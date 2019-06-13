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Все про:партія (155) Слуга народу (44)

 "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах. СПИСОК

Партія "Слуга народу" оприлюднила список із 201 кандидата, з якими йде на дострокові парламентські вибори.

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

Так, список "Слуги народу" в загальнодержавному виборчому окрузі складається з таких кандидатів:

  1. Разумков Дмитро Олександрович
  2. Стефанчук Руслан Олексійович
  3. Венедіктова Ірина Валентинівна
  4. Арахамія Давид Георгійович
  5. Янченко Галина Ігорівна
  6. Федоров Михайло Альбертович
  7. Корнієнко Олександр Сергійович
  8. Красносільська Анастасія Олегівна
  9. Ткаченко Олександр Владиславович
  10. Беленюк Жан Венсанович
  11. Бабак Сергій Віталійович
  12. Криклій Владислав Артурович
  13. Шуляк Олена Олексіївна
  14. Наталуха Дмитро Андрійович
  15. Ясько Єлизавета Олексіївна
  16. Оржель Олексій Анатолійович
  17. Герус Андрій Михайлович
  18. Радуцький Михайло Борисович
  19. Монастирський Денис Анатолійович
  20. Гетманцев Данило Олександрович
  21. Малюська Денис Леонтійович
  22. Холодов Андрій Іванович
  23. Лерос Гео Багратович
  24. Кальченко Сергій Віталійович
  25. Ткаченко Максим Миколайович
  26. Чернєв Єгор Володимирович
  27. Юраш Святослав Андрійович
  28. Сушко Павло Миколайович
  29. Верещук Ірина Андріївна
  30. Кубраков Олександр Миколайович
  31. Коробкова Олена Анатоліївна
  32. Діденко Юлія Олександрівна
  33. Соломчук Дмитро Вікторович
  34. Ананченко Михайло Олегович
  35. Коваленко Анна Миколаївна
  36. Неклюдов Владлен Михайлович
  37. Кривошеєв Ігор Сергійович
  38. Іонушас Сергій Костянтинович
  39. Завітневич Олександр Михайлович
  40. Струневич Вадим Олегович
  41. Воронов Володимир Анатолійович
  42. Арістов Юрій Юрійович
  43. Кисіль Юрій Григорович
  44. Галайчук Вадим Сергійович
  45. Ковальов Артем Володимирович
  46. Стернічук Валерій Олександрович
  47. Михайлюк Галина Олегівна
  48. Бабій Роман В’ячеславович
  49. Качура Олександр Анатолійович
  50. Новосад Анна Ігорівна
  51. Культенко Артем Валерійович
  52. Марусяк Олег Романович
  53. Кириченко Микола Олександрович
  54. Третьякова Галина Миколаївна
  55. Халімон Павло Віталійович
  56. Мошенець Олена Володимирівна
  57. Саладуха Ольга Валеріївна
  58. Коваль Ольга Володимирівна
  59. Загоруйко Аліна Леонідівна
  60. Бондаренко Олег Володимирович
  61. Крячко Михайло Валерійович
  62. Бардіна Марина Олегівна
  63. Марченко Людмила Іванівна
  64. Юнаков Іван Сергійович
  65. Володіна Дарина Артемівна
  66. Савченко Ольга Станіславівна
  67. Гринчук Оксана Анатоліївна
  68. Козак Володимир Васильович
  69. Лисюк Андрій Олександрович
  70. Сова Олександр Георгійович
  71. Боярчук Роман Михайлович
  72. Ватрас Володимир Антонович
  73. Мулик Роман Миронович
  74. Тарасов Олег Сергійович
  75. Костюх Анатолій В’ячеславович
  76. Брагар Євген Вадимович
  77. Безгін Віталій Юрійович
  78. Кавун Ольга Олександрівна
  79. Салійчук Олександр В’ячеславович
  80. Рєпіна Елла Анатоліївна
  81. Пушкаренко Арсеній Михайлович
  82. Заблоцький Мар'ян Богданович
  83. Клочко Андрій Андрійович
  84. Овчинникова Юлія Юріївна
  85. Мережко Олександр Олександрович
  86. Устенко Олексій Олегович
  87. Кабанов Олександр Євгенович
  88. Веніславський Федір Володимирович
  89. Булах Лада Валентинівна
  90. Петруняк Євген Васильович
  91. Маріковський Олександр Валерійович
  92. Федієнко Олександр Павлович
  93. Мотовиловець Андрій Вікторович
  94. Колісник Ганна Сергіївна
  95. Богуцька Єлизавета Петрівна
  96. Нагаєвський Артем Сергійович
  97. Потураєв Микита Русланович
  98. Якименко Павло Віталійович
  99. Соколов Михайло Юрійович
  100. Кунаєв Артем Юрійович
  101. Припутень Дмитро Сергійович
  102. Павлюк Максим Васильович
  103. Мокан Василь Іванович
  104. Підласа Роксолана Андріївна
  105. Торохтій Богдан Григорович
  106. Дмитрієва Оксана Олександрівна
  107. Шол Маргарита Віталіївна
  108. Костін Андрій Євгенович
  109. Горбенко Руслан Олександрович
  110. Жупанін Андрій Вікторович
  111. Тістик Ростислав Ярославович
  112. Кравчук Євгенія Михайлівна
  113. Яковлева Неллі Іллівна
  114. Гривко Сергій Дмитрович
  115. Павловський Петро Іванович
  116. Аллахвердієва Ірина Валеріївна
  117. Вінтоняк Олена Василівна
  118. Заславський Юрій Іванович
  119. Задорожний Андрій Вікторович
  120. Шипайло Остап Ігорович
  121. Шинкаренко Іван Анатолійович
  122. Совгиря Ольга Володимирівна
  123. Крейденко Володимир Вікторович
  124. Тарасенко Тарас Петрович
  125. Сольский Микола Тарасович
  126. Фролов Павло Євгенович
  127. Новиков Михайло Миколайович
  128. Подгорна Вікторія Валентинівна
  129. Хоменко Олена Вікторівна
  130. Остапенко Анатолій Дмитрович
  131. Циба Тетяна Вікторівна
  132. Калаур Іван Романович
  133. Гришина Юлія Миколаївна
  134. Руденко Ольга Сергіївна
  135. Копиленко Олександр Любимович
  136. Манзій Сергій Володимирович
  137. Санченко Олександр Вадимович
  138. Маслов Денис В'ячеславович
  139. Швачко Антон Олексійович
  140. Кострійчук Сергій Володимирович
  141. Божков Олександр Валерійович
  142. Михайлюк Артем Олександрович
  143. Васюк Олександр Олександрович
  144. Єрмоленко Дмитро Юрійович
  145. Короленко Валентина Юріївна
  146. Лактіонова Наталя Валентинівна
  147. Тарарін Микола Олександрович
  148. Сверба Інна Станіславівна
  149. Мельник Сергій Васильович
  150. Палійчук Юлія Володимирівна
  151. Слинько Дмитро Михайлович
  152. Тригуб Володимир Володимирович
  153. Кравець Роман Олександрович
  154. Козуб Богдан Юрійович
  155. Москаленко Сергій Валерійович
  156. Карабута Сергій Олександрович
  157. Перепічай Тетяна Сергіївна
  158. Федоренко Юрій Сергійович
  159. Кваша Оксана Олександрівна
  160. Отраднова Олеся Олександрівна
  161. Київець Олена Валеріївна
  162. Кармаза Олександра Олександрівна
  163. Моркляник Богдан Васильович
  164. Баланюк Юрій Вікторович
  165. Рєзнікова Вікторія Вікторівна
  166. Слободян Олена Миколаївна
  167. Місяць Андрій Петрович
  168. Видолоб Дмитро Вікторович
  169. Каліна Христина Андріївна
  170. Рагімова Анастасія Борисівна
  171. Фьодорова Христина Валеріївна
  172. Ананян Елізабет Гариківна
  173. Бондаренко Катерина Андріївна
  174. Романюк Катерина Олександрівна
  175. Федосова Антоніна Володимирівна
  176. Єськов Олексій Олексійович
  177. Вітікач Віталій Вікторович
  178. Капустянський Юрій Вікторович
  179. Хомич Ігор Васильович
  180. Фурман Володимир Анатолійович
  181. Журавнівський Валерій Казимович
  182. Корольов Денис Сергійович
  183. Масевич Станіслав Андрійович
  184. Расенко Артем Олександрович
  185. Черевань Артур Леонідович
  186. Тереба Надія Ігорівна
  187. Литвиненко Ірина Сергіївна
  188. Москаленко Діана Сергіївна
  189. Тєтєрєва Олена Ігорівна
  190. Яременко Катерина Сергіївна
  191. Вдовенко Марія Володимирівна
  192. Дискант Сергій Миколайович
  193. Бевзан Юрій Степанович
  194. Сіпко Марина Олександрівна
  195. Бельска Марина Олександрівна
  196. Майбородюк Павло Вікторович
  197. Опімах Юрій Віталійович
  198. Ковальчук Євген Андрійович
  199. Грибков Сергій Вікторович
  200. Мосійчук Дмитро Олександрович
  201. Чізмар Едуард Федорович

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132176
 
 
 Топ коментарі
 
Все с медалями от ФСБ, или только старшие?
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Какой допуск ? Ты в своём уме ? Преподавателям гражданских вузов никаких допусков не требовалось.
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Уже гражданского? А ранее разве не военный ВУЗ был?
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Никогда не был военный. Обычный гражданский вуз. С военной кафедрой, как и большинство нормальных вузов в СССР.
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Сынок, поясню тебе основы юриспуденции.
Ты, очевидно, россиянин, потому как у тебя в голове плотно сидит концепция "автоматической раздачи гражданства". Так делал сталинский СССР: оккупировал территорию, и всех махом делал "советскими".
А в цивилизованном мире на гражданство нужно заявлять. В том что СССР распался - моей вины нет. У меня было только советское гражданство, но моей страны не стало. Мы все в один момент стали бомжами. Потому я и уехал туда где меня согласились принять.
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В консульстве какой страны ты выходил из российского гражданства?
Что у тебя было написано в твоём виде на жительство когда ты переехал в Австралию? В твоём внутреннем паспорте до переезде?
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Ты всё же не в себе. Перечитай мои ответы ещё раз.
У меня было советское гражданство.
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Думав що більше, тоді ще дитячий час, в нас біля 15 00 і 33 градуси спеки.
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Ого. 33 - это немало. У нас летом обычно 36, и без кондиционера уже не выжить, если здоровье не очень. Бывает до 42, но это редко.
Сейчас у нас зима; днем где-то 18-19 максимум, а ночью может быть 10 или меньше.
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Зима, + 19, суворо звичайно, в мене Карпати з вікна видно.
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У нас зимой 19 - это максимум. Дело в том что домА строились всегда под тёплую погоду; двойных стёкол практически ни у кого нет; стены в один кирпич. Утром в доме бывает настоящий дубняк: 12.
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Покладіть подвійне скло та і кондюк за такої температури на + може працювати, зато газу не треба.
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На самом деле, просто двойное стекло не поможет. Холод идёт также через пол. Но, подумаю над вашей идеей.
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У меня стоит теплый пол в кухне, туалете, ванной и коридоре, таким образом на первом этаже батареи в принципе не нужны, пол держит тепло намного дольше, для вас 30 минут нагрева и целый день тепло.
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Тут надо в таком разе капитально всё менять.
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Ну как капитально, разобрать пол, положить сотни трубочек, кинуть стяжку и плитка, не так и дорого выйдет это ж только для нежилых помещений где пол не паркет и не дерево.
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Но, это вообще не oн.

+++++++
+++++++
Прошу користувачів коментувати теми новин по суті.
Адміністратор форуму.

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Он не смотрит Г+Г и сохранил мозги в отличие от 73%.
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Он смотрит раша-тв как и большинство его соотечественников
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Не надо за всех распинаться. У меня, например, бОльшая часть каналов вообще англоязычные. Г+Г и подобную помойку я из меню удалил ещё 5 лет назад.
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Ты как дитё малое. У меня из 2000 каналов в меню оставлены 200. И открою тебе великую тайну: интернет-телевидение есть даже в Чехии. Только ты это никому больше не говори. "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 8151
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1+1 можно смотреть на их сайте совершенно бесплатно
Без списков и доплат

Интернет-тв у него со списком
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Ты опять не понял. Мне не надо бесплатного или платного. Мой интернет-трафик выбран не для ТВ, но он позволяет смотреть почти все каналы мира, в т.ч. Г+Г. Но мне не надо говна от Г+Г даже бесплатно. Так что можешь смотреть его 2 раза подряд- и за меня тоже. "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 4751
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А чего вы россияне так стесняетесь своего российского гражданства?
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Я гражданин Австралии. Ты всё же читай когда тебе отвечают.
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ТелепуЗЕки, которым мозг заменили "Сваты" "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 4895
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Отлично
Сказали выложат и выложили

Смотрю как Зе устанавливал правила в президентской гонке, так и сейчас СН вводит новые правила в парламентских
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Они лезут не до корыта, они лезут чтоб посидеть а корыте
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Петя тоже первую 200 списка обнародует, или он не верит в свою победу / кого-то скрывает / продает места?
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Петруха там не екнул, сколько кандидатов, отстает, давай Петруха 250.
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27. Юраш Святослав Андрійович ????

А як вiдноситься Зеленський до косплейства жiнки Святослава зi свастикою:"Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 1589"Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 5634
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Всі incognito в одному списку!
Де вони були і чим займались х... зна!!!
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Точнее - кое-что известное о большинстве кандидатов из первой сотни...
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ну что конница кнопкодавов сформирована "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 1998 теперь слово за свидетелями конца эпохи бедности !
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никого не знаю
ткнул в самую сочную фамилию
172. Ананян Элизабет Гариковна
21 год закончила институт журналистики
наверное в этом году
... и сразу в верховную раду
по квоте Авакова прошла?
как по мне ота блонда которую вчера выгнали в разы достойнее
ГАНЬБА!
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почему сразу квота Авакова? Разве Зеленский больше места не продает? "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 5697
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23.Режиссер, художник Гео Лерос, который был уличен в растрате денег, баллотируется 23 номером от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом рассказалажурналист телеканала СТБ Алена Лукьянова в Facebook.
«Гео Лерос. Он же Курехян Георг Багратович. Он же «подюсер» большинства муралов в Киеве. К которым у меня не было вопросов, пока их не стали рисовать за бюджетные деньги. Потому, смею напомнить, что за муралы на «Осокорках», он (как куратор проекта) и минстець до сих пор не отчитались», - рассказала журналист.
По ее словам, 3,6 млн выделили на материалы для муралов и на гонорары для именитых художников, но во время съёмки оказалось, что все художники работают бесплатно.
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художники - бесплатно, продюсер - за деньги "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 3023
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Тикнув наосліп #153. Майбутнього можливого нардепа не знайшов, але папік є. старший оперуповноважений відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області https://declarations.com.ua/declaration/nacp_42499823-d506-4cf0-be9b-3219a89cc7ee

Нові лиця? Ага. Тому раджу шукати батьків. Бо нові лиця - це як виявляється синочки та доці старих БАРИГ.
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Ну старший опер це невелика цяця, швидше саме дитина приймала цчасть в організації виборів.
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Вывески, за которыми прячутся их папики, которые на самом деле и будут дергать за нитки.
Сколько таких матрешек с сидящими внутри папиков в списке?

Такой же вариант был у вчерашней "героини" из списка СН .

Так, неизвестная ранее блондинка 25-летняя Ирина Панченко заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.
"Панченко Ирина Сергеевна. Дочь Сергея Панченко. Бизнесмен родом с Кировоградщины. С 2000 года живет в Киеве", - рассказал источник.
По неподтвержденным данным, мужчина известен в уголовных кругах.

https://www.obozrevatel.com/politics/v-partiyu-zelenskogo-popala-mazhorka-tusovschitsa-goryachie-foto-blondinki.htm



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И что же теперь? Из детдомов набирать кандидатов? Вам не угодишь все-равно!
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Зачем из детдомов? Можно и не из детдомов.
Просто хочется понять за какие именно заслуги попали в списки, на проходные места в парламент 21-летняя и 25-летняя особы, которые постят в соцсетях фоточки почти в стиле "Плейбоя".
Фото можно посмотреть по ссылке в комменте выше.
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Одна вроде уже вылетела и другой туда дорога! Участники АТО получившие ранения, инвалиды АТО есть? А также простые, но нестолько, как козак Гаврилюк педагоги, медики, мелкие предприниматели, фермеры... Ученые, что то уже сделавшие конкретное для науки Украины.
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Я вижу в комментах, что люди пытаются найти в списках СН ветеранов АТО, майдановцев, волонтеров.
Но пока безуспешно. Может Вы смогли таких идентифицировать?
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Дивно!
В спику ні єдиного менделя, тізенгаузена чи шифера!
Дивно!
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Если вас так волнует наличие евреев в списках, то они могут быть с украинской или русской фамилией. Настоящее еврейство определяется по национальности матери, а отец там кто угодно может быть, хоть негр.
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даже не важно кто эти люди у них задача нажимать нужную кнопку в зале "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 7176 по команде дерижера
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пишет бывший ярый фанат Зю....
Из разряда идиотов-патриотов....
Они там почти все уже прозрели (массово)... "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 1579
Но не изменить уже ничего...

"Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 3456 Укр777‏ @zsusso777 5 ч.5 часов назад
Те кто подавал списки @ZelenskyyUa должны быть выгнаны вместе с теми рыгами и мародерами кого нашел народ и журналисты. Для меня не понятно как из списка в 100 человек не возможно было найти нормальных людей, представляю, что было в списке который не огласили.
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Якщо хтось розуміється, виділіть, будь ласка, майданівців і атовців (але настоящих, не примазаних).
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Нема там ні атошників ні майданівців, звідки в промоскальскій партії вони візьмуться.
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14.Что нам известно о Дмитрии Наталухе?
Из открытых источников в интернете можно узнать, что Дмитрий Андреевич Наталуха родился в Москве, в три года переехал в Сумы, а потом в Италию, где работал его отец. Ныне отец Дмитрия работает директором департамента экспорта корпорации "Укравто", актива экс-"бютовца" и впоследствии "регионала" Тариэла Васадзе, о чем он сам сообщил "ЦН".
Затем Дмитрий жил и учился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Шевченко. Семь лет отработал в юридических компаниях, после чего выиграл стипендию на обучение в Кембридже, где занялся изучением международной политики.
До последнего времени Дмитрий трудился в неприбыльной благотворительной организации - Всеукраинский благотворительный фонд "Право на защиту",
выступал в роли политического аналитика, синхронно с представителями учрежденного регионалами Колесниковым и Близнюком фонда "Сопричастность" осуждая прекращение поставок товаров в оккупированные территории Донбасса.
Каким образом он попал в поле зрения Михеила Саакашвили, достоверно неизвестно, зато есть данные о том, кто именно помог Дмитрию пройти курс обучения в Кембридже. Это Фирташ.
Да-да, тот самый украинский олигарх Дмитрий Фирташ, которого сейчас судят в Вене. Если точнее, то его благотворительный фонд Firtash Foundation.
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Ще один тиц #102 військова прокуратура. Зарплата 43000 на рік, при цьому куплено Мерседес G class у 2013 році, 13 сот в Кончі Заспі. Нове обличчя мля
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f956f489-dd1b-430a-a288-220725ef8959
Фарс, а не партія.... Одне дивує де актори 95-го кварталу
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Сразу было сказано - из актеров только Юзик.
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Опубликуйте еще адреса, и сразу всех к стенке. Превентивно. Все равно ********.
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Список составлен по старому совковому образцу - фамилия затем имя.
По Западному образцу сперва пишется имя, затем фамилия только.
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А Лысый в списке есть? Я за него очень переживаю, а читать лень.
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я також першим ділом почав шукати)) нема... З таким списком без Лисого нехай Зє їм скаже своє "Йдіть в сраку"
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Ну, по батькові - це, як третя вісь координат: легше ідентифікувати особу.
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74 в списке веселый персонаж. с батей занимаются отжимом агробизнеса с помощю титушек и рейдерства.
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О, так Юраш ще й iз родини порохоботiв та активний учасник Майдану, за що вiд пана Петра навiть нагороду отримав "За заслуги" на Майданi. Подиивiться на це закопчене лице та пропалений одяг "захисника Майдану"."Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 5501
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Нікого порядного від Зедрота не має і бути не може. Це всі до одного пристосуванці і холуї що прагнуть будь за що вскочити в "державній потяг до Корита". Це не партія, а проплачений список з єдиними шкурним інтересом. І треба ж не тільки "відбить витрати", а й заробить на решту життя... Список скопіював. Скоро доповню адресами. За ніч можна лінчувати всіх.
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Люди, а ви помітили, як вами маніпулюють. Роблять вам наче вибори, але насправді роблять вибір без вибору. Це дуже гарно зараз видно для тих хто вміє думати та бачити маніпулювання. Спочатку ці маніпуляції свідомістю та підстави пройшли на президенських "виборах", а тепер так само маніпулюють та навязують через засоби масової інформації парламенські вибори. Розказують нам хто вже проходить, скільки проходить, хто не проходить, хто ніколи не пройде. А люди вони як собаки Павлова, майже всі на рефлексах та стадних інкстинктах. Я це чому так все бачу та розумію, а тому що сам би з вами так робив.
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№5 Янченко Галина Ігорівна,
той же квартал (колєга)
YOUCONTROL (Повне досьє на кожну компанію України):
ФОП ЯНЧЕНКО ГАЛИНА ІГОРІВНА

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"Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах - Цензор.НЕТ 8577
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С таким рейтингом, нужен список на 300 депутатов.
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Фактически в списке "Слуга уродов" представлены в основном люди, которые не защищали рискуя жизнью Украину на фронте и на Майдане, ни как волонтеры не помогали армии и стране в самые тяжелые годы, даже в основном ни те,кто строил эту страну, а те кто никак себя не проявил в эти тяжелейшие для страны годы.Для чего они нужны? В основном для того,чтобы нажать кнопку для удовлетворения хотелок Кремля и начать превращение Украины в серую зону упадка, насилия и бесправия. Как говорят в Кремле - "нам нужно закрыть проект "Украина"".
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"По округу 134 (Одесса) в Раду от партии Зеленского идет Александр Иваницкий, ранее работавший с "семьей Януковича".
Ранее сообщалось, что экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не станет принимать участие в парламентских выборах в списке партии "Слуга народа". Отмечается, что Александр Иваницкий входит в партию Труханова "Доверяй делам". Он является депутатом горсовета.
При Януковиче, в 2011-2013 годах, он был заместителем мэра Ильичевска Валерия Хмельнюка. Однако многие утверждают, что он был приближен к "семьи Януковича".
Также некоторые подчеркивают, что депутата курировал сын Виктора Януковича Саша Стоматолог.
Также депутаты одесского горсовета, утверждают, что Александр Иваницкий приходится кумом Игорю Палице и тесно дружит с представителями днепровского "клана". СМИ выяснило, что Иваницкий переписал все свое имущество на жену и по сути является нищим, живя на мелкие сбережения."

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Список "русского мира" в Украине.
Там нормального найти трудно, у каждого все мутно и каждому Украина похрен.
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И вот кого мог Разумков подобрать в принципе? Себе подобных и за бабло.
Если нация твердо решила покончить жизнь самоубийством, никто ей не сможет помешать. Аминь.
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Кроме Беленюка никого не знаю Ну разумков последний год вертится А все остальные ?Что они сделали для Украины ?
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А зебобикам не нужны те кто что то сделал для Украины...им нужны послушные попки-кнопкодавы...
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Логотип ЗеБени ерунда, да и сама полит сила такая же.. Посмотрите кого они набрали в список..
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капец, какой-то безликий список массовки...дайте хотя бы краткую информацию перед фамилией, хотя бы город и год рождения, вид деятельности...иль они все с пресловутого подъезда в Кривом Рогу?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах. СПИСОК
 
 
 
 
 
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