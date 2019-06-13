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Все про:ВР (4967) КС (320) розпуск (61)

 Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення, - "Українські Новини" (оновлено)

Судді Конституційного суду не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для ухвалення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Існують різні трактування відліку, передбаченого законом строку для ухвалення рішення. Одні вважають, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказало джерело.

Згідно з його інформацією, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення має бути винесене до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Як повідомлялося, наразі немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132198
 
 
 Топ коментарі
 
Продолжим.День 21: у жены зама СБУ новоиспеченного литинанта бкланова обнаружился российский паспорт, с которым она уже двадцать лет живет в Украине. А как же жена Семочко, такой был шкандаль, такой шкандаль,а тут все молчат.
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день 22-й. Ворота на Банковую закрыли. АТО сквозняк Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення - Цензор.НЕТ 3507

Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення - Цензор.НЕТ 2810
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Не, теперь нам из Хайфы будут смысл статей украинской конституции объяснять. Вот уже один объяснитель-конституционист нарисовался. Как шаверма на обетованной?
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Научись сперва в какчестве легбеза писать украинская Конституция с большой буквы - это уважение к Основному Закону страны .

И ещё , двигаясь в ЕС не забудь избавится от примитивного хамства , не уподобляйся ********** . - всё равно их тебе не переплюнуть .
Бо переход с обсуждения сути поста оппонента на его личность есть явный признак отстуствия других аргументов и явное признание своей беспомощности в этом вопросе !
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«тупорылые представители зрады» это Зеботы во время президенства Пороха?
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Тяните подольше чтобьі мародерьі подольше помучились.
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Нафуй соломона. Железньім фактом остается неподача Палубием списка коалиции в течении двух лет, после того как из нее вьішли Батькивщина и Самопомощь. Значит ее не бьіло.
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Залізним фактом є те, що президент МАЄ ПРАВО розпустити Верховну Раду й оголосити позачергові вибори, але НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ цього робити. Порошенко достатньо успішно працював з Радою до кінця своєї каденції, рішення приймалися, іноді, навіть, конституційною більшістю. Для Зеленського правова ситуація відсутності коаліції виникла з моменту його вступу на посаду. Те, що було до того, - не його собаче діло. Він мав оголосити початок двохмісячного строку для створення коаліції. А там вже починався шестимісячний термін закінчення каденції.
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нет, у нас выборы президента и парламента поэтому и разнесены во времени, чтобы первый контролировал второй и наоборот, так что считать, что все должно обнулиться с приходом нового президента\парламента неправильно.
но чисто с моральных позиций "официальная работа" праламента в 450 "депутатов" при наличии наверное 100-150 в лучшем случае 90% времени, да и те в основном занимались имитацией бурной деятельности, распилами и пиаром, причем во время войны как то наводит на идеи Савченко (или ее прокуроров).
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Брати(хабар від Порошенка), або не брати. Ось у чому питання
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Моя думка така: все, що мародер Порошенко дає, треба брати і обіцяти. Але робити все навпаки. Це нечесно? Ні, саме якраз це є чесно. Бо Порошнко є ворог України. А дуранути ворога України - святе діло.
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порохоботы люто спамят ваши посты. Расспамил пока.
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У детей с логикой нормально они еще не зомбированы системой власти.На них не действуют
заклинания касты жрецов КС, в которые верят взрослые с открытым ртом слушая их как они вещают волю духов закона.Зато дети вам скажут что 216 < 226 знчит каолиции нет.И трепетать они не будут перед конституцией которую жрецы КС резали 7 раз не разу не отмеряв где казус на казусе Кучме они посчитали ,что 2+1=2 Но взрослые и
об этом на полном серьезе спорили. Кому это выгодно ясно.Но не забывайте стаю полит шаманов зарабатующих себе на хлеб ударами в бубен и завываниями устроив балаган на
пустом месте на разных шоу. У них соловьев у нас своя плеяда.Лишь бы не спрашивали чей газ народа или касты неприкасаемых.
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То-есть решение принято,а вот озвучить его не решаются,ждут что и как изменится или кто больше заплатит.Выходит что КС у нас проституционный а не конституционный.
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Ну, давайте представим, КС подтвердил указ. Мотивация указа - отсутствие коалиции, т.е. нынешний парламент нелегитимен. А с какой даты? Это означает, что все решения и законы парламента после этой даты тоже нелегитимны? Например, закон о бюджете на 2019 год - незаконен. Все выплаты и траты по нему - вне закона. Расходы на выборы - вне закона. Вообще все вне закона!
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Нет. Президент имеет право распустить в случае отсутствия коалиции в течении 30 дней. Но не обязан. Распустил только сейчас.
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Ага, но пока наша Фемида будет задумчиво чесать свою дупу, то 30 дней истекут при любом раскладе))

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Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
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Для цього треба років з десять поміркувати. Після дострокових виборів))
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Не парламент нелегитимен,а осутствие коалиции даёт президенту право.

Президент не обязан распускать ВР,но право такое он имеет.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:.............
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Ну, да. Пожалуй, легитимность парламента под сомнение не ставится. Это я, пожалуй , загнул.
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Пора распускать такой суд, только наши бабки проедают.
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- Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.
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Пеця сквалыга мало денёг даёт,вот и ждут повышенных ставок..)
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Думаю, что судьям надо принять единственно правильное решение- признать указ неконституционным и отменить выборы.
ТОГДА ИХ ГАРАНТИРОВАНО НЕ ПОСАДЯТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПРЕЗИДЕНТЕ.
НУ а взятки они смогут наверстать на более простых делах 😀😀😀
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Може статись, що сам Порошенко цих суддів і здасть. Здасть слідству, як угоду за прийнятні умови утримання. Які не будуть гарантовані вже цим суддям...
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Он- провокатор
Раньше они топили за Юльку, А ТЕПЕРЬ В ОТКРЫТУЮ ТОПИТ ЗА РАШУ.
Вон как им не нравиться, что КС отменит выборы. Украину готовы уже под **** подложить .
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Зе-біли, та візьміт секундомір і міряйтесь, ідіоти! Місяця їм не вистачає, що там шмарклі жувати, запроданці!
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становиться понятно,что судьи колебаются между политикой и юриспруденцией, ибо если все понятно и дело признано как неотложное, то все другие дела отодвигаются в сторону и не надо откладывать вынесение решения на последний день.Представляю, как целый месяц каждый из них в своем кабинете морщит лоб и работает над глубиной мысли. А может квалификация слабоватая ?
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Месяц будут читать Конституцию?
Может пора брить в Конституционный суд тех, кто уже читал?
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То есть, вместо того, что бы вынести решение по этому простому делу, которое и "яйца выеденного не стоит", они поперлись "дни считать".
Вот же, уроды!

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Юля правильно сказала, ибо КС может только сказать конституционный указ или нет, но не отменить его. Во-вторых этот депутат Куприенко (как оказалось - великий арифметик Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення - Цензор.НЕТ 5485) от ЛП, один из тех кто открыл дело, сказал, что завтра (т.е. 11.06.19) он спросит у Парубия, почему он до сих пор не подал список членов коалиции), однако почему-то с тех пор об этом только тишина. Не исключаю, что сейчас задним числом сочиняют документ, и проплачивают подтверждения от депутатов не состоявших в коалиции.
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Юле надо Конституцию почитать.
Там прямо сказано: как только КС принимает положительное решение - указ тут же утрачивает свою силу.
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В любом случае выборы СОСТОЯТСЯ. Не имеет значения для этого, признает это суд конституционным или нет.. Главная ЗАДАЧА при этом состоит в том, чтобы порошенку показать, что ЗЕ поступил против ЗАКОНА и начинать на этом поле интриги.
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если даже решения КС не обязательні к исполнению - на єтой стране можно ставить жирній крест.
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Ну так тебе в Україну ніхто і не запрошує, росіянин
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Карандаш слюнявится уже давно. Лет тридцать назад...
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Можешь всю оставшуюся жизнь ставить кресты... Для Украины это не имеет ни малейшего значения.
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НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ
посмотреть комментарии юриста по этому делу:
https://www.youtube.com/watch?v=RB6dgZxuv7Y
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П'ятий канал - це той, що відмовивсь продати Порошенко? Мародерський авторитет, нічого не скажеш
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Ни один закон этой распустившейся вщент Рады не будет подписан Президентом,а будуть наложены вето.И страна от этой Раду попадёт в великую Руину.Полгода тратить на это абсолютно обанкротившееся зибрання госгроши и немаленькие нашей обанкроченной ими Украины -непозволительная роскошь.Их надо гнать на Говерлу на эти полгода!
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Де були ці судді, коли Ющ у 2007му роспустив Раду? Без всяких конституційних підстав? А сьогодні грошики мародера Порошенка не дають їм винести рішення, яке чекає від них переважна більшість українців?
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Не могут разобраться в статье 83 пункт 10 ... Ющ вообще не на что не ссылался , только на дух Конституции ... да и там не посмел КС отменить указ .
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Что значит с датой не определятся? Давай сегодня и сейчас! У меня уже налито.
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если даже КС вынесет решение, что Раду нельзя было распускать досрочно (гипотетически представим), то указ президента может отменить либо сам президент, либо высший административный суд, которому тоже потребуется время "на рассмотрение дела", и будет ли ВАС выносить свое решение опираясь на решении КС или только примет его к сведению как основание для рассмотрения производства. А там глядишь пройдут досрочные выборы и решение потеряет практическое значение (только как академический казус)!
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Это они ждут, что пэтя поднимет им до 20 лимонов.
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А в Сша нет конституционного суда. Там есть Верховный суд. У них по закону конституцию менять , только вносить изменения.
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Ссыкотно...Боятся,а вдруг политическую конъюнктуру поняли неверно,вдруг ветер не с той стороны дует.Тут же надо правильно определиться с сильной стороной!
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Ага! В класичній українській літературі вже була колись описана ця ситуація. Пам'ятаєте: "То як же: Боруля чи Беруля?" (То коли ж: 29 червня чи 4 липня?) І сміх, і гріх: часи йдуть, віки минають, а в Україні нічого не змінюється: раніше були дяки і писарі, а тепер - судді, президенти і депутати... Один хрін!!!
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Ага! В класичній українській літературі вже була колись описана ця ситуація. Пам'ятаєте: "То як же: Боруля чи Беруля?" (То коли ж: 29 червня чи 4 липня?) І сміх, і гріх: часи йдуть, віки минають, а в Україні нічого не змінюється: раніше були дяки і писарі, а тепер - судді, президенти і депутати... Один хрін!!!
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починаю поважати КС за їхнє почуття гумору. браво👏
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"Как сообщалось, на данный момент пока еще нет даже проекта решения Конституционного Суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады"

Какой бред.
Рассмотрение только началось, а им уже подавай проект решения.
Такое было возможно только при Януковиче по делу о Конституции.
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Есть хотелки и есть закон(пусть и не совершенный)который надо соблюдать,а то можно через какое то время захотеть что угодно к примеру вернуть в состав Украины на правах автономии лугондон и даунбас или выкинуть из Украины Зебила с его супер командой и его вдохновителей заодно и всех евреев чтобы не було прецедентов в дальнейшем.
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Если бы эти черти были компетентными, можно решение принять после, максимум двух часов консультаций, тем более, что позиция и аргументы сторон предельно ясны. А они "с датой определиться не могут", *** это какой то бред. То эти судьи-скоты болеют по тридцать человек одновременно, то решение не могут принять. Вопрос нахер такие судби, выгнать к бени матери всех и выбрать других, третих, пятых. Не хотят нормально работать, пусть, суки уьицы метут. В стране и так дурдом, еще и эти ****** воду мутят.
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Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення, - "Українські Новини" (оновлено)
 
 
 
 
 
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