1679) Полтава (146) Порошенко (9036) суд (5199)

 Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський визнав, що в період з 18 травня 2018 по 18 грудня 2018 року п’ятим президентом України Петром Порошенком було допущено протиправну бездіяльність, яка полягала в недотриманні законних вимог - видати указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду протягом 30 днів з моменту отримання подання вищої ради правосуддя.

Про це сама Гольник написала в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шкода, що судовий розгляд затягнувся на тривалий час (позов було подано ще 17 листопада 2018 року). Було б справедливим і показовим, якби відповідати за бездіяльність (матеріально і політично) довелося тому, хто її проявив. Водночас дуже добре, що Президент Володимир Зеленський відмежувався від ганебної практики свого попередника. Та добровільно визнав справедливість моїх позовних вимог", - написала вона.

Гольник зазначила, що не знає прикладів, щоб державні органи, тим більше - такого рівня, йшли на примирення з особами, чиї права вони порушили.

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"Цей меседж від нового президента є дуже позитивним. Сподіваюся, він буде зразком для наслідування іншими державними структурами", - підкреслила Гольник.

Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду 01

Раніше Цензор.НЕТ писав, що полтавську суддю-викривача Ларису Гольник не допустили до конкурсу в Антикорупційний суд.

Крім того повідомлялося, що полтавська суддя Лариса Гольник заявляла про напад на неї невідомими. За її версією, напад було організовано оточенням мера Полтави Олександра Мамая.

У травні 2014 року в Жовтневий районний суд Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів щодо земельних ділянок, які він надав своїй падчерці.

Гольник відмовилася винести рішення на користь мера Полтави Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційний викриття мера і тиску на Ларису Гольник з боку головуючого суду.

Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132204
 
   
 Топ коментарі
 
"Зеленский признал противоправную бездеятельность Порошенко"-! Админсуд уже не нужен? Теперь клоун вместо него?
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Логика...и зелепузики это не совместимо...
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зейло предложил отмену ротердам + не год есть ещё вопрсы
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когда этот клоун перестанет шаркать лапами как танцор с опухшими яйцами... с него президент как с члена тяж
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Лишнее доказательство склочности и барыжничества Петра и его команды. По-новому они в народе уже называются ПЕС ( аббревиатура Порошенко Европейская солидарность),
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ПЕС-доказательство склочности и барыжничества Петра и его команды))
Ты дебил?
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Есть еще в народе ПСУ - партия слуга урода
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А нам і потрібен ПЕС, щоб не дав євреям по тихому Україну розікрасти та продати кацапам! Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду - Цензор.НЕТ 2525
Якщо не вдасться глотку їм перегризти, то хоча б гавкати буде і по тихому щось провернути не вийде!
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Та не, тебя в спам опустят и все, говорить с дерьмом ни кто не будет))
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Ты зачем свой коммент стер, стыдно ЗЕбиленыш)))
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слить в спам или в унитаз такого зенит циклон - дурака - самое умное Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду - Цензор.НЕТ 8736.

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прєзєдєнт-комик---сделал БА-А-АЛЬШОЕ ДЕЛО признал то,что коррумпированную судью ВОВРЕМЯ НЕ ДОПУСТИЛИ К КОРЫТУ !!!!! АПЛОДИСМЕНТЫ !!!!!!!!!
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Якраз навпаки. Це та суддя яка вела справу проти бувшого мера Мамая і яку прибрали якраз за ці дії. Це я вам, як мешканець Полтави, пишу. https://24tv.ua/ru/shho_perezhila_suddja_vikrivach_golnik_jaka_pishla_proti_sistemi_n1038955
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Протиправну діяльність посадової особи визнає суд, а не інша особа. Тому це фейк.
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Ответчиком в иске является Президент, который обязан был издать указ о назначении судьи в 30-дневный срок.
После смены президента - ответчиком продолжает являться действующий Президент, а не бывший. А потому действующий Президент как ответчик имеет право согласиться с требованием иска, ибо теперь этот иск направлен к нему.
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Встановив та перевірив що саме?
Це звичайна суддівська практика - відповідач має право погодитися з правотою і вимогами істця.
Перевірити можете хоч самі - укази Президента офіційно публікуються.
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Погодився Зеленський, але це стосується Порошенка. Тому все це повинен встановити суд, де буде відповідати Порошенко з адвокатом. Визнання Зеленським не є рішенням суду.
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А до чого тут Порошенко? Позов був до Президента України, повноваження Президента України перейшли до Зеленського - теперь позов стосується саме його, бо у Порошенко більше немає повноваженнь Президента України.
До того ж Зеленський просто виконав те, що ває виконувати Президент України - видав указ про призначення судді, затвержденої ВРЮ.
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Тоді Порошенко не несе юридичної відповідальності.
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А де я писав про юридичну відповідальність Порошенко з цього приводу? Позов був до Президента - Президент цей позов задовільнив, суд прийняв рішення про закриття справи за задовільненням сторін.
Фамілія Порошенко у судовомі рушенні відсутня.
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Порошенко несе політичну відповідальність
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Я вважаю що в цьому випадку Порошенко можна притягти за "бездіяльність", якщо захотіти, і тут без варіантів - він буде винен як посадова особа що не виконала свої обов'язки. А адміністративна чи кримінальна відповідальність - то вже справа суду.
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Ну кароче - обосрался - не чирикай. Гы.
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Презедентов у нас много а презедент порошенко один.Которому и направлен иск.Если он нарушил закон,это не значит что за него будет отвечать Зеля. Это и козе понятно
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Судя по тому, что суд закрыл дело по согласию сторон и принял согласие Зеленского - иск был направлен не к Президенту Порошенко, а к Президенту Украины и Зеленский стал ответчиком в иске вместо Порошенко.
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Это не жалоба, а исправление ошибок.
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ба, кредитор объявился. Лови должок, кредитор: Фукс предлагает сдаться? По-твоему у народа Украины есть запрос на самоуничтожение Украины? А не пойти ли тебе, "АНАЛитег" в пешее эротическое путешествие в теплые края? 01.11.2018 13:51

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Сдаться предлагал и предлагаешь именно ты.
А соевый Али Хасан даже не разобравшись в том, что ты по сути ему враг - тебе тут же подмахнул, тк ты со мной спорить стал
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Сдаться предлагал и предлагаешь именно ты./Доказать сможешь?
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"Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду - Цензор.НЕТ 8956 Иван Петрович Сидоров

. Президентом стал западник-капиталист Порошенко.Сейчас есть запрос на выход Украины из истощяющей её войны.Не на Порошенко или Тимошенко.На завершение войны.
01.11.2018 13:48"

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Иван Петрович Сидоров мнения как закончить войну делит на три группы.1. Ни войны ни мира, группа "власть". 2. Миром, группа "голуби".3. Военной победой, группа "ястребы". Самая малочисленная. К ней принадлежит Иван Петрович Сидоров. Он разделяет мнение автора статьи "Мир и независимость для Украины не будут нам кем-то дарованы сами по себе - этого следует добиться, это должно стать целью государственной политики. Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру?Ю.Бутусов. 23.07.18" 01.11.2018 14:18

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Ну капєц, Порох тепер терорист №1 у світі. ЗЄлі ціни немає - таку справу розкрив.
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головне щоб потім Герус в черговий раз сказав, що "Гарант пожартував" Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду - Цензор.НЕТ 5205
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"Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда." - опять шутит?
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Таке визнання не несе за собою юридичну відповідальність.
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Можна подумати, що ти щось тямиш в юриспруденції.
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Представляете, как Он серьезно и глубоко изучает законы, регламентирующие деятельность Президента Украины?!
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Так что нас ждет еще много сюрпризов от молодого и энергичного!
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и все таки как хорошо то ! Зеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду - Цензор.НЕТ 5651 жить в новой эпохе без бедности и справедливости !
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зебеня - 6-ой президент или президент - каломойская шестерка?
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шо ви пишете? той клоун навіть слів таких не знає.
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Злобный старый жирный свиннобразный клоун, лучший друг свинарчуков всех мастей, он же хряк мальдивский, получить по заслугам должен за все.
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Тарас Чорновіл
23 год ·
Коли помре В.Зеленський, то свідоцтво про смерть виписувати не стануть, просто скасують дію свідоцтва про народження.
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Странное решение судьи, в данном случае ответчиком является не президент Украины, а президент Украины Порошенко (звание сохраняется пожизненно), то есть в данном случае жёсткая привязка к личности президента как ответчика по делу, поэтому Зеленский не имел полномочий на заключение каких-либо соглашений от имени предыдущего президента, потому как по сути никакого отношения к делу не имеет.
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Ещё раз. Иск подан к конкретному президенту по поводу невынесения в установленные законом сроки им указа. Предмет спора неразрывно связан с личностью президента Порошенко, и Зеленский не может и не должен отвечать за действия Порошенко, ведь президентом на момент внесения представления ВРП был не он. Поэтому говорить о правопреемстве не приходится, разве что заменить ответчика.
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про смену ответчика вы наверно правы. тогда зеленка продемонстрировал еще раз свой диплом юрЫста... )))
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Непонятно... Ось, читаю:
https://www.slidstvo.info/investigations/sud-perebuvaje-chy-ne-v-najhirshomu-stani-z-usih-yaki-my-vidvidaly-rada-suddiv-pobuvala-v-sudi-de-pratsyuje-larysa-holnyk/

«Суд перебуває чи не в найгіршому стані з усіх, які ми відвідали»: Рада суддів побувала в суді, де працює Лариса Гольник Четвер, 31 Січня 2019

Слідство.Інфо разом з робочою групою Ради суддів України та самою Ларисою Гольник 30 січня приїхало до Полтави й завітало на засідання Ради. Що відбувалося в стінах Октябрського райсуду - в нашому матеріалі.

«Ситуація в Октябрському суді вже давно звучить у медіа, тому ми повинні були відреагувати, - пояснив голова Ради суддів Олег Ткачук. - Лариса Гольник зверталася до нас, оскільки вважала, що збори суддів не враховують її позицію щодо організації роботи суду. Вона має багато ідей щодо організації установи, щодо попередження корупції, відкритості судів. Але в кожному колективі є люди, які не готові сприймати зміни, це треба обговорити».
Лариса Гольник неодноразово зверталася до Ради суддів через втручання в авторозподіл справ, дискримінацію щодо робочого навантаження та спеціалізації. Понад три роки після завершення повноважень у 2015-му суддя не могла розглядати справи. Напередодні Петро Порошенко своїм указом призначив Ларису Гольник суддею безстроково. Відтак вона повинна була продовжувати розглядати справи за спеціалізацією. Однак на останніх зборах у райсуді колеги вирішили, що вона займатиметься справами про адмінправопорушення та призначили слідчою суддею. Лариса Гольник пояснила, що зі зміною спеціалізації суттєво збільшиться навантаження на неї.
«У мене постійно перебуватиме значно більша кількість справ. Це унеможливить вчасний та якісний розгляд, а також призведе до швидкого виснаження», - сказала вона.
Її ж колеги запевняють, що вони всі розглядають багато справ. Однак інші слідчі судді ведуть також цивільні справи. А Гольник, відповідно до їхнього рішення, розглядала б лише справи про адмінправопорушення. Суддя-викривачка вважає таку спеціалізацію дискримінаційною.
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Тобто, вона вже давно працювала суддею - хіба що їй колеги надали такий сектор роботи, з яким вона була незгодна!
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І ще:
Верховний суд визнав незаконною догану на суддю-викривачку Ларису Гольник Четвер, 17 Січня 2019
https://www.slidstvo.info/investigations/verhovnyj-sud-vyznav-nezakonnoyu-dohanu-na-suddyu-vykryvachku-larysu-holnyk/

Верховний суд визнав незаконною та скасував догану за «неетичну суддівську поведінку» судді Октябрського райсуду Полтави Ларисі Гольник. Про це Слідство.Інфо дізналося від адвоката Романа Маселка, який представляє її інтереси в суді.
У 2015 році Лариса Гольник відмовилася за хабар закрити справу проти колишнього міського голови Полтави Олександра Мамая. Після цього на неї почали тиснути. У листопаді 2017 року на суддю та її чоловіка напали. Напад Лариса Гольник пов'язувала з оточенням міського голови. А торік у серпні після скарг голови Октябрського райсуду Полтави Олександра Струкова, в якому працює Гольник, Вища рада правосуддя оголосила їй догану.
За словами Романа Маселка, в такий спосіб голова Октябрського райсуду Полтави помстився Гольник за викриття корупційного злочину у 2015 році. Крім цього, Олександр Струков всіляко перешкоджав роботі Гольник.
«Її позбавили можливості ходити у відпустки й зменшили зарплату. Потім почалися приниження словесно: Струков публічно обзивав Гольник і навіть застосовував до неї насильство - штовхав її», - прокоментував Слідству.Інфо Маселко.
На його думку, винесення догани Ларисі Гольник мало також іншу мету - не допустити суддю-викривачку до конкурсу у Вищий антикорупційний суд. Адже якщо на кандидата наклали стягнення, він не може брати участі в конкурсі. Роман Маселко просив Вищу кваліфікаційну комісію суддів залишити Гольник у конкурсі до оскарження рішення ВРП у Верховному суді.
«Але, попри те, що суд визнав догану незаконною, механізму повернення в конкурс немає. І мета досягнута: суддю, яка вже три роки бореться з системою, не допустили в Антикорупційний суд», - пояснив він.
Сама Лариса Гольник щойно повернулася з Лондона. Напередодні її нагородили спеціальною відзнакою організації ********* for Free Speech «за сміливість, чесність та боротьбу з корупцією».
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Короче: в неї самої проблеми по роботі... Да, вона чесна жінка! Але таке буває, особливо в гнилому колективі...
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Гольнік має бути головою Конституційного суду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський визнав факт протиправної бездіяльності Порошенка, який не видав указ про призначення Лариси Гольник суддею полтавського суду. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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