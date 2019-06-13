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 Упродовж тижня на власному мінному полі підірвалися два сапери противника, - розвідка

Російсько-окупаційні війська продовжують заходи щодо вдосконалення системи інженерних загороджень з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, інтенсивно обладнуються нові та оновлюються вже наявні ділянки мінно-вибухових загороджень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР

За даними української розвідки, інженерно-саперні підрозділи противника активізували ведення інженерної розвідки місцевості в районах розташування своїх військ з метою виявлення неврахованих районів мінування й усунення раніше допущених порушень і помилок у ході мінування в авральному порядку, виконуючи злочинні накази російського окупаційного командування.

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При цьому, як зазначили в ГУР, через відсутність і недостовірності наявних карт мінування зростає кількість втрат особового складу супротивника в ході робіт на власноруч замінованій території. Так, на цьому тижні на своєму неврахований мінному полі загинули два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132191
 
   
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Хоч якась користь від швайнехундів.
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Полетали два сапера, приземлилися частями.
Енотика бы сюда .
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Чому даунецькі сапери так не ******* приказку "одна нога тут, друга там"?
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"Что вы понимаете в колбасных обрезках..."? Ребята тестировали качество поставляемой из России, "гуманитарки"... Это, как в старом анекдоте: "Послал отец сына в лавку, за спичками. Перед уходом сын проинструктирован:
- Смотри, бери только хорошие спички!
Возвратился сын. Отец спрашивает:
- Спички хорошие взял? Не отсыревшие?
- Хорошие, папа! Загораются... Я все проверил, перед покупкой...
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Спасибо. 😻
С пухнастым бандеровцем и новость веселей.
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Ось казала мама, не лазь по городам, не тирь полуниць. Забув, не шукай картоплю серед полуниць
Короче, москалики и сепарье - составляйте формуляры минирования! (далее по тексту земля железобетоном)
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