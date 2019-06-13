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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1679) Казахстан (88) Токаєв (4)

 Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив його відвідати Київ з візитом.

"Від імені народу України та від себе особисто вітаю Вас із перемогою на позачергових виборах президента Республіки Казахстан. Довіра, надана Вам виборцями, є свідченням Вашого високого авторитету та відданості служінню народу Казахстану", - написав Зеленський у посланні Токаєву, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Текст вітального листа опубліковано в четвер в офіційних казахстанських ЗМІ.

"Переконаний, що обопільними зусиллями нам вдасться поглибити конструктивну співпрацю між нашими країнами на основі взаємної підтримки суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив президент України.

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Зеленський запросив Токаєва відвідати з візитом Україну "для надання нового імпульсу розвитку відносин між Києвом і Нур-Султаном".

Він побажав новому президенту Казахстану міцного здоров'я і нових успіхів, а дружньому народові Казахстану - миру і процвітання, йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132179
 
 
 Топ коментарі
 
Одна кукла пригласила другую
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Когда пуйла переизберут в очередной раз - зебил его тоже поздравит Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину - Цензор.НЕТ 5189
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А на прямую два преза встретится не хотят...Назарбаев+Коломойша...
Без КЛОВАНОВ...
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В Казахстанського п.діка вже руки в крові казахів. А він запрошує цю копію Пуйла в Україну.
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Поделится опытом как п.. опозицию?)))
Панове...ЗЕ как клещ...попробуй его потом еще СКОВЫРНУТЬ...
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зеленая кукла вряд ли и знает что кого то поздравляла)
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Когда пуйла переизберут в очередной раз - зебил его тоже поздравит
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смешной клоун пригласил в гости злого клоуна.
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Все диктаторы-узурпаторы - Вэлкам ту Юкрейн!!!
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Токаев уже узурпатор и диктатор? Он еще и месяца не пробыл президентом. Вы путаете его с Назарбаевым
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А на прямую два преза встретится не хотят...Назарбаев+Коломойша...
Без КЛОВАНОВ...
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шаурмы поесть.. на рояле поиграть.. зааашибись программа!
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Твой порохосвин политический покойник.Скоро получит второй пендоль от народа Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину - Цензор.НЕТ 5311
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Ну так мы все ожидаем,когда ж зелюки его посадят?
Или кишка тонковата?
И вааще: а причем тут пеця? Он уже почти месяц,как не при делах
Или клоун уже открыл первый конверт "вали все на папиредников"?
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Повыгоняем с ВР свиней бпп и нф , а потом за главного свина и кроля возьмемся.
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Молодец Володя ! Нужно налаживать дружеские отношения между странами.
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Опять порохоботня повылазила...истерите дальше. скоро вас с харчевания снимут, Шариковым Швондер финансирование перекроет за вашей не надобностью. Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину - Цензор.НЕТ 1372
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Казахстан не признал крым
мы их неслабо затариваем продукцией тяжелого машиностроения
из того что знаю
они на нас не нападали и не одобряют политику рашки в отношении Украины
не понимаю чем вызвано злобное хрюканье свиноботов в теме
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Ты или читать не умееш или у тебе айкью не позволяет понять?
На Казахстан никто не гонит
Тут о марионетках говорят
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а у тебя какое айкью?
причем здесь марионетки?
и одного и второго выбрало большинство
и если нашему еще ты можешь что то предъявлять
то казахам как по мне глупо
хотя бы потому что ментальность абсолютно разная
ты с казахами общался? куда они стремятся?
не поверишь .. не в таёжный союз и в ес, в Эмираты, точнее не стремятся а хотят как там
какой государственный строй в эмиратах?
поэтому жалкие высеры свиноботов смотрятся как минимум кумедно)
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Ты смешон как и всякий прочий зелюк.
Специально для тупых и малограмотных - речь идет о марионетках
Казахам я абсолютно ничего не представляю.И куда они стремятся - это только их дело.
В дурдоме - количество пациентов значительно превосходит число санитаров.Вся власть поциентам?
И еще,отличительная черта непроходимой тупости зелюков то,что все,кто не любит клована - порохоботы.На то они и зелюки
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меньше пены тюбик)
давай начнем по порядку
какой у тебя айкью?)
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Пузырек,мой АйКью 142-148
Официально заверен юристом
Тест проводил психолог
И вааще-то это тебя никак не касается
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паздравляю
честно
шо на цензоре делаешь?
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Вечером 12 июня российские террористы обстреляли район села Боровское (10 км от Северодонецка) из дальнобойной артиллерии калибром 152 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Также в Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новотошковского и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.
Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены.
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наверное слышно как бахкает
мои спивчутя
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методичка, установка мочить Зе...за это карамельки пока ещё раздают.
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Казахстанская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов "Тенгизшевройл" (ТШО).
По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.
"Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили", - говорит руководитель трейдерской компании из Киева.
По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.
"Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются", - сказал он.
По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахстанских производителей.==============================
договариваться надо про объездные пути
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ты забыл чем закончился шелковый путь Яценюка?
тут те же грабли, или ты хотел чтобы рашка им еще газку сверху подгрузила?
мы с казахстаном не граничим
к сожалению
ты в курсах?)
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было бы желание - мордор продавил свой северный поток, южный поток - нам что мешает соблюдать свои интересы?
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а чего ты у меня спрашиваешь?
тебе на гов уа, я гройсмана только по телевизору видел
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а я тебя и не спрашиваю **** от тебя толку - ты гройсмана только по телевизору видел
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Да и исторически Казакстан очень сильно связан с Украиной. Там много наших людей проживает и проживало. (целина, высылки из страны).
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27 стран, которые голосовали против крымской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве,
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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а куда им деваться
если они между китаем и рашкой?
как раз очень их понимаю
с волками жить. по волчьи выть(с)
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охринеть. штейн ипанулся? кто ему такое посоветовал? этот касымбабай такой же шнырь назарбабая (елбасы) как и менахем мендель у ***** -шаломова.
Там после выборов с вбросами и казахским вариантом ******** казахов пачками в зиндан заберают. В астане и алмаате уже больше 1000 задержаных. Только из за того, чтобы узаконить вечную елбасу.

Это какой то позор.
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В принципе если Токаев закажет корпоратив,то они быстрее встретиться
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Не пожартував з поздоровленням. Бо Вова це любить, як з тарифами.
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Нужное дело - пробить казахский сжиженный газ цистернами через Расию!
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Можно (и нужно) было более сдержанно и сухо (чисто формально) "поздравить", ведь таких ПОЗОРНЫХ "выборов" (на фоне тотального винтилого и полицайского произвола) не было даже у назарбай-баши!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив відвідати Україну
 
 
 
 
 
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