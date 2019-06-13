 Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі КС.
"У суддів різне трактування відліку передбаченого законом строку для ухвалення рішення. Одні вважають, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказали в пресслужбі.
Згідно з інформацією, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення має бути ухвалено до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.
Як повідомлялося, наразі ще немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.
11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.
заклинания касты жрецов КС, в которые верят взрослые с открытым ртом слушая их как они вещают волю духов закона.Зато дети вам скажут что 216 < 226 знчит каолиции нет.И трепетать они не будут перед конституцией которую жрецы КС резали 7 раз не разу не отмеряв где казус на казусе Кучме они посчитали ,что 2+1=2 Но взрослые и
об этом на полном серьезе спорили. Кому это выгодно ясно.Но не забывайте стаю полит шаманов зарабатующих себе на хлеб ударами в бубен и завываниями устроив балаган на
пустом месте на разных шоу. У них соловьев у нас своя плеяда.Лишь бы не спрашивали чей газ народа или касты неприкасаемых.
ТОГДА ИХ ГАРАНТИРОВАНО НЕ ПОСАДЯТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПРЕЗИДЕНТЕ.
НУ а взятки они смогут наверстать на более простых делах 😀😀😀
Раньше они топили за Юльку, А ТЕПЕРЬ В ОТКРЫТУЮ ТОПИТ ЗА РАШУ.
Вон как им не нравиться, что КС отменит выборы. Украину готовы уже под **** подложить .
Может пора брить в Конституционный суд тех, кто уже читал?
Вот же, уроды!
Там прямо сказано: как только КС принимает положительное решение - указ тут же утрачивает свою силу.
посмотреть комментарии юриста по этому делу:
https://www.youtube.com/watch?v=RB6dgZxuv7Y