 Розпуск ВР: судді Конституційного Суду не можуть визначитися з датою ухвалення рішення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі КС.

"У суддів різне трактування відліку передбаченого законом строку для ухвалення рішення. Одні вважають, що 1 місяць рахується від дати відкриття провадження (у справі), тобто з 29 травня, інші - що з дати визнання подання невідкладним до розгляду, тобто з 4 червня", - сказали в пресслужбі.

Згідно з інформацією, якщо рахувати від 29 травня цей строк, то рішення має бути ухвалено до 29 червня, якщо ж від 4 червня, то відповідно до 4 липня.

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Як повідомлялося, наразі ще немає навіть проекту рішення Конституційного Суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

11 червня КС розпочав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник Ради в КС заявив, що 11 червня рішення щодо конституційності розпуску парламенту не буде.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.