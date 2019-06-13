 Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення, - "Українські Новини" (оновлено)

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
"Існують різні трактування відліку, передбаченого законом строку для ухвалення рішення. Одні вважають, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказало джерело.
Згідно з його інформацією, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення має бути винесене до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.
Як повідомлялося, наразі немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.
11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.
И ещё , двигаясь в ЕС не забудь избавится от примитивного хамства , не уподобляйся ********** . - всё равно их тебе не переплюнуть .
Бо переход с обсуждения сути поста оппонента на его личность есть явный признак отстуствия других аргументов и явное признание своей беспомощности в этом вопросе !
но чисто с моральных позиций "официальная работа" праламента в 450 "депутатов" при наличии наверное 100-150 в лучшем случае 90% времени, да и те в основном занимались имитацией бурной деятельности, распилами и пиаром, причем во время войны как то наводит на идеи Савченко (или ее прокуроров).
заклинания касты жрецов КС, в которые верят взрослые с открытым ртом слушая их как они вещают волю духов закона.Зато дети вам скажут что 216 < 226 знчит каолиции нет.И трепетать они не будут перед конституцией которую жрецы КС резали 7 раз не разу не отмеряв где казус на казусе Кучме они посчитали ,что 2+1=2 Но взрослые и
об этом на полном серьезе спорили. Кому это выгодно ясно.Но не забывайте стаю полит шаманов зарабатующих себе на хлеб ударами в бубен и завываниями устроив балаган на
пустом месте на разных шоу. У них соловьев у нас своя плеяда.Лишь бы не спрашивали чей газ народа или касты неприкасаемых.
Президент не обязан распускать ВР,но право такое он имеет.
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:.............
ТОГДА ИХ ГАРАНТИРОВАНО НЕ ПОСАДЯТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПРЕЗИДЕНТЕ.
НУ а взятки они смогут наверстать на более простых делах 😀😀😀
Раньше они топили за Юльку, А ТЕПЕРЬ В ОТКРЫТУЮ ТОПИТ ЗА РАШУ.
Вон как им не нравиться, что КС отменит выборы. Украину готовы уже под **** подложить .
Может пора брить в Конституционный суд тех, кто уже читал?
Вот же, уроды!
Там прямо сказано: как только КС принимает положительное решение - указ тут же утрачивает свою силу.
посмотреть комментарии юриста по этому делу:
https://www.youtube.com/watch?v=RB6dgZxuv7Y
Какой бред.
Рассмотрение только началось, а им уже подавай проект решения.
Такое было возможно только при Януковиче по делу о Конституции.
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.