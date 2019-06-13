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 Правопорядок на виборах у Раду забезпечуватимуть близько 135 тис. правоохоронців, - радник міністра Стойко

На позачергових виборах до Верховної Ради до забезпечення правопорядку будуть залучені попередньо 135 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом до забезпечення правопорядку на виборах буде залучено приблизно 135 тисяч правоохоронців", - сказав Стойко на брифінгу в Києві.

За словами радника міністра, 70-73 тисячі - це безпосередньо співробітники Національної поліції, адже на кожній виборчій дільниці службу нестимуть по два поліцейські, як це було на президентських виборах.

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При цьому Стойко зазначив, що в цей час МВС проводить розрахунки особового складу, який буде задіяний у забезпеченні правопорядку на виборах, і конкретну цифру поки ще рано називати.

За словами радника глави МВС, також будуть задіяні резерви.

"Всі недоліки на президентських виборах ми врахували ... і робимо все ... щоб забезпечити безпеку виборчого процесу", - додав він.

Зі свого боку директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко додав, що зокрема, буде забезпечена можливість поліцейським голосувати на виборах за місцем несення служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132196
 
 
 Топ коментарі
 
голобородьковатність населення -основа перемоги на виборах до ВР,так Зе біли?Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко - Цензор.НЕТ 5560
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В первой 20-ке слуги урода минимум четверо людей авакова, - так что выбори пройдут на ура)
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Той, хто оптимізує армію починає годувати чужу армію Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко - Цензор.НЕТ 9125 (с).
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так, може, ще й виборів не буде... уявляєте, скільки грошей ЗЕкономиться?
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щас зебеєні "оптімізірують" армію - грошей буде завалісь
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Той, хто оптимізує армію починає годувати чужу армію (с).
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до осени зельцман оптимизирует половину и будет меньше зеваковцев в три раза
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В первой 20-ке слуги урода минимум четверо людей авакова, - так что выбори пройдут на ура)
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голобородьковатність населення -основа перемоги на виборах до ВР,так Зе біли?Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко - Цензор.НЕТ 5560
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не смотря на приговор суда віборі будут ?? єто шо вообще такое
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В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение.
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