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 Політика України
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 Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів про свої плани після того, як Верховна Рада, ймовірно, проголосує за його відставку. За його словами, він поки не збирається йти на парламентські вибори.

"Потрібно дати новому президенту можливість визначати свою команду і йти вперед з такою переговорною командою, яку він призначить. А я, не переживайте, я собі своє місце в цій реальності обов'язково знайду", - зазначив він в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, у нього є з цього приводу чимало ідей.

"І стосовно участі в політичному житті, і стосовно… Пару книжок потрібно написати, поговорити з друзями і соратниками про майбутні проекти, деякі з них будуть політичними, деякі – благодійними. Ідей є дуже багато, над деякими я вже працюю, над деякими буду працювати найближчим часом. Ви почуєте", - розповів він.

Клімкін прокоментував чутки про свої плани висувати свою кандидатуру в Раду по мажоритарці.

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"Слухайте, це така класна емоційна історія була б для мене – просто провести європейську кампанію на одному з округів. Але багато з моїх друзів переконують, кажуть: "Ну окей, ти виграєш ту мажоритарку, потрапиш до Верховної Ради, але в цій політиці (і я це добре розумію) насправді працюють команди і виграють команди". Що робити одному, коли в цій Раді олігархи і деякі політичні лідери все вже розподілили? Тому є інші шляхи впливу на політику, набагато більш потужні і більш міцніші. Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє. Якщо я кудись іду – іду за результатом. От така логіка", – розповів міністр.

За його словами, поки до Верховної Ради він не збирається.

"Це, безумовно буде політика. Коли ви почитаєте в інтернеті, що мене вже записали в той американський університет, або в той німецький університет, де я буду викладати, буду професором або буду працювати десь в компанії - ні. Все спокійно, я тут, і точно нікуди не ходжу", - уточнив він.

Журналіст також запитав Клімкіна, чи йому пропонували місце в партійному списку "Голосу".

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"Я вів перемовини з деякими політичним проектами, але не знайшов команду однодумців, які б були здатні робити реальні зміни в Україні. Мені важливо, щоб партійний проект, у якому я буду брати участь, не був віртуальним. Тобто він не був замкнутий, щоб це не була якась лідерська партія, в якій є партійний список, але нема тисяч людей, які реально мають серце і мають бажання змінити Україну. Ось це важливо. Проекти мають іти від людей, а не від лідерів. Лідери мають вести людей, але це мають бути реальні люди, а не віртуальна історія", – пояснив голова МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132200
 
   
 Топ коментарі
 
Дурак?!
Он сам написал заявление об отставке. В чем его профнепригодность?! Он отличный дипломат и прекрасно справлялся со своими обязанностями, о чем свидетельствуют наложенные на вас козлосордых санкции, которые постоянно добавлялись
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Я думаю нету мне смысла спорить с порохоботами.
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Порох и Климкин реально натравили весь мир против **********. Для этого нужен природный талант, это не купить и не украсть. Кроме всего прочего, у него идеальная внешность, которая не внушает опасность и не настораживает врага. Типа, как у Зеркаль - девочка гимназистка с клыками акулы.
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Климкин, тебя уволили за не профпригодность. Что ты чешешь, что мол не идёшь и не ждёшь? Ждал ты, но ты уже не не ко двору.
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Дурак?!
Он сам написал заявление об отставке. В чем его профнепригодность?! Он отличный дипломат и прекрасно справлялся со своими обязанностями, о чем свидетельствуют наложенные на вас козлосордых санкции, которые постоянно добавлялись
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Я думаю нету мне смысла спорить с порохоботами.
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В споре с порохоботами обосновывать свою позицию совершенно бессмысленно. И я даже не хочу приводить примеры их абсурдной "логики". Это фанатики. И когда с ними споришь - как будто в болото погружаешься.
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це дуже дивна позиція і, вибачте, вона вказує на відсутність аргументації.
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Ну что ж. Пусть так. Я, лично, устал с ними спорить и обосновывать что-то.
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Дебил или зебил не знаю , но конченный урод точно . Лучший дипломат Украины за всю ее историю , столько сделал для такого быдла , как ты . Так натравить мировое сообщество на кацапов , как он и Порошенко это талант.
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Чудноватый паренек, вроде его туда кто то приглашал.
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Значит к тестю поедет, будут вместе книжки писать. Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 6112
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Зато тебя дебила видно зовут , мести тротуар
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Так і МЗС "не твоє". Ті фахівець зі зварювання, забув?
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Нагадати з чього саме є фахівцем Зеленський?!
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Помиляєтесь - він високопрофесіний клоун, а той димлом до сраки - то лише бумажка
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Мародер кинув своїх порохоботів як зажди!
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Один из немногих толковых министров за время шоколадного "жыття по новому". Имхо.
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Приглашаю Климкина вступать в мою партию здорового глузду!
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як на мене він був чи не найкращим міністром зовнішніх справ за роки незалежності.
позиція України доносилася, сприймалася та поділялася країнами Європи та Америкою, чого ще ви чекали від МЗС, зниження тарифів?
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А кто тебе его даст? Петя ? Сам он туда не пролезет по партийным спискам, рейтинги БПП с вывернутой шкурой -- фуфло Я не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 3013
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Клим слиняет в рашу,он знает что депутатской неприкосновенности не будет,а значит его посадят..вот и готовит лыжи ..))
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Когда Пеця и его чиновниками разворовывали Украину,Клим думал о государстве..:)
Ты хоть сам веришь в эту галиматью?
Думаю когда начнут копать,вылезут и Клима ноги,так что будет сидеть,если не сбежит раньше..)
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Климкер уже по десятому разу мямлит одно и то же. Типа его все просят, а он отказывается. Сторожем на базар к Гройсману или швейцаром к Ахметову - самое место этому клоуну.
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Климкин,как никто другой работал в интересах Украины, и Зе предлагал ему пост Министра! Он отказался, и посоветовал Пристойко и Зеркаль как отличных дипломатов. Желание уйти - это его личное, и выбор надо уважать, а за работу сказать спасибо, что и было сделано Президентом Зе!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ не чекаю якогось собі теплого місця в Раді, це не моє, - Клімкін заявив, що не братиме участі в парламентських виборах
 
 
 
 
 
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