 "Слуга народу" оприлюднила імена 201 кандидата від партії на виборах. СПИСОК

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.
Так, список "Слуги народу" в загальнодержавному виборчому окрузі складається з таких кандидатів:
- Разумков Дмитро Олександрович
- Стефанчук Руслан Олексійович
- Венедіктова Ірина Валентинівна
- Арахамія Давид Георгійович
- Янченко Галина Ігорівна
- Федоров Михайло Альбертович
- Корнієнко Олександр Сергійович
- Красносільська Анастасія Олегівна
- Ткаченко Олександр Владиславович
- Беленюк Жан Венсанович
- Бабак Сергій Віталійович
- Криклій Владислав Артурович
- Шуляк Олена Олексіївна
- Наталуха Дмитро Андрійович
- Ясько Єлизавета Олексіївна
- Оржель Олексій Анатолійович
- Герус Андрій Михайлович
- Радуцький Михайло Борисович
- Монастирський Денис Анатолійович
- Гетманцев Данило Олександрович
- Малюська Денис Леонтійович
- Холодов Андрій Іванович
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергій Віталійович
- Ткаченко Максим Миколайович
- Чернєв Єгор Володимирович
- Юраш Святослав Андрійович
- Сушко Павло Миколайович
- Верещук Ірина Андріївна
- Кубраков Олександр Миколайович
- Коробкова Олена Анатоліївна
- Діденко Юлія Олександрівна
- Соломчук Дмитро Вікторович
- Ананченко Михайло Олегович
- Коваленко Анна Миколаївна
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Кривошеєв Ігор Сергійович
- Іонушас Сергій Костянтинович
- Завітневич Олександр Михайлович
- Струневич Вадим Олегович
- Воронов Володимир Анатолійович
- Арістов Юрій Юрійович
- Кисіль Юрій Григорович
- Галайчук Вадим Сергійович
- Ковальов Артем Володимирович
- Стернічук Валерій Олександрович
- Михайлюк Галина Олегівна
- Бабій Роман В’ячеславович
- Качура Олександр Анатолійович
- Новосад Анна Ігорівна
- Культенко Артем Валерійович
- Марусяк Олег Романович
- Кириченко Микола Олександрович
- Третьякова Галина Миколаївна
- Халімон Павло Віталійович
- Мошенець Олена Володимирівна
- Саладуха Ольга Валеріївна
- Коваль Ольга Володимирівна
- Загоруйко Аліна Леонідівна
- Бондаренко Олег Володимирович
- Крячко Михайло Валерійович
- Бардіна Марина Олегівна
- Марченко Людмила Іванівна
- Юнаков Іван Сергійович
- Володіна Дарина Артемівна
- Савченко Ольга Станіславівна
- Гринчук Оксана Анатоліївна
- Козак Володимир Васильович
- Лисюк Андрій Олександрович
- Сова Олександр Георгійович
- Боярчук Роман Михайлович
- Ватрас Володимир Антонович
- Мулик Роман Миронович
- Тарасов Олег Сергійович
- Костюх Анатолій В’ячеславович
- Брагар Євген Вадимович
- Безгін Віталій Юрійович
- Кавун Ольга Олександрівна
- Салійчук Олександр В’ячеславович
- Рєпіна Елла Анатоліївна
- Пушкаренко Арсеній Михайлович
- Заблоцький Мар'ян Богданович
- Клочко Андрій Андрійович
- Овчинникова Юлія Юріївна
- Мережко Олександр Олександрович
- Устенко Олексій Олегович
- Кабанов Олександр Євгенович
- Веніславський Федір Володимирович
- Булах Лада Валентинівна
- Петруняк Євген Васильович
- Маріковський Олександр Валерійович
- Федієнко Олександр Павлович
- Мотовиловець Андрій Вікторович
- Колісник Ганна Сергіївна
- Богуцька Єлизавета Петрівна
- Нагаєвський Артем Сергійович
- Потураєв Микита Русланович
- Якименко Павло Віталійович
- Соколов Михайло Юрійович
- Кунаєв Артем Юрійович
- Припутень Дмитро Сергійович
- Павлюк Максим Васильович
- Мокан Василь Іванович
- Підласа Роксолана Андріївна
- Торохтій Богдан Григорович
- Дмитрієва Оксана Олександрівна
- Шол Маргарита Віталіївна
- Костін Андрій Євгенович
- Горбенко Руслан Олександрович
- Жупанін Андрій Вікторович
- Тістик Ростислав Ярославович
- Кравчук Євгенія Михайлівна
- Яковлева Неллі Іллівна
- Гривко Сергій Дмитрович
- Павловський Петро Іванович
- Аллахвердієва Ірина Валеріївна
- Вінтоняк Олена Василівна
- Заславський Юрій Іванович
- Задорожний Андрій Вікторович
- Шипайло Остап Ігорович
- Шинкаренко Іван Анатолійович
- Совгиря Ольга Володимирівна
- Крейденко Володимир Вікторович
- Тарасенко Тарас Петрович
- Сольский Микола Тарасович
- Фролов Павло Євгенович
- Новиков Михайло Миколайович
- Подгорна Вікторія Валентинівна
- Хоменко Олена Вікторівна
- Остапенко Анатолій Дмитрович
- Циба Тетяна Вікторівна
- Калаур Іван Романович
- Гришина Юлія Миколаївна
- Руденко Ольга Сергіївна
- Копиленко Олександр Любимович
- Манзій Сергій Володимирович
- Санченко Олександр Вадимович
- Маслов Денис В'ячеславович
- Швачко Антон Олексійович
- Кострійчук Сергій Володимирович
- Божков Олександр Валерійович
- Михайлюк Артем Олександрович
- Васюк Олександр Олександрович
- Єрмоленко Дмитро Юрійович
- Короленко Валентина Юріївна
- Лактіонова Наталя Валентинівна
- Тарарін Микола Олександрович
- Сверба Інна Станіславівна
- Мельник Сергій Васильович
- Палійчук Юлія Володимирівна
- Слинько Дмитро Михайлович
- Тригуб Володимир Володимирович
- Кравець Роман Олександрович
- Козуб Богдан Юрійович
- Москаленко Сергій Валерійович
- Карабута Сергій Олександрович
- Перепічай Тетяна Сергіївна
- Федоренко Юрій Сергійович
- Кваша Оксана Олександрівна
- Отраднова Олеся Олександрівна
- Київець Олена Валеріївна
- Кармаза Олександра Олександрівна
- Моркляник Богдан Васильович
- Баланюк Юрій Вікторович
- Рєзнікова Вікторія Вікторівна
- Слободян Олена Миколаївна
- Місяць Андрій Петрович
- Видолоб Дмитро Вікторович
- Каліна Христина Андріївна
- Рагімова Анастасія Борисівна
- Фьодорова Христина Валеріївна
- Ананян Елізабет Гариківна
- Бондаренко Катерина Андріївна
- Романюк Катерина Олександрівна
- Федосова Антоніна Володимирівна
- Єськов Олексій Олексійович
- Вітікач Віталій Вікторович
- Капустянський Юрій Вікторович
- Хомич Ігор Васильович
- Фурман Володимир Анатолійович
- Журавнівський Валерій Казимович
- Корольов Денис Сергійович
- Масевич Станіслав Андрійович
- Расенко Артем Олександрович
- Черевань Артур Леонідович
- Тереба Надія Ігорівна
- Литвиненко Ірина Сергіївна
- Москаленко Діана Сергіївна
- Тєтєрєва Олена Ігорівна
- Яременко Катерина Сергіївна
- Вдовенко Марія Володимирівна
- Дискант Сергій Миколайович
- Бевзан Юрій Степанович
- Сіпко Марина Олександрівна
- Бельска Марина Олександрівна
- Майбородюк Павло Вікторович
- Опімах Юрій Віталійович
- Ковальчук Євген Андрійович
- Грибков Сергій Вікторович
- Мосійчук Дмитро Олександрович
- Чізмар Едуард Федорович
Ты, очевидно, россиянин, потому как у тебя в голове плотно сидит концепция "автоматической раздачи гражданства". Так делал сталинский СССР: оккупировал территорию, и всех махом делал "советскими".
А в цивилизованном мире на гражданство нужно заявлять. В том что СССР распался - моей вины нет. У меня было только советское гражданство, но моей страны не стало. Мы все в один момент стали бомжами. Потому я и уехал туда где меня согласились принять.
Что у тебя было написано в твоём виде на жительство когда ты переехал в Австралию? В твоём внутреннем паспорте до переезде?
У меня было советское гражданство.
Сейчас у нас зима; днем где-то 18-19 максимум, а ночью может быть 10 или меньше.
Прошу извинить.
Без списков и доплат
Интернет-тв у него со списком
Сказали выложат и выложили
Смотрю как Зе устанавливал правила в президентской гонке, так и сейчас СН вводит новые правила в парламентских
А як вiдноситься Зеленський до косплейства жiнки Святослава зi свастикою:
Де вони були і чим займались х... зна!!!
ткнул в самую сочную фамилию
172. Ананян Элизабет Гариковна
21 год закончила институт журналистики
наверное в этом году
... и сразу в верховную раду
по квоте Авакова прошла?
как по мне ота блонда которую вчера выгнали в разы достойнее
ГАНЬБА!
«Гео Лерос. Он же Курехян Георг Багратович. Он же «подюсер» большинства муралов в Киеве. К которым у меня не было вопросов, пока их не стали рисовать за бюджетные деньги. Потому, смею напомнить, что за муралы на «Осокорках», он (как куратор проекта) и минстець до сих пор не отчитались», - рассказала журналист.
По ее словам, 3,6 млн выделили на материалы для муралов и на гонорары для именитых художников, но во время съёмки оказалось, что все художники работают бесплатно.
Нові лиця? Ага. Тому раджу шукати батьків. Бо нові лиця - це як виявляється синочки та доці старих БАРИГ.
Сколько таких матрешек с сидящими внутри папиков в списке?
Такой же вариант был у вчерашней "героини" из списка СН .
Так, неизвестная ранее блондинка 25-летняя Ирина Панченко заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.
"Панченко Ирина Сергеевна. Дочь Сергея Панченко. Бизнесмен родом с Кировоградщины. С 2000 года живет в Киеве", - рассказал источник.
По неподтвержденным данным, мужчина известен в уголовных кругах.
https://www.obozrevatel.com/politics/v-partiyu-zelenskogo-popala-mazhorka-tusovschitsa-goryachie-foto-blondinki.htm
Просто хочется понять за какие именно заслуги попали в списки, на проходные места в парламент 21-летняя и 25-летняя особы, которые постят в соцсетях фоточки почти в стиле "Плейбоя".
Фото можно посмотреть по ссылке в комменте выше.
Но пока безуспешно. Может Вы смогли таких идентифицировать?
В спику ні єдиного менделя, тізенгаузена чи шифера!
Дивно!
Из разряда идиотов-патриотов....
Они там почти все уже прозрели (массово)...
Но не изменить уже ничего...
Укр777 @zsusso777 5 ч.5 часов назад
Те кто подавал списки @ZelenskyyUa должны быть выгнаны вместе с теми рыгами и мародерами кого нашел народ и журналисты. Для меня не понятно как из списка в 100 человек не возможно было найти нормальных людей, представляю, что было в списке который не огласили.
Из открытых источников в интернете можно узнать, что Дмитрий Андреевич Наталуха родился в Москве, в три года переехал в Сумы, а потом в Италию, где работал его отец. Ныне отец Дмитрия работает директором департамента экспорта корпорации "Укравто", актива экс-"бютовца" и впоследствии "регионала" Тариэла Васадзе, о чем он сам сообщил "ЦН".
Затем Дмитрий жил и учился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Шевченко. Семь лет отработал в юридических компаниях, после чего выиграл стипендию на обучение в Кембридже, где занялся изучением международной политики.
До последнего времени Дмитрий трудился в неприбыльной благотворительной организации - Всеукраинский благотворительный фонд "Право на защиту",
выступал в роли политического аналитика, синхронно с представителями учрежденного регионалами Колесниковым и Близнюком фонда "Сопричастность" осуждая прекращение поставок товаров в оккупированные территории Донбасса.
Каким образом он попал в поле зрения Михеила Саакашвили, достоверно неизвестно, зато есть данные о том, кто именно помог Дмитрию пройти курс обучения в Кембридже. Это Фирташ.
Да-да, тот самый украинский олигарх Дмитрий Фирташ, которого сейчас судят в Вене. Если точнее, то его благотворительный фонд Firtash Foundation.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f956f489-dd1b-430a-a288-220725ef8959
Фарс, а не партія.... Одне дивує де актори 95-го кварталу
По Западному образцу сперва пишется имя, затем фамилия только.
той же квартал (колєга)
YOUCONTROL (Повне досьє на кожну компанію України):
ФОП ЯНЧЕНКО ГАЛИНА ІГОРІВНА
Види діяльності
...
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
Ранее сообщалось, что экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не станет принимать участие в парламентских выборах в списке партии "Слуга народа". Отмечается, что Александр Иваницкий входит в партию Труханова "Доверяй делам". Он является депутатом горсовета.
При Януковиче, в 2011-2013 годах, он был заместителем мэра Ильичевска Валерия Хмельнюка. Однако многие утверждают, что он был приближен к "семьи Януковича".
Также некоторые подчеркивают, что депутата курировал сын Виктора Януковича Саша Стоматолог.
Также депутаты одесского горсовета, утверждают, что Александр Иваницкий приходится кумом Игорю Палице и тесно дружит с представителями днепровского "клана". СМИ выяснило, что Иваницкий переписал все свое имущество на жену и по сути является нищим, живя на мелкие сбережения."
Там нормального найти трудно, у каждого все мутно и каждому Украина похрен.
Если нация твердо решила покончить жизнь самоубийством, никто ей не сможет помешать. Аминь.