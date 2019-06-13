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Все про:КС (318) кримінальна справа (354) Шевчук Станіслав (30) ДБР (297)

 ДБР відкрило кримінальне провадження проти ексглави КСУ Шевчука

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця відомства Анжеліка Іванова.

"Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду", - сказала вона.

Речниця ДБР додала, що справа була порушена після звернення народного депутата, у якому йшлося, що ексголова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Наразі слідчі перевіряють дії колишнього голови КСУ на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132169
 
   
 Топ коментарі
 
тебя за тупые картинки в категории "спам", уже давно нужно было сжечь на Лысой горе в Киеве..
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Хто посадив, Колєсников..? Й дійсно_Боря_ще той борець з криміналом.. ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука - Цензор.НЕТ 9060
Наїзд на екс-суддю КС це відкрите залякування КС перед вироком по вазеліновому пасквілю.
Почерк рейдерів Корбана ні з чим не сплутаєш.
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Так Югіка ..за такі *гешефти * на шконку посадили !
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тебя за тупые картинки в категории "спам", уже давно нужно было сжечь на Лысой горе в Киеве..
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Хто посадив, Колєсников..? Й дійсно_Боря_ще той борець з криміналом.. ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука - Цензор.НЕТ 9060
Наїзд на екс-суддю КС це відкрите залякування КС перед вироком по вазеліновому пасквілю.
Почерк рейдерів Корбана ні з чим не сплутаєш.
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Lvbnhj - а тебя расстрелять.....

1) Какой депутат подал заяву ?- а может Шуфрич....

2)незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.Источник: https://censor.net.ua/n3132169
Может эти советники были необходимы для полноценной работы КС?
И такие ли это большие расходы ? - точно нет...

3) Ты уже решение суда читаешь, да? - если нет..., чего тогда этим чертом машешь изображая буйно-помешенного?
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В принципе он честный, так себе, взял некоторых под крыло, где то на хлеб надо зарабатывать, такой себе борец с безработицей.
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Это если бы вы устроились на работу в хорошее место, а потом устроили рядом своего друга детства.
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У НАС ВЕЗДЕ! ВСЕ ТОЛЬКО, ЧТО ТО ИЛИ КОГО ТО ПРОВЕРЯЮТ - НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ, ЧТО ВСЕХ ИХ В КОНЕЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ И ОТПУСКАЮТ - ГЛАВНОЕ ВИДИМОСТЬ РАБОТЫ.
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Так внештатные советники вроде неоплачиваемые.
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