 Коломойський відсудив у Ахметова 1,3 млрд грн

Згідно із судовими матеріалами, у вересні 2017 року загальні збори акціонерів ПАТ "ПівдГЗК" ухвалили рішення про виплату дивідендів на 16,16 млрд грн (10,16 грн із розрахунку на одну просту акцію), передає Цензор.НЕТ із посиланням на finbalance.

Як зазначається, в установлений законом термін дивіденди не були виплачені для низки акціонерів компанії, у т.ч. Мелчет Інвест Лімітед (Багами), Дакстон Холдінгз Лімітед (Кіпр), Лакріно Інвестментс Лімітед (Кіпр), Мілнербей С.А. (Британські Віргінські острови), Бріммілтон Лімітед (Британські Віргінські острови), Ренальда Інвестментс Лімітед (Кіпр).

У травні 2018 року зазначені акціонери ПАТ "ПівдГЗК" на підставі договорів факторингу відступили відповідні права вимоги для ТОВ "Спіріт Фінанс" у розмірі 1,17 млрд грн.

Однак ПАТ "ПівдГЗК" грошові зобов’язання перед ТОВ "Спіріт Фінанс" також не виконало.

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У рамках зазначеного судового спору ПАТ "ПівдГЗК" подавало зустрічний позов з вимогою визнати удаваними (фактично агентськими) згадані договори факторингу. Однак суд відмовився задовольнити ці вимоги ПАТ "ПівдГЗК".

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є Рінат Ахметов.

Засновником ТОВ "Спіріт Фінанс" вказано ТОВ "Спіріт Солюшнс", засновниками якого своєю чергою є низка фізосіб. Серед них - зокрема, Артем Замша, який з 2013 року є директором збанкрутілої компанії "Аеросвіт" та призначався главою наглядової ради Стахановського заводу феросплавів (ці структури пов’язували з "приватівцями").

За даними видання, згадана вище кіпрська компанія "Ренальда Інвестментс Лімітед", яка фігурує серед акціонерів ПАТ "ПівдГЗК, пов’язана з Ігорем Коломойським.