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 Політика України
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Все про:звільнення (555) Шевчук Станіслав (30) ДБР (297)

 "Це просто ще один зі способів тиску на мене", - Шевчук про справу ДБР проти нього

Колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук вважає, що відкрита Державним бюро розслідувань проти нього справа - це "ще один спосіб тиску" на нього, і те, що до цього долучилися народні депутати, свідчить про політичну складову.

Про це Шевчук сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Це просто ще один зі способів тиску на мене з боку тих осіб, які були ініціаторами мого звільнення і зараз намагаються встановити контроль над КСУ. Тому їм дуже не хочеться мого поновлення на посаді", - сказав він.

Шевчук зазначив, що тема зі штатними і позаштатними радниками "вже набридла всім" і тут немає жодного порушення закону.

"А те, що до цих ігрищ долучилися народні депутати, ще раз свідчить про політичну складову мого звільнення", - наголосив він.

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Раніше сьогодні стало відомо, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Шевчука.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132192
 
 
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Портнов, коломойский, онищенко, янукович, отето судие, - какие святие люди пострадали от шоколадной тирании...
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Да, еще один способ давления, интересно, когда нибудь УДАВЯТ?
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А чо, з Богданом (нині - очолює АП), коли він ще в березні відвідував Кнст.Суд - цю проблему тоді не порішали?
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Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це просто ще один зі способів тиску на мене", - Шевчук про справу ДБР проти нього
 
 
 
 
 
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