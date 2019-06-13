 Упродовж тижня на власному мінному полі підірвалися два сапери противника, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР
За даними української розвідки, інженерно-саперні підрозділи противника активізували ведення інженерної розвідки місцевості в районах розташування своїх військ з метою виявлення неврахованих районів мінування й усунення раніше допущених порушень і помилок у ході мінування в авральному порядку, виконуючи злочинні накази російського окупаційного командування.
При цьому, як зазначили в ГУР, через відсутність і недостовірності наявних карт мінування зростає кількість втрат особового складу супротивника в ході робіт на власноруч замінованій території. Так, на цьому тижні на своєму неврахований мінному полі загинули два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника.
Енотика бы сюда .
- Смотри, бери только хорошие спички!
Возвратился сын. Отец спрашивает:
- Спички хорошие взял? Не отсыревшие?
- Хорошие, папа! Загораются... Я все проверил, перед покупкой...
С пухнастым бандеровцем и новость веселей.
Короче, москалики и сепарье - составляйте формуляры минирования! (далее по тексту земля железобетоном)