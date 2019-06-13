 ДБР відкрило кримінальне провадження проти ексглави КСУ Шевчука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця відомства Анжеліка Іванова.

"Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду", - сказала вона.

Речниця ДБР додала, що справа була порушена після звернення народного депутата, у якому йшлося, що ексголова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Наразі слідчі перевіряють дії колишнього голови КСУ на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

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Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.