 Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив відвідати Україну

"Від імені народу України та від себе особисто вітаю Вас із перемогою на позачергових виборах президента Республіки Казахстан. Довіра, надана Вам виборцями, є свідченням Вашого високого авторитету та відданості служінню народу Казахстану", - написав Зеленський у посланні Токаєву, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Текст вітального листа опубліковано в четвер в офіційних казахстанських ЗМІ.
"Переконаний, що обопільними зусиллями нам вдасться поглибити конструктивну співпрацю між нашими країнами на основі взаємної підтримки суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив президент України.
Зеленський запросив Токаєва відвідати з візитом Україну "для надання нового імпульсу розвитку відносин між Києвом і Нур-Султаном".
Він побажав новому президенту Казахстану міцного здоров'я і нових успіхів, а дружньому народові Казахстану - миру і процвітання, йдеться в повідомленні.
Панове...ЗЕ как клещ...попробуй его потом еще СКОВЫРНУТЬ...
Без КЛОВАНОВ...
Или кишка тонковата?
И вааще: а причем тут пеця? Он уже почти месяц,как не при делах
Или клоун уже открыл первый конверт "вали все на папиредников"?
мы их неслабо затариваем продукцией тяжелого машиностроения
из того что знаю
они на нас не нападали и не одобряют политику рашки в отношении Украины
не понимаю чем вызвано злобное хрюканье свиноботов в теме
На Казахстан никто не гонит
Тут о марионетках говорят
причем здесь марионетки?
и одного и второго выбрало большинство
и если нашему еще ты можешь что то предъявлять
то казахам как по мне глупо
хотя бы потому что ментальность абсолютно разная
ты с казахами общался? куда они стремятся?
не поверишь .. не в таёжный союз и в ес, в Эмираты, точнее не стремятся а хотят как там
какой государственный строй в эмиратах?
поэтому жалкие высеры свиноботов смотрятся как минимум кумедно)
Специально для тупых и малограмотных - речь идет о марионетках
Казахам я абсолютно ничего не представляю.И куда они стремятся - это только их дело.
В дурдоме - количество пациентов значительно превосходит число санитаров.Вся власть поциентам?
И еще,отличительная черта непроходимой тупости зелюков то,что все,кто не любит клована - порохоботы.На то они и зелюки
давай начнем по порядку
какой у тебя айкью?)
Официально заверен юристом
Тест проводил психолог
И вааще-то это тебя никак не касается
честно
шо на цензоре делаешь?
2 инфаркта,нервничать низзя
Также в Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новотошковского и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.
Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены.
мои спивчутя
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов "Тенгизшевройл" (ТШО).
По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.
"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", - говорит руководитель трейдерской компании из Киева.
По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.
"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", - сказал он.
По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахстанских производителей.==============================
договариваться надо про объездные пути
тут те же грабли, или ты хотел чтобы рашка им еще газку сверху подгрузила?
мы с казахстаном не граничим
к сожалению
ты в курсах?)
тебе на гов уа, я гройсмана только по телевизору видел
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
если они между китаем и рашкой?
как раз очень их понимаю
с волками жить. по волчьи выть(с)
Там после выборов с вбросами и казахским вариантом ******** казахов пачками в зиндан заберают. В астане и алмаате уже больше 1000 задержаных. Только из за того, чтобы узаконить вечную елбасу.
Это какой то позор.