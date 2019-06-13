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Все про:ВР (4967) КС (318) розпуск (61)

 Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення

Судді Конституційного суду не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для ухвалення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі КС.

"У суддів різне трактування відліку передбаченого законом строку для ухвалення рішення. Одні вважають, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказали в пресслужбі.

Згідно з інформацією, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення має бути ухвалено до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Як повідомлялося, наразі ще немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132198
 
 
 Топ коментарі
 
Продолжим.День 21: у жены зама СБУ новоиспеченного литинанта бкланова обнаружился российский паспорт, с которым она уже двадцать лет живет в Украине. А как же жена Семочко, такой был шкандаль, такой шкандаль,а тут все молчат.
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Брати(хабар від Порошенка), або не брати. Ось у чому питання
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Моя думка така: все, що мародер Порошенко дає, треба брати і обіцяти. Але робити все навпаки. Це нечесно? Ні, саме якраз це є чесно. Бо Порошнко є ворог України. А дуранути ворога України - святе діло.
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У детей с логикой нормально они еще не зомбированы системой власти.На них не действуют
заклинания касты жрецов КС, в которые верят взрослые с открытым ртом слушая их как они вещают волю духов закона.Зато дети вам скажут что 216 < 226 знчит каолиции нет.И трепетать они не будут перед конституцией которую жрецы КС резали 7 раз не разу не отмеряв где казус на казусе Кучме они посчитали ,что 2+1=2 Но взрослые и
об этом на полном серьезе спорили. Кому это выгодно ясно.Но не забывайте стаю полит шаманов зарабатующих себе на хлеб ударами в бубен и завываниями устроив балаган на
пустом месте на разных шоу. У них соловьев у нас своя плеяда.Лишь бы не спрашивали чей газ народа или касты неприкасаемых.
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То-есть решение принято,а вот озвучить его не решаются,ждут что и как изменится или кто больше заплатит.Выходит что КС у нас проституционный а не конституционный.
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Ну, давайте представим, КС подтвердил указ. Мотивация указа - отсутствие коалиции, т.е. нынешний парламент нелегитимен. А с какой даты? Это означает, что все решения и законы парламента после этой даты тоже нелегитимны? Например, закон о бюджете на 2019 год - незаконен. Все выплаты и траты по нему - вне закона. Расходы на выборы - вне закона. Вообще все вне закона!
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Нет. Президент имеет право распустить в случае отсутствия коалиции в течении 30 дней. Но не обязан. Распустил только сейчас.
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Ага, но пока наша Фемида будет задумчиво чесать свою дупу, то 30 дней истекут при любом раскладе))

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Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
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Для цього треба років з десять поміркувати. Після дострокових виборів))
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Пора распускать такой суд, только наши бабки проедают.
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- Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.
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Пеця сквалыга мало денёг даёт,вот и ждут повышенных ставок..)
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Думаю, что судьям надо принять единственно правильное решение- признать указ неконституционным и отменить выборы.
ТОГДА ИХ ГАРАНТИРОВАНО НЕ ПОСАДЯТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПРЕЗИДЕНТЕ.
НУ а взятки они смогут наверстать на более простых делах 😀😀😀
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Може статись, що сам Порошенко цих суддів і здасть. Здасть слідству, як угоду за прийнятні умови утримання. Які не будуть гарантовані вже цим суддям...
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Он- провокатор
Раньше они топили за Юльку, А ТЕПЕРЬ В ОТКРЫТУЮ ТОПИТ ЗА РАШУ.
Вон как им не нравиться, что КС отменит выборы. Украину готовы уже под **** подложить .
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Зе-біли, та візьміт секундомір і міряйтесь, ідіоти! Місяця їм не вистачає, що там шмарклі жувати, запроданці!
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становиться понятно,что судьи колебаются между политикой и юриспруденцией, ибо если все понятно и дело признано как неотложное, то все другие дела отодвигаются в сторону и не надо откладывать вынесение решения на последний день.Представляю, как целый месяц каждый из них в своем кабинете морщит лоб и работает над глубиной мысли. А может квалификация слабоватая ?
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Месяц будут читать Конституцию?
Может пора брить в Конституционный суд тех, кто уже читал?
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То есть, вместо того, что бы вынести решение по этому простому делу, которое и "яйца выеденного не стоит", они поперлись "дни считать".
Вот же, уроды!

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Юля правильно сказала, ибо КС может только сказать конституционный указ или нет, но не отменить его. Во-вторых этот депутат Куприенко (как оказалось - великий арифметик Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення - Цензор.НЕТ 5485) от ЛП, один из тех кто открыл дело, сказал, что завтра (т.е. 11.06.19) он спросит у Парубия, почему он до сих пор не подал список членов коалиции), однако почему-то с тех пор об этом только тишина. Не исключаю, что сейчас задним числом сочиняют документ, и проплачивают подтверждения от депутатов не состоявших в коалиции.
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Юле надо Конституцию почитать.
Там прямо сказано: как только КС принимает положительное решение - указ тут же утрачивает свою силу.
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В любом случае выборы СОСТОЯТСЯ. Не имеет значения для этого, признает это суд конституционным или нет.. Главная ЗАДАЧА при этом состоит в том, чтобы порошенку показать, что ЗЕ поступил против ЗАКОНА и начинать на этом поле интриги.
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если даже решения КС не обязательні к исполнению - на єтой стране можно ставить жирній крест.
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Ну так тебе в Україну ніхто і не запрошує, росіянин
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Карандаш слюнявится уже давно. Лет тридцать назад...
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Можешь всю оставшуюся жизнь ставить кресты... Для Украины это не имеет ни малейшего значения.
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НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ
посмотреть комментарии юриста по этому делу:
https://www.youtube.com/watch?v=RB6dgZxuv7Y
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П'ятий канал - це той, що відмовивсь продати Порошенко? Мародерський авторитет, нічого не скажеш
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Де були ці судді, коли Ющ у 2007му роспустив Раду? Без всяких конституційних підстав? А сьогодні грошики мародера Порошенка не дають їм винести рішення, яке чекає від них переважна більшість українців?
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Не могут разобраться в статье 83 пункт 10 ... Ющ вообще не на что не ссылался , только на дух Конституции ... да и там не посмел КС отменить указ .
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Что значит с датой не определятся? Давай сегодня и сейчас! У меня уже налито.
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если даже КС вынесет решение, что Раду нельзя было распускать досрочно (гипотетически представим), то указ президента может отменить либо сам президент, либо высший административный суд, которому тоже потребуется время "на рассмотрение дела", и будет ли ВАС выносить свое решение опираясь на решении КС или только примет его к сведению как основание для рассмотрения производства. А там глядишь пройдут досрочные выборы и решение потеряет практическое значение (только как академический казус)!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення
 
 
 
 
 
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