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Все про:МЗС (1774) членство в ЄС (134) Клімкін (1423)

 Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що вступ України в Євросоюз можливий приблизно 2035 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У найближчій перспективі скептичне ставлення більшості країн-членів ЄС до потенційного розширення навряд зміниться на краще. Причин багато, і вони зрозумілі: бажання втриматися у зоні комфорту і добробуту, Brexit (якщо він таки буде), необхідність перетравити розширення на Балкани, а також путінська Росія, яка нікуди не поділась і продовжує робити все, аби завадити нашим євроінтеграційним прагненням", - написав Клімкін.

Водночас він зазначив, що "якщо настрої всередині ЄС збалансуються, балканські країни успішно інтегруються у 2025 році, а також інші зорі та планети стануть у сприятливі євроінтеграційні позиції, то після 2025 у нас з’явиться реальний шанс отримати європейську перспективу. Амбітно, але можливо. Нагадаю, що для цього потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Тому до того часу маємо реально стрибнути вище голови, щоб змінити Україну і українців".

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Потім, за його словами, розпочнуться передвступні переговори: "До речі, європейська бюрократія нікуди не поділась, а, здається мені, чим далі, тим заплутаніша і складніша".

"Якщо проаналізувати ретроспективу розширення ЄС в останні роки, побачимо, що з моменту подачі заявки на вступ до моменту отримання членства проходило в середньому 10-12 років. І це при тому, що жодних проблем з наданням європейської перспективи для них в цілому не було. До речі, щодо вступу Болгарії та Румунії дехто в ЄС досі вважає, що їх прийняли дещо поспіхом. Тому рахуємо, тут нічого надскладного, шкільна арифметика: +/- 2035 рік", - написав міністр.

При цьому, підкреслив Клімкін, багато країн-членів будуть максимально прискіпливо і навіть упереджено перевіряти кожне наше досягнення і крок.

"Повторюсь: амбітно, але реально. До речі, приблизно такими ж цифрами оперують і наші європейські друзі та партнери. І, на жаль, Європа – це не лише наші симпатики. А ті, хто нам не надто симпатизує, взагалі не хочуть встановлювати якісь конкретні терміни та строки. Про це теж не забуваймо", - резюмував глава МЗС.

Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року 01
Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132183
 
 
 Топ коментарі
 
"Звезды и планеты стали в неблагоприятные евроинтеграционные позиции" Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 7894
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картавий поц) що ж ти там робив 5 років, на своїй посаді, дармрїд??
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Врети!11 Петя обещал, что в 2024 подаем заявку!11 Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 7915
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"Звезды и планеты стали в неблагоприятные евроинтеграционные позиции" Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 7894
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если б не коломойская мартишка все было б...
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Подати заявку і стати членом ЄС, дещо різні речі.
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но вам же не понравилось...вы же решили,шо лучше зелебеня с тайожным саюзом.вот звезды и повернулись тылом.ждут,когда зелебеню прогоните,пока отремонтируете то шо он сломал...
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"...другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции..."

Разве что на астрологов теперь вся надежда. Больше теперь надеяться не на кого. Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 9301
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Классно потроллил евромайдунов))
Ну что скажите порохоботы,вас ждут в Европе?
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Це він потролив зебілів яки перекресли п'ять років напрацювань минулої влади. Ще мінус п'ять років марнування часу Зе, а потім знов 10 років плідної праці для вступу в Єс.
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Гражданином Непала может быть только тот,кто зачат не пальцем и не палкой
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Я тащусь.. Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 4710
Зе настолько велик,что даже не имея рычагов власти,перечеркнул все Пецины пять лет напряженного труда...
95 квартал отдыхает...
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Он же с пророссийской позицией, как и янык был
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А те що Яник лише відмовою підписати асоціацію перекреслив 10 років роботи вас не дивує?
Прокацапцька позиція The дійсно перекреслює напрацювання минулих п'яти років.
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ватан у нас теперь эпоха без бедности Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 1389 на хрен тебе евросоюз?
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картавий поц) що ж ти там робив 5 років, на своїй посаді, дармрїд??
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"СуперДипломатия" от Порошенко и Климкина! Наработали за 5 лет. В Конституцию внесли.......Охренеть, только вылез из под давления порошенко и пошёл Правду матку резать!
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Что там ПЕС "обновлённый" прогавкает? Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 981
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помнится еще в конце 90х рыжий сказал что Украина не в ступит в ЕС до 2020 года. И это единственное, что он сказал честно.
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К тому времени в ЕС останутся только Сербия, Венгрия и..... РФ
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харашо клімкін считає на калькуляторі. клімкін, чючєло, с такими під"расами як ви, у владі, Україна ніколи не буде в ЄС.
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Гройся,а может ну её нафиг еуропа ?Давай лучше через сколько времени будет дорога с любого райцентра
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Такие долгосрочные прогнозы- абсурдны. В 1982 г СССР принял Продовольственную программу. ) В 1990 г пообещали изобилие. )))) Бобик сдох, программа медным тазом и т.д.
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тоже чотаржу - тут не знаешь шо завтра будет, а они с важным видом почти гарантируют разное.
вдруг курс опять в три раза подскочит и ВВП тоже просядет = еще +150 лет шоп догнать Польшу Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року - Цензор.НЕТ 8967
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К тому времени никакого Евросоюза и в помине не будет ,а даст Бог и Климкина тоже ... Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 48
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Кое кто из соевых как раз срок отмотает к тому времени,хорошо так,выходишь на волю а тут Европа
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Європи тут не буде ще 2-3 покоління, поки совкова ментальність не піде в небуття разом з її носіями.
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Я не впевнений чи взагалі нам потрібен цей лівацько-толерастичний неосовок. Вступити в НАТО потрібно 100% а з приводу ЄС дуже сумніваюсь.
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Классно потроллил евромайдунов..........
Ну что скажите порохоботы,вас ждут в Европе?

Это же надо быть такими даунами,наверно ваши родители до сих пор строят коммунизму.. Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году - Цензор.НЕТ 138
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Украину никогда не возьмут ни в ЕС ни в НАТО! Украина развалила Речь Посполитую, Австро-Венгерскую империю, Российскую империю и СССР ! Если нас возьмут в ЕС мы и эту организацию развалим тоже и европейцы это прекрасно понимают, поэтому нас туда не возьмут
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Славяне были оч. свободными
Их всегда угоняли в рабство как скот,
Но и там они не работали)
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Да кто нас гонит то куда на аркане? Сами толпами прем в Европу и Россию на зароботки. Сейчас 21 век, работорговля как и все остальное *эволюционировала*
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Да не, это как варяги когда-то шли "на греки" и тут набирали заодно быдло в рабство.
Само слово "славянин" - от слова "раб". Это версия если че. Но я ни капельки не удивлюсь если и вправду так.
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Ничего подобного, Пэтрык через год вернется и 2024 мы станем ЧЛЕНОМ.
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24 процента верит Петрухе и голосует за него, он слов на ветер не бросает.
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Да и в конституции так написано, а раз написано, то мы есть члены.
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Когда-то в будущем Украина получит "реальный шанс получить перспективу". Если бы не знал что Климкин дурачок, подумал бы что он стебется.
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кацотроли кто скажет а хйло вам крепостным холопам на когда рай пообещал может нашу вату прихватите Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року - Цензор.НЕТ 732
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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что вступление Украины в Евросоюз возможно прилизительно в 2035 году,где то 15 марта к 12 часам..)
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Парубий сказал в 2028, это оказывается он еще оптимист.))
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Беда в том, что еще очень много желают в ЕС. К 2035 году их количество резко уменьшится.
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Вместе с тем он отметил, что "если настроения а также другие звезды " планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу": "Амбициозно, но возможно"

Шоколадники оказывается все 5 лет, вели нас в Европу по звёздам😂
Украинский вопрос
-Когда наконец украинская власть перестанет использовать Украину, как полигон для собственного обогощения?
Ответ Власти, которую мы выбираем
😨
- Когда звёзды и планеты станут в благоприятные позиции.

(Халдейский курьер)
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Не стоит обсуждать высказывания, смысла которых ты не понимаешь. Можно попасть в неловкую ситуацию.
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Не понимаешь что такое "можно попасть в неловкую ситуацию"? Тогда скажу проще - выглядеть дурой. Так понятно?
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Надо было в Конституции написать 2019 год ЕС и НАТО
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