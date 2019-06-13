 "Це просто ще один зі способів тиску на мене", - Шевчук про справу ДБР проти нього

Про це Шевчук сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Це просто ще один зі способів тиску на мене з боку тих осіб, які були ініціаторами мого звільнення і зараз намагаються встановити контроль над КСУ. Тому їм дуже не хочеться мого поновлення на посаді", - сказав він.
Шевчук зазначив, що тема зі штатними і позаштатними радниками "вже набридла всім" і тут немає жодного порушення закону.
"А те, що до цих ігрищ долучилися народні депутати, ще раз свідчить про політичну складову мого звільнення", - наголосив він.
Раніше сьогодні стало відомо, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Шевчука.
Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.
На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.
21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.